https://ria.ru/20221014/artemovsk-1823908335.html
В ЛНР сообщили о группе иностранных наемников, прибывшей в район Артемовска
В ЛНР сообщили о группе иностранных наемников, прибывшей в район Артемовска - РИА Новости, 14.10.2022
В ЛНР сообщили о группе иностранных наемников, прибывшей в район Артемовска
Ротная тактическая группа украинских войск прибыла в район города Артемовск, в ее состав входят также иностранные наемники, заявил офицер Народной милиции ЛНР... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T09:31
2022-10-14T09:31
2022-10-14T09:31
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
артемовск
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Ротная тактическая группа украинских войск прибыла в район города Артемовск, в ее состав входят также иностранные наемники, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."В район населенного пункта Артемовск отмечено прибытие ротной тактической группы вооруженных формирований Украины, в состав которой входят иностранные наемники и украинские националисты", - написал Марочко в Telegram-канале.По его словам, основной задачей ротной тактической группы является "недопущение оставления позиций другими подразделениями, запугивание и выявление пророссийских взглядов у местного населения".Город Артемовск (Бахмут) на подконтрольной Киеву части ДНР является важным транспортным узлом.
https://ria.ru/20221012/evakuatsiya-1823546232.html
https://ria.ru/20221013/artemovsk-1823600348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, андрей марочко, артемовск, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Артемовск, Луганская Народная Республика, Украина
В ЛНР сообщили о группе иностранных наемников, прибывшей в район Артемовска
Народная милиция ЛНР: в район Артемовская прибыла группа ВСУ с иностранными наемниками