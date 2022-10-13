Жапаров и Рахмон не пожали руки перед трехсторонней встречей с Путиным
Президенты Жапаров и Рахмон не пожали руки перед трехсторонней встречей с Путиным
© Фото : Пресс-служба президента КР/Султан ДосалиевПрезидент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
© Фото : Пресс-служба президента КР/Султан Досалиев
Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон не пожали друг другу руки перед трехсторонней встречей с главой российского государства Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.
Первым на встречу с Путиным пришел Жапаров, лидеры кратко пообщались "на ногах". Затем вошел Рахмон, пожал руку Путину и сел на свое место, передает корреспондент.
После масштабных боестолкновений на киргизско-таджикской границе в середине сентября, в ходе которых стороны обвинили друг друга в обстрелах, отношения Киргизии и Таджикистана обострились. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру. Киргизская сторона сообщила о 63 погибших и 198 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 50 погибших и 200 пострадавших.
Двадцать пятого сентября представители Киргизии и Таджикистана подписали протокол об урегулировании ситуации, в котором договорились прекратить конфликты на границе и ускорить процесс делимитации и демаркации госграницы. Также, согласно документу, стороны условились законсервировать по четыре пограничных пункта с каждой из сторон в тех местах, где чаще всего происходили конфликты.
Позже Киргизия отменила совместные с ОДКБ учения, которые должны были пройти на ее территории, а также заявила, что не будет участвовать в учениях ОДКБ на территории Таджикистана.