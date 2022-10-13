ВСУ начали экономить топливо, заявили в Луганске
Представитель ЛНР Марочко: ВСУ после ракетных ударов по Украине стали экономить топливо
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Ракетные удары по территории Украины приносят бонусы: ВСУ начали экономить на горюче-смазочных материалах, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По словам Марочко, украинские вооруженные силы продолжают обстреливать территорию Луганской Народной Республики, за сутки были удары по Артёмовску (Перевальский район), там разрушено пять домов и погиб один человек. Он отметил, что противник уже неделю пытается прорвать оборону в Троицком, штурмуют Сватово и Кременную, но без особых успехов. За сутки, по данным Марочко, удалось уничтожить 55 человек личного состава украинских вооруженных сил, две артиллерийские установки противника, 6 БТР, 10 единиц автомобильной техники.
"Сегодня могу говорить, что есть положительная динамика. Прежде всего, это то, что наши разведчики фиксируют отступление украинских войск со стороны Артёмовска, причем уходят в хаотичном порядке, многие дезертируют "..." . Также сейчас те ракетные удары, которые наносятся по территории Украины, приносят бонусы. Приходят распоряжения в части экономить горюче-смазочные материалы, потому что дополнительно надо снабжать дизель-генераторы, которые в штабах и других объектах украинской армии", - сказал Марочко в эфире Первого канала.
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