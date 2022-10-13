Рейтинг@Mail.ru
ВСУ начали экономить топливо, заявили в Луганске - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/vsu-1823811355.html
ВСУ начали экономить топливо, заявили в Луганске
ВСУ начали экономить топливо, заявили в Луганске - РИА Новости, 13.10.2022
ВСУ начали экономить топливо, заявили в Луганске
Ракетные удары по территории Украины приносят бонусы: ВСУ начали экономить на горюче-смазочных материалах, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:52
2022-10-13T17:52
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
украина
луганская народная республика
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_f7e7179db7b5580f68b9224ab04f8949.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Ракетные удары по территории Украины приносят бонусы: ВСУ начали экономить на горюче-смазочных материалах, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.По словам Марочко, украинские вооруженные силы продолжают обстреливать территорию Луганской Народной Республики, за сутки были удары по Артёмовску (Перевальский район), там разрушено пять домов и погиб один человек. Он отметил, что противник уже неделю пытается прорвать оборону в Троицком, штурмуют Сватово и Кременную, но без особых успехов. За сутки, по данным Марочко, удалось уничтожить 55 человек личного состава украинских вооруженных сил, две артиллерийские установки противника, 6 БТР, 10 единиц автомобильной техники."Сегодня могу говорить, что есть положительная динамика. Прежде всего, это то, что наши разведчики фиксируют отступление украинских войск со стороны Артёмовска, причем уходят в хаотичном порядке, многие дезертируют "..." . Также сейчас те ракетные удары, которые наносятся по территории Украины, приносят бонусы. Приходят распоряжения в части экономить горюче-смазочные материалы, потому что дополнительно надо снабжать дизель-генераторы, которые в штабах и других объектах украинской армии", - сказал Марочко в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
украина
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_68b1663ffa55465c7f204cbf5179f970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, андрей марочко, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Украина, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:52 13.10.2022
 
ВСУ начали экономить топливо, заявили в Луганске

Представитель ЛНР Марочко: ВСУ после ракетных ударов по Украине стали экономить топливо

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Ракетные удары по территории Украины приносят бонусы: ВСУ начали экономить на горюче-смазочных материалах, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По словам Марочко, украинские вооруженные силы продолжают обстреливать территорию Луганской Народной Республики, за сутки были удары по Артёмовску (Перевальский район), там разрушено пять домов и погиб один человек. Он отметил, что противник уже неделю пытается прорвать оборону в Троицком, штурмуют Сватово и Кременную, но без особых успехов. За сутки, по данным Марочко, удалось уничтожить 55 человек личного состава украинских вооруженных сил, две артиллерийские установки противника, 6 БТР, 10 единиц автомобильной техники.
"Сегодня могу говорить, что есть положительная динамика. Прежде всего, это то, что наши разведчики фиксируют отступление украинских войск со стороны Артёмовска, причем уходят в хаотичном порядке, многие дезертируют "..." . Также сейчас те ракетные удары, которые наносятся по территории Украины, приносят бонусы. Приходят распоряжения в части экономить горюче-смазочные материалы, потому что дополнительно надо снабжать дизель-генераторы, которые в штабах и других объектах украинской армии", - сказал Марочко в эфире Первого канала.
Украинский флаг на фоне неба - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 08:00
Началась новая стадия демонтажа Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей МарочкоУкраинаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала