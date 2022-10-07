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Байден заявил об угрозе "ядерного Армагеддона" - РИА Новости, 07.10.2022
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Байден заявил об угрозе "ядерного Армагеддона"
Байден заявил об угрозе "ядерного Армагеддона" - РИА Новости, 07.10.2022
Байден заявил об угрозе "ядерного Армагеддона"
Президент США Джо Байден заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, сообщает пул Белого дома. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T03:49
2022-10-07T15:09
в мире
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, сообщает пул Белого дома.Байден возложил вину за эскалацию на российское руководство. По его словам, президент Владимир Путин "не шутит, когда угрожает применить ядерное оружие".В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также напомнил о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против Москвы оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.Как указал ранее замглавы МИД Сергей Рябков, никаких изменений российского подхода к вопросу о возможном применении ядерного оружия не произошло, все остается в том же русле, что задано военной доктриной России и основами государственной политики в области ядерного сдерживания.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что люди, которые говорят про ядерную эскалацию, ведут себя безответственно.
https://ria.ru/20221006/slutskiy-1822109827.html
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в мире, джо байден, россия, сша
В мире, Джо Байден, Россия, США
03:49 07.10.2022 (обновлено: 15:09 07.10.2022)
 
Байден заявил об угрозе "ядерного Армагеддона"

Президент США Байден: миру впервые со времен Карибского кризиса угрожает ядерная война

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает с заявлением в Белом доме
Президент США Джо Байден выступает с заявлением в Белом доме - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, сообщает пул Белого дома.

"Мы не сталкивались с перспективой (ядерного) Армагеддона со времен Кеннеди и Кубинского ракетного кризиса в 1962 году", — сказал американский лидер на мероприятии Демократической партии в Нью-Йорке.

Байден возложил вину за эскалацию на российское руководство. По его словам, президент Владимир Путин "не шутит, когда угрожает применить ядерное оружие".
В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также напомнил о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против Москвы оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о превентивных ударах по России
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
Как указал ранее замглавы МИД Сергей Рябков, никаких изменений российского подхода к вопросу о возможном применении ядерного оружия не произошло, все остается в том же русле, что задано военной доктриной России и основами государственной политики в области ядерного сдерживания.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что люди, которые говорят про ядерную эскалацию, ведут себя безответственно.
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