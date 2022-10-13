https://ria.ru/20221013/vsu-1823811355.html

ВСУ начали экономить топливо, заявили в Луганске

ВСУ начали экономить топливо, заявили в Луганске - РИА Новости, 13.10.2022

ВСУ начали экономить топливо, заявили в Луганске

Ракетные удары по территории Украины приносят бонусы: ВСУ начали экономить на горюче-смазочных материалах, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T17:52

2022-10-13T17:52

2022-10-13T17:52

специальная военная операция на украине

в мире

андрей марочко

украина

луганская народная республика

вооруженные силы украины

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Ракетные удары по территории Украины приносят бонусы: ВСУ начали экономить на горюче-смазочных материалах, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.По словам Марочко, украинские вооруженные силы продолжают обстреливать территорию Луганской Народной Республики, за сутки были удары по Артёмовску (Перевальский район), там разрушено пять домов и погиб один человек. Он отметил, что противник уже неделю пытается прорвать оборону в Троицком, штурмуют Сватово и Кременную, но без особых успехов. За сутки, по данным Марочко, удалось уничтожить 55 человек личного состава украинских вооруженных сил, две артиллерийские установки противника, 6 БТР, 10 единиц автомобильной техники."Сегодня могу говорить, что есть положительная динамика. Прежде всего, это то, что наши разведчики фиксируют отступление украинских войск со стороны Артёмовска, причем уходят в хаотичном порядке, многие дезертируют "..." . Также сейчас те ракетные удары, которые наносятся по территории Украины, приносят бонусы. Приходят распоряжения в части экономить горюче-смазочные материалы, потому что дополнительно надо снабжать дизель-генераторы, которые в штабах и других объектах украинской армии", - сказал Марочко в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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Кирилл Волков

в мире, андрей марочко, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр