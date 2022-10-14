https://ria.ru/20221014/aziya-1824075034.html
Россия интересует страны Азии без выхода к Мировому океану, заявил Путин
Россия интересует страны Азии без выхода к Мировому океану, заявил Путин - РИА Новости, 14.10.2022
Россия интересует страны Азии без выхода к Мировому океану, заявил Путин
Для стран Центральной Азии, у которых нет выхода к океану, очень интересна Россия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:32
2022-10-14T15:32
2022-10-14T15:44
россия
владимир путин
центральная азия
политика
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Для стран Центральной Азии, у которых нет выхода к океану, очень интересна Россия, заявил президент РФ Владимир Путин."Коллега из Туркменистана говорил, что для стран из Центральной Азии, у кого нет выхода в мировой океан, очень важно сотрудничество с Россией и в этом формате многостороннем центральноазиатском для того, чтобы всем вместе искать такие возможности и каналы, а мы развиваем ряд проектов интересных для нас тоже с другими партнерами. Все это вместе объединить крайне важно, интересно и своевременно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
https://ria.ru/20221014/tokaev-1824002469.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, центральная азия, политика
Россия, Владимир Путин, Центральная Азия, Политика
15:32 14.10.2022 (обновлено: 15:44 14.10.2022)
Россия интересует страны Азии без выхода к Мировому океану, заявил Путин
Путин: Россия очень интересна для стран Центральной Азии без выхода к Мировому океану