https://ria.ru/20221014/aziya-1824072866.html

Путин призвал совершенствовать инструменты по мерам доверия в Азии

Путин призвал совершенствовать инструменты по мерам доверия в Азии - РИА Новости, 14.10.2022

Путин призвал совершенствовать инструменты по мерам доверия в Азии

Инструменты по мерам обеспечения безопасности в Азии нужны, и их необходимо совершенствовать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:28

2022-10-14T15:28

2022-10-14T15:44

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владимир путин

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Инструменты по мерам обеспечения безопасности в Азии нужны, и их необходимо совершенствовать, заявил президент РФ Владимир Путин."Казалось, что достаточно всяких других инструментов для того, чтобы "сверить часы" по вопросам обеспечения безопасности. Но сегодня выясняется, что это не так. И вот эти дополнительные инструменты, тем более для азиатского региона, нужны. И нужно их совершенствовать", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.Ранее Путин посетил саммит в столице Казахстана, который был инициирован Москвой в год тридцатилетия установления дипломатических отношений РФ со всеми пятью государствами региона - Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном.

https://ria.ru/20221014/aziya-1824075034.html

азия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

азия, в мире, владимир путин