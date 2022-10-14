Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР сообщили о группе иностранных наемников, прибывшей в район Артемовска - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/artemovsk-1823908335.html
В ЛНР сообщили о группе иностранных наемников, прибывшей в район Артемовска
В ЛНР сообщили о группе иностранных наемников, прибывшей в район Артемовска - РИА Новости, 14.10.2022
В ЛНР сообщили о группе иностранных наемников, прибывшей в район Артемовска
Ротная тактическая группа украинских войск прибыла в район города Артемовск, в ее состав входят также иностранные наемники, заявил офицер Народной милиции ЛНР... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T09:31
2022-10-14T09:31
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
артемовск
луганская народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104859/57/1048595762_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_b0ae93e9e504bb209ae94437c2b2ac3f.jpg
ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Ротная тактическая группа украинских войск прибыла в район города Артемовск, в ее состав входят также иностранные наемники, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."В район населенного пункта Артемовск отмечено прибытие ротной тактической группы вооруженных формирований Украины, в состав которой входят иностранные наемники и украинские националисты", - написал Марочко в Telegram-канале.По его словам, основной задачей ротной тактической группы является "недопущение оставления позиций другими подразделениями, запугивание и выявление пророссийских взглядов у местного населения".Город Артемовск (Бахмут) на подконтрольной Киеву части ДНР является важным транспортным узлом.
https://ria.ru/20221012/evakuatsiya-1823546232.html
https://ria.ru/20221013/artemovsk-1823600348.html
артемовск
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104859/57/1048595762_0:0:1802:1351_1920x0_80_0_0_4b0e992753efbe69580fda9a4f1ab166.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, андрей марочко, артемовск, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Артемовск, Луганская Народная Республика, Украина
09:31 14.10.2022
 
В ЛНР сообщили о группе иностранных наемников, прибывшей в район Артемовска

Народная милиция ЛНР: в район Артемовская прибыла группа ВСУ с иностранными наемниками

© AP Photo / Vadim GhirdaСолдат украинской армии на дороге недалеко от Артемовска, Восточная Украина
Солдат украинской армии на дороге недалеко от Артемовска, Восточная Украина - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Солдат украинской армии на дороге недалеко от Артемовска, Восточная Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Ротная тактическая группа украинских войск прибыла в район города Артемовск, в ее состав входят также иностранные наемники, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"В район населенного пункта Артемовск отмечено прибытие ротной тактической группы вооруженных формирований Украины, в состав которой входят иностранные наемники и украинские националисты", - написал Марочко в Telegram-канале.
Автобус с эвакуированными мирными жителями - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 23:07Специальная военная операция на Украине
ВС России эвакуируют жителей Артемовска и Соледара
По его словам, основной задачей ротной тактической группы является "недопущение оставления позиций другими подразделениями, запугивание и выявление пророссийских взглядов у местного населения".
Город Артемовск (Бахмут) на подконтрольной Киеву части ДНР является важным транспортным узлом.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 10:21Специальная военная операция на Украине
Украинские военные оставляют позиции под Артемовском, заявили в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей МарочкоАртемовскЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала