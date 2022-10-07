03:49 07.10.2022 (обновлено: 15:09 07.10.2022)
Байден заявил об угрозе "ядерного Армагеддона"
Президент США Байден: миру впервые со времен Карибского кризиса угрожает ядерная война
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает с заявлением в Белом доме
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, сообщает пул Белого дома.
"Мы не сталкивались с перспективой (ядерного) Армагеддона со времен Кеннеди и Кубинского ракетного кризиса в 1962 году", — сказал американский лидер на мероприятии Демократической партии в Нью-Йорке.
Байден возложил вину за эскалацию на российское руководство. По его словам, президент Владимир Путин "не шутит, когда угрожает применить ядерное оружие".
В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также напомнил о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против Москвы оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
Как указал ранее замглавы МИД Сергей Рябков, никаких изменений российского подхода к вопросу о возможном применении ядерного оружия не произошло, все остается в том же русле, что задано военной доктриной России и основами государственной политики в области ядерного сдерживания.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что люди, которые говорят про ядерную эскалацию, ведут себя безответственно.
6 октября, 20:49В МИД обвинили Запад в разжигании ядерной войны