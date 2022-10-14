https://ria.ru/20221014/aeroport-1823997362.html

В Казани после реконструкции открыли подъезд к аэропорту

В Казани после реконструкции открыли подъезд к аэропорту - РИА Новости, 14.10.2022

В Казани после реконструкции открыли подъезд к аэропорту

Обновленная подъездная дорога к международному аэропорту Казани с удвоенной пропускной способностью открыта в пятницу с участием вице-премьера РФ Марата... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T13:17

2022-10-14T13:17

2022-10-14T13:17

республика татарстан

общество

республика татарстан (татарстан)

марат хуснуллин

рустам минниханов

казань

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КАЗАНЬ, 14 окт – РИА Новости. Обновленная подъездная дорога к международному аэропорту Казани с удвоенной пропускной способностью открыта в пятницу с участием вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и президента Татарстана Рустама Минниханова, передает корреспондент РИА Новости."Когда-то аэропорт Казани перевозил меньше миллиона пассажиров, а за прошлый год - уже 3,8 миллиона… И, конечно, без такой дороги аэропорт развиваться и работать не может", - сказал Хуснуллин на церемонии открытия, подчеркнув важность системного подхода при развитии аэропортовой зоны, где также находятся выставочный центр и жилые дома.Президент Татарстана отметил, что после открытия крупнейшего в республике выставочного центра "Казань Экспо" данная дорога требовала расширения. Минниханов поблагодарил руководство страны за строительство такого большого количества дорог: в Татарстане масштабные работы ведутся на трассах М12, М7, Шали - Бавлы.Реконструкция автомобильной дороги к аэропорту Казани позволила повысить ее пропускную способность более чем в два раза и обеспечить проезд транспортного потока с более высокой средней скоростью. Работы по реконструкции стартовали в 2020 году. Общая стоимость объекта составила 4,7 миллиарда рублей. На обновленном участке протяженностью 6,4 километра количество полос движения увеличено с двух до четырех. Уложено три слоя асфальтобетона общей толщиной 21 сантиметр, что позволит обеспечить нормативную расчетную прочность. Состав асфальтобетона подобран с учетом особенностей климата и интенсивности движения.Также возведены пять искусственных сооружений, в том числе разворотная эстакада длиной 244 метра. В составе существующей транспортной развязки на автодороге Казань - Оренбург возвели новый путепровод.

https://ria.ru/20220629/reysy-1799102366.html

https://ria.ru/20220826/oteli-1812128164.html

республика татарстан (татарстан)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, республика татарстан (татарстан), марат хуснуллин, рустам минниханов, казань