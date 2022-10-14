https://ria.ru/20221014/aziya-1824072866.html
Путин призвал совершенствовать инструменты по мерам доверия в Азии
Путин призвал совершенствовать инструменты по мерам доверия в Азии - РИА Новости, 14.10.2022
Путин призвал совершенствовать инструменты по мерам доверия в Азии
Инструменты по мерам обеспечения безопасности в Азии нужны, и их необходимо совершенствовать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:28
2022-10-14T15:28
2022-10-14T15:44
азия
в мире
владимир путин
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Инструменты по мерам обеспечения безопасности в Азии нужны, и их необходимо совершенствовать, заявил президент РФ Владимир Путин."Казалось, что достаточно всяких других инструментов для того, чтобы "сверить часы" по вопросам обеспечения безопасности. Но сегодня выясняется, что это не так. И вот эти дополнительные инструменты, тем более для азиатского региона, нужны. И нужно их совершенствовать", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.Ранее Путин посетил саммит в столице Казахстана, который был инициирован Москвой в год тридцатилетия установления дипломатических отношений РФ со всеми пятью государствами региона - Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном.
https://ria.ru/20221014/aziya-1824075034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азия, в мире, владимир путин
Азия, В мире, Владимир Путин
15:28 14.10.2022 (обновлено: 15:44 14.10.2022)
Путин призвал совершенствовать инструменты по мерам доверия в Азии
Путин: инструменты по мерам доверия в Азии нужны, и их нужно совершенствовать