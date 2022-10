https://ria.ru/20221014/amerika-1823805325.html

Америка испугалась армагеддона

Америка испугалась армагеддона

"Армагеддон" — сейчас это, пожалуй, самое популярное слово в западном медийном пространстве. И не только потому, что тамошние СМИ придумали такое прозвище генералу Сергею Суровикину, который недавно назначен командующим объединенной группировкой российских войск в зоне специальной военной операции. Это слово обронил еще на прошлой неделе президент США Джо Байден, заявивший на коктейльной вечеринке со спонсорами Демократической партии о том, что со времен Кубинского кризиса 1960-х мир никогда не был так близок к ядерному армагеддону. И с тех пор кто только не обвинил его в чрезмерном алармизме.На Байдена набросились буквально со всех сторон — и демократы, и республиканцы, и даже европейские деятели, обычно заглядывающие в рот президенту США. Что уж говорить, если даже президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал своего заокеанского начальника за эту ремарку, отнеся ее к "политической фантастике".The Wall Street Journal в своей редакционной статье посчитала, что Байден нанес удар по интересам США своим заявлением. "Его комментарии излишне напугали американцев и, возможно, подорвали политику сдерживания", — провозгласила газета, обычно лояльная к демократам.А The Washington Times обвинила своего президента в том, что тот "возродил старые страхи". Но самое главное прегрешение Байдена, по мнению редакции, заключается в следующем: дескать, он таким заявлением "создал впечатление о том, что США больше не являются супердержавой". Раз уж не могут противостоять ядерной России, то какая же это супердержава!Понятное дело, особенно стараются республиканцы. Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что высказывание Байдена "подвергло ужасному риску американский народ". А бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон высказал мнение о том, что Байден "преувеличил серьезность ситуации".Надо заметить, что американский лидер действительно наговорил в тот день немало глупостей. Например, чего только стоит его высказывание о Владимире Путине: "Он не шутит, когда говорит о возможном применении тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия". Конечно, Путин никому никогда не угрожал применением биологического или химического оружия, которое Россия давно уничтожила. Да и по поводу ядерного оружия наш президент подчеркивал, что речь может идти только об ответных мерах на угрозы для нашего государства, и никак иначе — этот существенный момент на Западе старательно опускают.Но дело-то в том, что Байдена обвиняют не за откровенную ложь по поводу заявлений Путина — это как раз стало обыденностью для западного истеблишмента. Хозяина Белого дома распинают именно за употребление слова "армагеддон" при описании последствий ядерной войны. В частности, за фразу: "Я не думаю, что есть возможность использовать тактическое ядерное оружие и не закончить армагеддоном".То есть с точки зрения критиков Байдена своим необдуманным заявлением он подрывает боевой дух американцев и европейцев, которых уверяют в том, что они могут и должны победить Россию. А как же побеждать, когда вокруг всеобщий конец света? Вот и напугало слово "армагеддон" рядовых американцев. До такой степени напугало, что Белому дому пришлось отдельно пояснять слова своего начальника, заявляя о том, что никаких новых данных о намерении России применить ядерное оружие не появилось.А самому Байдену на этой неделе пришлось даже устраивать короткое интервью для CNN, верно служащего общему делу Демократической партии. Судя по содержанию этого перфоманса, запомнившегося больше угодливой подачей подобострастным журналистом шпаргалки, выпавшей из рукава Байдена, его специально организовали ради пояснения этого емкого слова "армагеддон". Никаких иных информационных функций данное выступление не имело.Причем все претензии истеблишмента к Байдену были выражены в утверждении и последующем вопросе ведущего CNN Джейка Таппера: "Когда люди слышат из уст американского президента слово "армагеддон", они пугаются. <…> Не думаете ли вы, что тем самым наши европейские союзники еще больше будут напуганы конфронтацией с Путиным?" Вот чем на самом деле возмущены сторонники Байдена — тем, что тот по неосторожности приоткрыл западному сообществу реальные ужасы ядерной войны с Россией. А делать этого ни в коем случае нельзя, полагают сторонники усиления конфронтации. Именно потому Байдена и заставили оправдываться за предсказания ядерного армагеддона.