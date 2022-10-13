https://ria.ru/20221013/zelenskiy-1823822650.html

В США раскрыли главную ложь о Зеленском

В США раскрыли главную ложь о Зеленском - РИА Новости, 13.10.2022

В США раскрыли главную ложь о Зеленском

Пропагандистские ролики с участием президента Владимира Зеленского, снятые с помощью голограммы, показывают уровень лжи Запада о конфликте на Украине, заявил в... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T18:25

2022-10-13T18:25

2022-10-13T21:37

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пропагандистские ролики с участием президента Владимира Зеленского, снятые с помощью голограммы, показывают уровень лжи Запада о конфликте на Украине, заявил в Twitter американский журналист Дэн Коэн.Он уточнил, что раньше сторонников этой версии обвиняли в конспирологии.По мнению Коэна, из-за таких видеозаписей с дополненной реальностью, создаваемых западными специалистами, конфликт стал самым пропагандистским в истории человечества.Ранее в YouTube появился ролик, показывающий процесс создания голографического выступления Зеленского для "Форума основателей". Виртуальное обращение украинского лидера показали в разных городах Европы 16 июня 2022 года.

https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822086926.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, владимир зеленский, украина, европа, youtube, twitter