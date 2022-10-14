https://ria.ru/20221014/aziya-1824075034.html

Россия интересует страны Азии без выхода к Мировому океану, заявил Путин

Россия интересует страны Азии без выхода к Мировому океану, заявил Путин - РИА Новости, 14.10.2022

Россия интересует страны Азии без выхода к Мировому океану, заявил Путин

Для стран Центральной Азии, у которых нет выхода к океану, очень интересна Россия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:32

2022-10-14T15:32

2022-10-14T15:44

россия

владимир путин

центральная азия

политика

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Для стран Центральной Азии, у которых нет выхода к океану, очень интересна Россия, заявил президент РФ Владимир Путин."Коллега из Туркменистана говорил, что для стран из Центральной Азии, у кого нет выхода в мировой океан, очень важно сотрудничество с Россией и в этом формате многостороннем центральноазиатском для того, чтобы всем вместе искать такие возможности и каналы, а мы развиваем ряд проектов интересных для нас тоже с другими партнерами. Все это вместе объединить крайне важно, интересно и своевременно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

https://ria.ru/20221014/tokaev-1824002469.html

россия

центральная азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, центральная азия, политика