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Жапаров и Рахмон не пожали руки перед трехсторонней встречей с Путиным - РИА Новости, 13.10.2022
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Жапаров и Рахмон не пожали руки перед трехсторонней встречей с Путиным
Жапаров и Рахмон не пожали руки перед трехсторонней встречей с Путиным - РИА Новости, 13.10.2022
Жапаров и Рахмон не пожали руки перед трехсторонней встречей с Путиным
Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон не пожали друг другу руки перед трехсторонней встречей с главой российского государства... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:28
2022-10-13T15:28
в мире
садыр жапаров
эмомали рахмон
владимир путин
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон не пожали друг другу руки перед трехсторонней встречей с главой российского государства Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.Встреча проходит в среду в Астане на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.Первым на встречу с Путиным пришел Жапаров, лидеры кратко пообщались "на ногах". Затем вошел Рахмон, пожал руку Путину и сел на свое место, передает корреспондент.После масштабных боестолкновений на киргизско-таджикской границе в середине сентября, в ходе которых стороны обвинили друг друга в обстрелах, отношения Киргизии и Таджикистана обострились. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру. Киргизская сторона сообщила о 63 погибших и 198 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 50 погибших и 200 пострадавших.Двадцать пятого сентября представители Киргизии и Таджикистана подписали протокол об урегулировании ситуации, в котором договорились прекратить конфликты на границе и ускорить процесс делимитации и демаркации госграницы. Также, согласно документу, стороны условились законсервировать по четыре пограничных пункта с каждой из сторон в тех местах, где чаще всего происходили конфликты.Позже Киргизия отменила совместные с ОДКБ учения, которые должны были пройти на ее территории, а также заявила, что не будет участвовать в учениях ОДКБ на территории Таджикистана.
https://ria.ru/20221013/putin-1823750654.html
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в мире, садыр жапаров, эмомали рахмон, владимир путин, таджикистан, одкб, киргизия, астана
В мире, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Владимир Путин, Таджикистан, ОДКБ, Киргизия, Астана
15:28 13.10.2022
 
Жапаров и Рахмон не пожали руки перед трехсторонней встречей с Путиным

Президенты Жапаров и Рахмон не пожали руки перед трехсторонней встречей с Путиным

© Фото : Пресс-служба президента КР/Султан ДосалиевПрезидент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Фото : Пресс-служба президента КР/Султан Досалиев
Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон не пожали друг другу руки перед трехсторонней встречей с главой российского государства Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча проходит в среду в Астане на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Первым на встречу с Путиным пришел Жапаров, лидеры кратко пообщались "на ногах". Затем вошел Рахмон, пожал руку Путину и сел на свое место, передает корреспондент.
После масштабных боестолкновений на киргизско-таджикской границе в середине сентября, в ходе которых стороны обвинили друг друга в обстрелах, отношения Киргизии и Таджикистана обострились. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру. Киргизская сторона сообщила о 63 погибших и 198 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 50 погибших и 200 пострадавших.
Двадцать пятого сентября представители Киргизии и Таджикистана подписали протокол об урегулировании ситуации, в котором договорились прекратить конфликты на границе и ускорить процесс делимитации и демаркации госграницы. Также, согласно документу, стороны условились законсервировать по четыре пограничных пункта с каждой из сторон в тех местах, где чаще всего происходили конфликты.
Позже Киргизия отменила совместные с ОДКБ учения, которые должны были пройти на ее территории, а также заявила, что не будет участвовать в учениях ОДКБ на территории Таджикистана.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
15:24
Путин проведет пресс-конференцию в Астане
 
В миреСадыр ЖапаровЭмомали РахмонВладимир ПутинТаджикистанОДКБКиргизияАстана
 
 
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