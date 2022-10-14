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Россия интересует страны Азии без выхода к Мировому океану, заявил Путин - РИА Новости, 14.10.2022
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Россия интересует страны Азии без выхода к Мировому океану, заявил Путин
Россия интересует страны Азии без выхода к Мировому океану, заявил Путин - РИА Новости, 14.10.2022
Россия интересует страны Азии без выхода к Мировому океану, заявил Путин
Для стран Центральной Азии, у которых нет выхода к океану, очень интересна Россия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:32
2022-10-14T15:44
россия
владимир путин
центральная азия
политика
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Для стран Центральной Азии, у которых нет выхода к океану, очень интересна Россия, заявил президент РФ Владимир Путин."Коллега из Туркменистана говорил, что для стран из Центральной Азии, у кого нет выхода в мировой океан, очень важно сотрудничество с Россией и в этом формате многостороннем центральноазиатском для того, чтобы всем вместе искать такие возможности и каналы, а мы развиваем ряд проектов интересных для нас тоже с другими партнерами. Все это вместе объединить крайне важно, интересно и своевременно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
https://ria.ru/20221014/tokaev-1824002469.html
россия
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россия, владимир путин, центральная азия, политика
Россия, Владимир Путин, Центральная Азия, Политика
15:32 14.10.2022 (обновлено: 15:44 14.10.2022)
 
Россия интересует страны Азии без выхода к Мировому океану, заявил Путин

Путин: Россия очень интересна для стран Центральной Азии без выхода к Мировому океану

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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Президент РФ Владимир Путин
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Для стран Центральной Азии, у которых нет выхода к океану, очень интересна Россия, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Коллега из Туркменистана говорил, что для стран из Центральной Азии, у кого нет выхода в мировой океан, очень важно сотрудничество с Россией и в этом формате многостороннем центральноазиатском для того, чтобы всем вместе искать такие возможности и каналы, а мы развиваем ряд проектов интересных для нас тоже с другими партнерами. Все это вместе объединить крайне важно, интересно и своевременно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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