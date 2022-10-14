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В Петербурге арестовали второго фигуранта дела о подделке военного билета - РИА Новости, 14.10.2022
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В Петербурге арестовали второго фигуранта дела о подделке военного билета
В Петербурге арестовали второго фигуранта дела о подделке военного билета - РИА Новости, 14.10.2022
В Петербурге арестовали второго фигуранта дела о подделке военного билета
Райсуд в Санкт-Петербурге отправил под арест Владимира Килимчука - еще одного сотрудника военкомата Фрунзенского района, задействованного в схеме внесения в... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T23:43
2022-10-14T23:43
происшествия
санкт-петербург
россия
частичная мобилизация в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Райсуд в Санкт-Петербурге отправил под арест Владимира Килимчука - еще одного сотрудника военкомата Фрунзенского района, задействованного в схеме внесения в военный билет местного жителя данных о его ограниченной годности к службе за взятку, сообщила объединенная пресс-служба судов города.Ранее в пятницу Дзержинский районный суд отправил под домашний арест начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата Фрунзенского района Александра Петрочука. По данным следствия, Петрочук вместе с неустановленными лицами и двумя посредниками "незаконно способствовал" освобождению местного жителя от призыва на военную службу путем внесения в его военный билет в июне 2022 года данных об ограниченной годности к службе. Сумма взятки составила 250 тысяч рублей, из которых этому сотруднику военкомата досталось 200 тысяч рублей.Как информирует судебная пресс-служба, 55 тысяч рублей из этой суммы Петрочук оставил себе, а остальное (145 тысяч рублей) передал врачу-терапевту райвоенкомата. Забрав в качестве вознаграждения 55 тысяч рублей, тот в свою очередь передал 90 тысяч рублей Килимчуку, занимающему в военкомате Фрунзенского района должность начальника центра военно-врачебной экспертизы."В свою очередь Килимчук, получив взятку, способствовал незаконному освобождению (местного жителя) от призыва на военную службу", - отмечают в пресс-службе судов Петербурга.По данным ведомства, Килимчук был задержан в среду в процессуальном порядке. Обвинение ему не предъявлялось."Дзержинский районный суд… рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Владимиру Килимчуку, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки – ред.)… Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Килимчуку стражу по 11 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что Килимчук отрицал свою причастность, ссылаясь на оговор. Его защита просила суд избрать в качестве меры пресечения запрет определенных действий или домашний арест.
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происшествия, санкт-петербург, россия, частичная мобилизация в россии
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Частичная мобилизация в России
23:43 14.10.2022
 
В Петербурге арестовали второго фигуранта дела о подделке военного билета

В Петербурге арестован еще один фигурант дела о взятке за "подправленный" военный билет

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военный билет. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Райсуд в Санкт-Петербурге отправил под арест Владимира Килимчука - еще одного сотрудника военкомата Фрунзенского района, задействованного в схеме внесения в военный билет местного жителя данных о его ограниченной годности к службе за взятку, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Ранее в пятницу Дзержинский районный суд отправил под домашний арест начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата Фрунзенского района Александра Петрочука. По данным следствия, Петрочук вместе с неустановленными лицами и двумя посредниками "незаконно способствовал" освобождению местного жителя от призыва на военную службу путем внесения в его военный билет в июне 2022 года данных об ограниченной годности к службе. Сумма взятки составила 250 тысяч рублей, из которых этому сотруднику военкомата досталось 200 тысяч рублей.
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Как информирует судебная пресс-служба, 55 тысяч рублей из этой суммы Петрочук оставил себе, а остальное (145 тысяч рублей) передал врачу-терапевту райвоенкомата. Забрав в качестве вознаграждения 55 тысяч рублей, тот в свою очередь передал 90 тысяч рублей Килимчуку, занимающему в военкомате Фрунзенского района должность начальника центра военно-врачебной экспертизы.
"В свою очередь Килимчук, получив взятку, способствовал незаконному освобождению (местного жителя) от призыва на военную службу", - отмечают в пресс-службе судов Петербурга.
По данным ведомства, Килимчук был задержан в среду в процессуальном порядке. Обвинение ему не предъявлялось.
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"Дзержинский районный суд… рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Владимиру Килимчуку, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки – ред.)… Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Килимчуку стражу по 11 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Килимчук отрицал свою причастность, ссылаясь на оговор. Его защита просила суд избрать в качестве меры пресечения запрет определенных действий или домашний арест.
 
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