https://ria.ru/20221014/arest-1824217098.html

В Петербурге арестовали второго фигуранта дела о подделке военного билета

В Петербурге арестовали второго фигуранта дела о подделке военного билета - РИА Новости, 14.10.2022

В Петербурге арестовали второго фигуранта дела о подделке военного билета

Райсуд в Санкт-Петербурге отправил под арест Владимира Килимчука - еще одного сотрудника военкомата Фрунзенского района, задействованного в схеме внесения в... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T23:43

2022-10-14T23:43

2022-10-14T23:43

происшествия

санкт-петербург

россия

частичная мобилизация в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Райсуд в Санкт-Петербурге отправил под арест Владимира Килимчука - еще одного сотрудника военкомата Фрунзенского района, задействованного в схеме внесения в военный билет местного жителя данных о его ограниченной годности к службе за взятку, сообщила объединенная пресс-служба судов города.Ранее в пятницу Дзержинский районный суд отправил под домашний арест начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата Фрунзенского района Александра Петрочука. По данным следствия, Петрочук вместе с неустановленными лицами и двумя посредниками "незаконно способствовал" освобождению местного жителя от призыва на военную службу путем внесения в его военный билет в июне 2022 года данных об ограниченной годности к службе. Сумма взятки составила 250 тысяч рублей, из которых этому сотруднику военкомата досталось 200 тысяч рублей.Как информирует судебная пресс-служба, 55 тысяч рублей из этой суммы Петрочук оставил себе, а остальное (145 тысяч рублей) передал врачу-терапевту райвоенкомата. Забрав в качестве вознаграждения 55 тысяч рублей, тот в свою очередь передал 90 тысяч рублей Килимчуку, занимающему в военкомате Фрунзенского района должность начальника центра военно-врачебной экспертизы."В свою очередь Килимчук, получив взятку, способствовал незаконному освобождению (местного жителя) от призыва на военную службу", - отмечают в пресс-службе судов Петербурга.По данным ведомства, Килимчук был задержан в среду в процессуальном порядке. Обвинение ему не предъявлялось."Дзержинский районный суд… рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Владимиру Килимчуку, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки – ред.)… Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Килимчуку стражу по 11 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что Килимчук отрицал свою причастность, ссылаясь на оговор. Его защита просила суд избрать в качестве меры пресечения запрет определенных действий или домашний арест.

https://ria.ru/20221014/sotrudniki-1824201979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, россия, частичная мобилизация в россии