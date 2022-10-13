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Зеленский рассказал, что Макрон разрешил звонить ему на WhatsApp - РИА Новости, 13.10.2022
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Зеленский рассказал, что Макрон разрешил звонить ему на WhatsApp
Зеленский рассказал, что Макрон разрешил звонить ему на WhatsApp - РИА Новости, 13.10.2022
Зеленский рассказал, что Макрон разрешил звонить ему на WhatsApp
Владимир Зеленский заявил, что со многими мировыми лидерами имеет хорошие отношения на человеческом уровне, президент Франции Эммануэль Макрон даже разрешил... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:04
2022-10-13T15:04
в мире
эммануэль макрон
украина
франция
владимир зеленский
whatsapp inc.
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что со многими мировыми лидерами имеет хорошие отношения на человеческом уровне, президент Франции Эммануэль Макрон даже разрешил звонить ему на WhatsApp."У меня действительно были близкие отношения с (экс-премьером Британии) Борисом Джонсоном, (президентом Польши Анджеем) Дудой, и Латвия, и Литва, это тем, кому я мог позвонить, и Эммануэль Макрон мне всегда говорит, ты мне звони на WhatsApp. И мы действительно очень много с этими президентами, которых я назвал, говорим не по протоколу, а быстро", - заявил Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF, отвечая на вопрос, с кем из политиков у него хорошие отношения на человеческом уровне.Зеленский заявил, что много занимается микроменеджментом и должен принимать решения очень быстро. "В этой тактике важно, кто с тобой. Быстрые поставки, политически собраться.... Это все предполагает не обычную дипломатию, а я бы назвал ее айфон-дипломатией, которой не было у нашей страны. Я думаю, такого близко не было в мире", - добавил он, отметив, что "просил всех разговаривать быстрее, а не заказывать телефонные разговоры"."Конечно, есть дипломатические отношения и с президентом США (Джо Байденом), и (канцлером ФРГ Олафом) Шольцем, и так далее. Эти отношения такие же крепкие, как с теми странами, которые я назвал. Просто я говорю, что еще появилась вот эта айфон-дипломатия", - сказал Зеленский.Говоря о недавних атаках по инфраструктуре Украины, Зеленский заявил, что первыми, кто ему позвонил, были Шольц, Дуда и Макрон. Он добавил, что 24 февраля первым ему позвонил Байден.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221013/pase-1823658276.html
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в мире, эммануэль макрон, украина, франция, владимир зеленский, whatsapp inc.
В мире, Эммануэль Макрон, Украина, Франция, Владимир Зеленский, WhatsApp Inc.
15:04 13.10.2022
 
Зеленский рассказал, что Макрон разрешил звонить ему на WhatsApp

Зеленский рассказал, что президент Франции Макрон разрешил звонить ему на WhatsApp

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что со многими мировыми лидерами имеет хорошие отношения на человеческом уровне, президент Франции Эммануэль Макрон даже разрешил звонить ему на WhatsApp.
"У меня действительно были близкие отношения с (экс-премьером Британии) Борисом Джонсоном, (президентом Польши Анджеем) Дудой, и Латвия, и Литва, это тем, кому я мог позвонить, и Эммануэль Макрон мне всегда говорит, ты мне звони на WhatsApp. И мы действительно очень много с этими президентами, которых я назвал, говорим не по протоколу, а быстро", - заявил Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF, отвечая на вопрос, с кем из политиков у него хорошие отношения на человеческом уровне.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
12:25
Зеленский призвал ПАСЕ поддержать идеи по взысканию компенсации с России
Зеленский заявил, что много занимается микроменеджментом и должен принимать решения очень быстро. "В этой тактике важно, кто с тобой. Быстрые поставки, политически собраться.... Это все предполагает не обычную дипломатию, а я бы назвал ее айфон-дипломатией, которой не было у нашей страны. Я думаю, такого близко не было в мире", - добавил он, отметив, что "просил всех разговаривать быстрее, а не заказывать телефонные разговоры".
"Конечно, есть дипломатические отношения и с президентом США (Джо Байденом), и (канцлером ФРГ Олафом) Шольцем, и так далее. Эти отношения такие же крепкие, как с теми странами, которые я назвал. Просто я говорю, что еще появилась вот эта айфон-дипломатия", - сказал Зеленский.
Говоря о недавних атаках по инфраструктуре Украины, Зеленский заявил, что первыми, кто ему позвонил, были Шольц, Дуда и Макрон. Он добавил, что 24 февраля первым ему позвонил Байден.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13:13
"Очень глупая идея". В США раскритиковали предложение Зеленского
 
В миреЭммануэль МакронУкраинаФранцияВладимир ЗеленскийWhatsApp Inc.
 
 
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