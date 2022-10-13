https://ria.ru/20221013/whatsapp-1823743324.html

Зеленский рассказал, что Макрон разрешил звонить ему на WhatsApp

Зеленский рассказал, что Макрон разрешил звонить ему на WhatsApp - РИА Новости, 13.10.2022

Зеленский рассказал, что Макрон разрешил звонить ему на WhatsApp

Владимир Зеленский заявил, что со многими мировыми лидерами имеет хорошие отношения на человеческом уровне, президент Франции Эммануэль Макрон даже разрешил... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:04

2022-10-13T15:04

2022-10-13T15:04

в мире

эммануэль макрон

украина

франция

владимир зеленский

whatsapp inc.

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что со многими мировыми лидерами имеет хорошие отношения на человеческом уровне, президент Франции Эммануэль Макрон даже разрешил звонить ему на WhatsApp."У меня действительно были близкие отношения с (экс-премьером Британии) Борисом Джонсоном, (президентом Польши Анджеем) Дудой, и Латвия, и Литва, это тем, кому я мог позвонить, и Эммануэль Макрон мне всегда говорит, ты мне звони на WhatsApp. И мы действительно очень много с этими президентами, которых я назвал, говорим не по протоколу, а быстро", - заявил Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF, отвечая на вопрос, с кем из политиков у него хорошие отношения на человеческом уровне.Зеленский заявил, что много занимается микроменеджментом и должен принимать решения очень быстро. "В этой тактике важно, кто с тобой. Быстрые поставки, политически собраться.... Это все предполагает не обычную дипломатию, а я бы назвал ее айфон-дипломатией, которой не было у нашей страны. Я думаю, такого близко не было в мире", - добавил он, отметив, что "просил всех разговаривать быстрее, а не заказывать телефонные разговоры"."Конечно, есть дипломатические отношения и с президентом США (Джо Байденом), и (канцлером ФРГ Олафом) Шольцем, и так далее. Эти отношения такие же крепкие, как с теми странами, которые я назвал. Просто я говорю, что еще появилась вот эта айфон-дипломатия", - сказал Зеленский.Говоря о недавних атаках по инфраструктуре Украины, Зеленский заявил, что первыми, кто ему позвонил, были Шольц, Дуда и Макрон. Он добавил, что 24 февраля первым ему позвонил Байден.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221013/pase-1823658276.html

https://ria.ru/20221013/zelenskiy-1823690131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, эммануэль макрон, украина, франция, владимир зеленский, whatsapp inc.