Ведь одним этим словом, одним только допущением того, что победителей в ядерном противостоянии Запада и России не будет, Байден перечеркивает многолетние усилия антироссийских пропагандистов, долго и кропотливо работающих над подготовкой общественного мнения к возможности такого противостояния. Вспомним, как в начале спецоперации The New York Times гневно критиковала тех, кто предупреждал о том, что прямое вмешательство НАТО в украинский конфликт может перерасти в третью мировую войну. По мнению газеты, сама такая постановка вопроса является "проявлением слабости".Западную публику долго убеждают в том, что угрозы ядерной войны с Россией преувеличены, а термин "ядерная зима" — это выдумка КГБ, проведшего в 1980-е блестящую информационную спецоперацию для запугивания Запада. Итогом длительной обработки общественного мнения стало полное спокойствие при возникновении прямых призывов к нанесению превентивного ядерного удара по России даже из уст американских законодателей, как это было с заявлением сенатора Роджера Уикера.Американских обывателей убедили в том, что ядерный конфликт вообще не затронет их страну. Тот же Таппер, задавая вопросы Байдену, говорил об "угрозе Путина применить ядерное оружие на Украине" (как будто российский президент когда-то говорил или имел в виду это). Белый дом, приписывая Путину слова о "ядерной угрозе", постоянно подчеркивает, что речь идет о войне в Европе. Потому так спокойно и благостно американцы обсуждают, как они будут бомбить Россию в случае применения той тактического ядерного оружия на Украине. Вопрос у них заключается лишь в том, нанести ли сначала ядерный удар по безлюдной российской Арктике и Сибири или сразу же бомбить Черноморский флот, как не раз уже предлагал генерал-авантюрист Бен Ходжес.А то, что Россия вынуждена будет ответить нанесением стратегического ядерного удара по напавшим на нее государствам и альянсам, даже не рассматривается — нельзя его обсуждать, как показала история с неосторожно оброненным словом из уст президента США.Потому-то в западных медиа гораздо эмоциональнее обсуждают это слово, чем куда более опасное заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о фактическом участии альянса в войне против России. Выступая во вторник перед журналистами, он прямо и открыто сказал: "Если Путин победит, это будет не только большим поражением для украинцев, но это будет поражением и опасностью для всех нас". И вот эта скандальная тирада о прямом участии НАТО в конфликте против России вообще не вызвала никакого резонанса на Западе — все увлечены осуждением Байдена за предупреждение о последствиях ядерной войны.Британские газеты все как один бросились брать интервью у отставного генерала Ричарда Ширреффа, бывшего заместителя командующего силами НАТО в Европе, который шесть лет назад прославился сколь скандальной, столь и бездарной книгой "2017 год: война с Россией". В ней он описал совершенно безумный сценарий ядерной войны, которая должна была начаться с убийства двух американских военных инструкторов в Харькове и нападения России на Донбасс и Латвию.Книга, конечно, многое говорит о ментальном состоянии западных офицеров, командующих силами НАТО. Но это ведь была как раз та самая художественная "политическая фантастика", если использовать термин Макрона. А сейчас-то этот генерал-фантаст открыто призывает к ядерной войне с Россией, говоря о том, что Запад и НАТО "ни в коем случае не должны колебаться" в этом. "Если мы так или иначе обещаем массированные ответные меры, мы должны готовиться к худшему сценарию, а худший сценарий — это война с Россией. Мира в Европе не будет, пока в Кремле сидит либо Путин, либо путинский режим", — решительно заявляет Ширрефф. И это все печатается ведущими газетами Британии. И это все не встречает ни малейшей критики, какую получил Байден за слово "армагеддон".На самом деле слова президента США (пусть даже и неосторожно пророненные им за коктейлем) являются полезным и своевременным напоминанием Западу об угрозе ядерной катастрофы. Очень верно подметил депутат Госдумы России Олег Морозов: "Я спокойно отношусь к диалогу, который идет между нами и коллективным Западом по поводу ядерной угрозы. Когда мы говорим: "Ребята, даже не думайте!" <…> — они должны этого бояться. Пускай это на уровне риторики, но пусть этот страх сидит у них в мозжечке. Они должны понимать: мы им не позволим выиграть эту войну, даже когда они бряцают своими ядерными чемоданчиками".Страх перед глобальной ядерной угрозой сдерживает планету от третьей мировой войны уже десятилетия. Притупление этого страха действительно может привести к необратимым последствиям. Именно об этой угрозе предупреждает заокеанских авантюристов Владимир Путин. Именно поэтому очень важно напоминать этим столтенбергам, ходжесам, ширреффам, уикерам и другим поджигателям глобальной ядерной войны между Западом и Россией о том, что победителей в ней не будет.

