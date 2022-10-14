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Эксперты раскрыли значение воспевания убийц из УПА* для киевского режима - РИА Новости, 14.10.2022
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Эксперты раскрыли значение воспевания убийц из УПА* для киевского режима
Эксперты раскрыли значение воспевания убийц из УПА* для киевского режима - РИА Новости, 14.10.2022
Эксперты раскрыли значение воспевания убийц из УПА* для киевского режима
Восхваление бандитов из "Украинской повстанческой армии"* (УПА, запрещена в России) стало стержнем киевского неонацистского режима, и сейчас надо с опорой на... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T07:28
2022-10-14T07:31
общество
украина
россия
виктор ющенко
петр порошенко
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Восхваление бандитов из "Украинской повстанческой армии"* (УПА, запрещена в России) стало стержнем киевского неонацистского режима, и сейчас надо с опорой на архивные документы объяснять обществу ее преступную сущность, заявили РИА Новости эксперты Российского исторического общества (РИО).На Украине с 2014 года по указу бывшего президента страны Петра Порошенко 14 октября, в день образования УПА – боевого крыла Организации украинских националистов* (ОУН, ее подразделения признаны экстремистскими и запрещены в России), официально отмечается День защитников и защитниц Украины. УПА* была образована в 1942 году. Особенностью деятельности УПА* были чудовищные зверства, с которым ее боевики расправлялись с ни в чем не повинными мирными гражданами."Чествование ветеранов УПА* - это не майданная традиция, как многим кажется. Оно возникла еще в 1991 году. Ветераны "Украинской повстанческой армии"* на западе Украины уже тогда чувствовали себя превосходно", - сказал публицист, автор книг по истории России XX века Армен Гаспарян.По его словам, со времен Виктора Ющенко, бывшего третьего президента Украины (2005-2010), чествование ветеранов УПА* "превратилось в государствообразующий тренд". И четвертый украинский президент Виктор Янукович, "несмотря на якобы пророссийскую ориентацию, этому не препятствовал", добавил собеседник агентства."А после Майдана подобная практика стала системообразующей вещью. Ветераны УПА* объявлялись главными защитниками государства", - подчеркнул Гаспарян."В дальнейшем украинские карательные батальоны стали считаться правопреемниками боевиков "Украинской повстанческой армии"*. И это логично: и те, и другие занимались карательными операциями, уничтожали мирное население, использовали террор", - отметил эксперт."Сейчас необходимо с опорой на архивные документы объяснять, что из себя представляла "Украинская повстанческая армия"*. Это должно стать социальным проектом, поскольку подавляющее число людей в нашей стране имеет смутное представление о том, что такое УПА*. Надо это исправлять", - подчеркнул Гаспарян.УПА* была лишь ответвлением ОУН*, напомнил в беседе с РИА Новости другой эксперт РИО, руководитель исследовательских программ фонда "Историческая память" Владимир Симиндей."В ОУН* существовали две фракции - мельниковцы и бандеровцы. В целом, это сорта одного и того же ультранационалистического продукта. Бандера же оказался более ловким и активным деятелем", - сказал Симиндей. "Однако Бандера не был идеологом, скорее, практиком создания разветвленной тайной сети боевиков. Теоретиком выступал Дмитро Донцов, чьи книги на территории современной Украины читабельны, они распространяются в выдержках и цитатах, в том числе среди молодежи", - добавил эксперт."Немцы использовали УПА* в качестве боевой единицы против Красной армии. Таким же образом в ходе холодной войны американцы и англичане использовали это формирование: как террористическую организацию, маскирующуюся под повстанческую", - отметил Симиндей.США, несмотря на формально существующий запрет принимать нацистских пособников на территорию страны, все же имели программу по тайному приему нацистских преступников по линии ЦРУ, напомнил эксперт."Самых отъявленных мерзавцев они, как правило, прятали на территории Бразилии. Однако после договоренности о восстановлении дипломатических отношений между СССР и Бразилией в 1961 году большая часть нацистских преступников была эвакуирована в США", - добавил Симиндей.* Организация признана экстремистской и запрещена в России
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общество, украина, россия, виктор ющенко, петр порошенко
Общество, Украина, Россия, Виктор Ющенко, Петр Порошенко
07:28 14.10.2022 (обновлено: 07:31 14.10.2022)
 
