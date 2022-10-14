https://ria.ru/20221014/artemovsk-1823908335.html

В ЛНР сообщили о группе иностранных наемников, прибывшей в район Артемовска

В ЛНР сообщили о группе иностранных наемников, прибывшей в район Артемовска - РИА Новости, 14.10.2022

В ЛНР сообщили о группе иностранных наемников, прибывшей в район Артемовска

Ротная тактическая группа украинских войск прибыла в район города Артемовск, в ее состав входят также иностранные наемники, заявил офицер Народной милиции ЛНР... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T09:31

2022-10-14T09:31

2022-10-14T09:31

специальная военная операция на украине

в мире

андрей марочко

артемовск

луганская народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104859/57/1048595762_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_b0ae93e9e504bb209ae94437c2b2ac3f.jpg

ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Ротная тактическая группа украинских войск прибыла в район города Артемовск, в ее состав входят также иностранные наемники, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."В район населенного пункта Артемовск отмечено прибытие ротной тактической группы вооруженных формирований Украины, в состав которой входят иностранные наемники и украинские националисты", - написал Марочко в Telegram-канале.По его словам, основной задачей ротной тактической группы является "недопущение оставления позиций другими подразделениями, запугивание и выявление пророссийских взглядов у местного населения".Город Артемовск (Бахмут) на подконтрольной Киеву части ДНР является важным транспортным узлом.

https://ria.ru/20221012/evakuatsiya-1823546232.html

https://ria.ru/20221013/artemovsk-1823600348.html

артемовск

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, андрей марочко, артемовск, луганская народная республика, украина