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В Казани после реконструкции открыли подъезд к аэропорту - РИА Новости, 14.10.2022
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https://ria.ru/20221014/aeroport-1823997362.html
В Казани после реконструкции открыли подъезд к аэропорту
В Казани после реконструкции открыли подъезд к аэропорту - РИА Новости, 14.10.2022
В Казани после реконструкции открыли подъезд к аэропорту
Обновленная подъездная дорога к международному аэропорту Казани с удвоенной пропускной способностью открыта в пятницу с участием вице-премьера РФ Марата... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:17
2022-10-14T13:17
республика татарстан
общество
республика татарстан (татарстан)
марат хуснуллин
рустам минниханов
казань
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КАЗАНЬ, 14 окт – РИА Новости. Обновленная подъездная дорога к международному аэропорту Казани с удвоенной пропускной способностью открыта в пятницу с участием вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и президента Татарстана Рустама Минниханова, передает корреспондент РИА Новости."Когда-то аэропорт Казани перевозил меньше миллиона пассажиров, а за прошлый год - уже 3,8 миллиона… И, конечно, без такой дороги аэропорт развиваться и работать не может", - сказал Хуснуллин на церемонии открытия, подчеркнув важность системного подхода при развитии аэропортовой зоны, где также находятся выставочный центр и жилые дома.Президент Татарстана отметил, что после открытия крупнейшего в республике выставочного центра "Казань Экспо" данная дорога требовала расширения. Минниханов поблагодарил руководство страны за строительство такого большого количества дорог: в Татарстане масштабные работы ведутся на трассах М12, М7, Шали - Бавлы.Реконструкция автомобильной дороги к аэропорту Казани позволила повысить ее пропускную способность более чем в два раза и обеспечить проезд транспортного потока с более высокой средней скоростью. Работы по реконструкции стартовали в 2020 году. Общая стоимость объекта составила 4,7 миллиарда рублей. На обновленном участке протяженностью 6,4 километра количество полос движения увеличено с двух до четырех. Уложено три слоя асфальтобетона общей толщиной 21 сантиметр, что позволит обеспечить нормативную расчетную прочность. Состав асфальтобетона подобран с учетом особенностей климата и интенсивности движения.Также возведены пять искусственных сооружений, в том числе разворотная эстакада длиной 244 метра. В составе существующей транспортной развязки на автодороге Казань - Оренбург возвели новый путепровод.
https://ria.ru/20220629/reysy-1799102366.html
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общество, республика татарстан (татарстан), марат хуснуллин, рустам минниханов, казань
Республика Татарстан, Общество, Республика Татарстан (Татарстан), Марат Хуснуллин, Рустам Минниханов, Казань
13:17 14.10.2022
 
В Казани после реконструкции открыли подъезд к аэропорту

В Казани открыли обновленную подъездную дорогу к международному аэропорту

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт "Казань"
Международный аэропорт Казань - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Международный аэропорт "Казань". Архивное фото
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КАЗАНЬ, 14 окт – РИА Новости. Обновленная подъездная дорога к международному аэропорту Казани с удвоенной пропускной способностью открыта в пятницу с участием вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и президента Татарстана Рустама Минниханова, передает корреспондент РИА Новости.
"Когда-то аэропорт Казани перевозил меньше миллиона пассажиров, а за прошлый год - уже 3,8 миллиона… И, конечно, без такой дороги аэропорт развиваться и работать не может", - сказал Хуснуллин на церемонии открытия, подчеркнув важность системного подхода при развитии аэропортовой зоны, где также находятся выставочный центр и жилые дома.
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Президент Татарстана отметил, что после открытия крупнейшего в республике выставочного центра "Казань Экспо" данная дорога требовала расширения. Минниханов поблагодарил руководство страны за строительство такого большого количества дорог: в Татарстане масштабные работы ведутся на трассах М12, М7, Шали - Бавлы.
Реконструкция автомобильной дороги к аэропорту Казани позволила повысить ее пропускную способность более чем в два раза и обеспечить проезд транспортного потока с более высокой средней скоростью. Работы по реконструкции стартовали в 2020 году. Общая стоимость объекта составила 4,7 миллиарда рублей. На обновленном участке протяженностью 6,4 километра количество полос движения увеличено с двух до четырех. Уложено три слоя асфальтобетона общей толщиной 21 сантиметр, что позволит обеспечить нормативную расчетную прочность. Состав асфальтобетона подобран с учетом особенностей климата и интенсивности движения.
Также возведены пять искусственных сооружений, в том числе разворотная эстакада длиной 244 метра. В составе существующей транспортной развязки на автодороге Казань - Оренбург возвели новый путепровод.
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Республика ТатарстанОбществоРеспублика Татарстан (Татарстан)Марат ХуснуллинРустам МиннихановКазань
 
 
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