Эксперты раскрыли значение воспевания убийц из УПА* для киевского режима

РИО: восхваление бандитов из УПА стало стержнем киевского неонацистского режима

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкУчастники марша националистов в Киеве
Участники марша националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Участники марша националистов в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Восхваление бандитов из "Украинской повстанческой армии"* (УПА, запрещена в России) стало стержнем киевского неонацистского режима, и сейчас надо с опорой на архивные документы объяснять обществу ее преступную сущность, заявили РИА Новости эксперты Российского исторического общества (РИО).
На Украине с 2014 года по указу бывшего президента страны Петра Порошенко 14 октября, в день образования УПА – боевого крыла Организации украинских националистов* (ОУН, ее подразделения признаны экстремистскими и запрещены в России), официально отмечается День защитников и защитниц Украины. УПА* была образована в 1942 году. Особенностью деятельности УПА* были чудовищные зверства, с которым ее боевики расправлялись с ни в чем не повинными мирными гражданами.
Участники Марши националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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В РВИО заявили, что зверства УПА* не имеют срока давности
"Чествование ветеранов УПА* - это не майданная традиция, как многим кажется. Оно возникла еще в 1991 году. Ветераны "Украинской повстанческой армии"* на западе Украины уже тогда чувствовали себя превосходно", - сказал публицист, автор книг по истории России XX века Армен Гаспарян.
По его словам, со времен Виктора Ющенко, бывшего третьего президента Украины (2005-2010), чествование ветеранов УПА* "превратилось в государствообразующий тренд". И четвертый украинский президент Виктор Янукович, "несмотря на якобы пророссийскую ориентацию, этому не препятствовал", добавил собеседник агентства.
"А после Майдана подобная практика стала системообразующей вещью. Ветераны УПА* объявлялись главными защитниками государства", - подчеркнул Гаспарян.
"В дальнейшем украинские карательные батальоны стали считаться правопреемниками боевиков "Украинской повстанческой армии"*. И это логично: и те, и другие занимались карательными операциями, уничтожали мирное население, использовали террор", - отметил эксперт.
"Сейчас необходимо с опорой на архивные документы объяснять, что из себя представляла "Украинская повстанческая армия"*. Это должно стать социальным проектом, поскольку подавляющее число людей в нашей стране имеет смутное представление о том, что такое УПА*. Надо это исправлять", - подчеркнул Гаспарян.
УПА* была лишь ответвлением ОУН*, напомнил в беседе с РИА Новости другой эксперт РИО, руководитель исследовательских программ фонда "Историческая память" Владимир Симиндей.
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"В ОУН* существовали две фракции - мельниковцы и бандеровцы. В целом, это сорта одного и того же ультранационалистического продукта. Бандера же оказался более ловким и активным деятелем", - сказал Симиндей. "Однако Бандера не был идеологом, скорее, практиком создания разветвленной тайной сети боевиков. Теоретиком выступал Дмитро Донцов, чьи книги на территории современной Украины читабельны, они распространяются в выдержках и цитатах, в том числе среди молодежи", - добавил эксперт.
"Немцы использовали УПА* в качестве боевой единицы против Красной армии. Таким же образом в ходе холодной войны американцы и англичане использовали это формирование: как террористическую организацию, маскирующуюся под повстанческую", - отметил Симиндей.
США, несмотря на формально существующий запрет принимать нацистских пособников на территорию страны, все же имели программу по тайному приему нацистских преступников по линии ЦРУ, напомнил эксперт.
"Самых отъявленных мерзавцев они, как правило, прятали на территории Бразилии. Однако после договоренности о восстановлении дипломатических отношений между СССР и Бразилией в 1961 году большая часть нацистских преступников была эвакуирована в США", - добавил Симиндей.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России
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