18:25 13.10.2022 (обновлено: 21:37 13.10.2022)
В США раскрыли главную ложь о Зеленском
Журналист из США Коэн: голограмма с Зеленским показала уровень лжи и пропаганды Запада
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пропагандистские ролики с участием президента Владимира Зеленского, снятые с помощью голограммы, показывают уровень лжи Запада о конфликте на Украине, заявил в Twitter американский журналист Дэн Коэн.
"Теперь мы знаем, <…> что Зеленский и его кураторы записывают ролики в (специальных помещениях), чтобы спроецировать ложный образ храброго военного лидера", — написал он.
Он уточнил, что раньше сторонников этой версии обвиняли в конспирологии.
По мнению Коэна, из-за таких видеозаписей с дополненной реальностью, создаваемых западными специалистами, конфликт стал самым пропагандистским в истории человечества.
Ранее в YouTube появился ролик, показывающий процесс создания голографического выступления Зеленского для "Форума основателей". Виртуальное обращение украинского лидера показали в разных городах Европы 16 июня 2022 года.