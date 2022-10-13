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В США раскрыли главную ложь о Зеленском - РИА Новости, 13.10.2022
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В США раскрыли главную ложь о Зеленском
В США раскрыли главную ложь о Зеленском - РИА Новости, 13.10.2022
В США раскрыли главную ложь о Зеленском
Пропагандистские ролики с участием президента Владимира Зеленского, снятые с помощью голограммы, показывают уровень лжи Запада о конфликте на Украине, заявил в... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T18:25
2022-10-13T21:37
политика
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пропагандистские ролики с участием президента Владимира Зеленского, снятые с помощью голограммы, показывают уровень лжи Запада о конфликте на Украине, заявил в Twitter американский журналист Дэн Коэн.Он уточнил, что раньше сторонников этой версии обвиняли в конспирологии.По мнению Коэна, из-за таких видеозаписей с дополненной реальностью, создаваемых западными специалистами, конфликт стал самым пропагандистским в истории человечества.Ранее в YouTube появился ролик, показывающий процесс создания голографического выступления Зеленского для "Форума основателей". Виртуальное обращение украинского лидера показали в разных городах Европы 16 июня 2022 года.
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политика, владимир зеленский, украина, европа, youtube, twitter
Политика, Владимир Зеленский, Украина, Европа, YouTube, Twitter
18:25 13.10.2022 (обновлено: 21:37 13.10.2022)
 
В США раскрыли главную ложь о Зеленском

Журналист из США Коэн: голограмма с Зеленским показала уровень лжи и пропаганды Запада

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пропагандистские ролики с участием президента Владимира Зеленского, снятые с помощью голограммы, показывают уровень лжи Запада о конфликте на Украине, заявил в Twitter американский журналист Дэн Коэн.

"Теперь мы знаем, <…> что Зеленский и его кураторы записывают ролики в (специальных помещениях), чтобы спроецировать ложный образ храброго военного лидера", — написал он.

Он уточнил, что раньше сторонников этой версии обвиняли в конспирологии.
По мнению Коэна, из-за таких видеозаписей с дополненной реальностью, создаваемых западными специалистами, конфликт стал самым пропагандистским в истории человечества.
Ранее в YouTube появился ролик, показывающий процесс создания голографического выступления Зеленского для "Форума основателей". Виртуальное обращение украинского лидера показали в разных городах Европы 16 июня 2022 года.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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