https://ria.ru/20221013/vtsiom-1823573297.html

Опрос ВЦИОМ: отцы активно участвовали в воспитании более 70% россиян

Опрос ВЦИОМ: отцы активно участвовали в воспитании более 70% россиян - РИА Новости, 13.10.2022

Опрос ВЦИОМ: отцы активно участвовали в воспитании более 70% россиян

Более 70% россиян заявили, что отцы принимали активное участие в их воспитании, каждый пятый считает, что в результате отцовского воспитания формируются такие... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T07:24

2022-10-13T07:24

2022-10-13T09:07

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Более 70% россиян заявили, что отцы принимали активное участие в их воспитании, каждый пятый считает, что в результате отцовского воспитания формируются такие положительные качества как мужество и отвага, следует из результатов опроса ВЦИОМ.По словам 56% респондентов, отцы активно участвовали в их воспитании, 15% выбрали вариант "скорее принимали". При этом 7% сказали, что отцы скорее не принимали участия в их воспитании, совсем не участвовали в воспитании отцы 6% респондентов, 14% росли без отца, а 2% затруднились ответить.По мнению 22% опрошенных, наличие отцовского воспитания формирует у ребенка мужество и отвагу, 21% заявили о формировании дисциплины, ответственности, аккуратности. В числе других качеств, которые, по словам респондентов, формируются при активном участии отца в воспитании ребенка, - честность, справедливость, порядочность (12%), смелость, храбрость, умение постоять за себя, мужские качества (10%), любовь к родине, патриотизм (9%), трудолюбие, хозяйственность, умение что-то делать руками (9%), воспитание, участие в жизни своего ребенка (8%), уважение к старшим, женщине, родителям, окружающим (8%), упорство, сила воли, целеустремленность (7%), решительность, самостоятельность (6%), любовь к близким, стойкость характера, доброта (по 5%).Также респонденты думают, что отцовское воспитание формирует чувство безопасности, защищенности и умение защитить своих близких (4%), нести ответственность да семью, близких (4%), научит относиться к женщине, окружающим (4%), верности (4%), а также сформирует лидерские качества, уверенность в себе и завтрашнем дне (по 3%), выносливость (2%), выдержку, терпеливость (2%), стремление к знаниям (2%). Затруднились с ответом 26%.При этом 12% россиян считают, что от отца ребенок может перенять алкоголизм, по 6% упомянули жестокость, деспотизм и агрессивность, вспыльчивость, а 5% - вредные привычки. В числе других названных негативных качеств - лень, безделье, тунеядство (4%), безответственность (4%), курение (4%), женоненавистничество и плохое отношение к женщинам (4%), неуважение к людям (3%), грубость, трусость, пофигизм, эгоизм, насилие, озлобленность, сквернословие (по 2%). В то же время 4% опрошенных считают, что все зависит от отца, столько же заявили, что у ребенка нет таких отрицательных качеств, которые формируются в результате отцовского воспитания. Затруднились с ответом 44% граждан.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 8 октября 2022 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20221007/opros-1822375614.html

https://ria.ru/20220930/putin-1820524431.html

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общество, россия, вциом, социальный навигатор, детские вопросы