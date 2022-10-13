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В Астане началась трехсторонняя встреча Путина с Жапаровым и Рахмоном

В Астане началась трехсторонняя встреча Путина с Жапаровым и Рахмоном - РИА Новости, 13.10.2022

В Астане началась трехсторонняя встреча Путина с Жапаровым и Рахмоном

В Астане началась трехсторонняя встреча Путина с лидерами Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:03

2022-10-13T15:03

2022-10-13T15:31

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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. В Астане началась трехсторонняя встреча Путина с лидерами Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым.Президент России Владимир Путин поблагодарил лидеров Киргизии и Таджикистана Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона за согласие провести трехсторонние переговоры.Неопределенные территории между двумя государствами периодически становятся зоной конфликта. В последний раз ситуация на таджикско-киргизской границе обострялась 14-16 сентября. Киргизская сторона сообщила о 63 погибших и 198 пострадавших гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.Двадцать пятого сентября представители Киргизии и Таджикистана подписали протокол об урегулировании ситуации, в котором договорились прекратить конфликты на границе и ускорить процесс делимитации и демаркации. Также, согласно документу, стороны условились законсервировать по четыре пограничных пункта в тех местах, где чаще всего происходили конфликты."Мы давно собирались в таком составе собраться, договаривались об этом. На полях сегодняшнего мероприятия наконец-то такая встреча организована, хочу вас поблагодарить за то, что вы дали согласие встретиться в таком формате. Мы на самом деле и раньше общались друг с другом - с глазу на глаз, вдвоем и втроем. Особой новизны здесь нет, но тем не менее тоже имеет значение", - сказал Путин.Путин отметил, что и Киргизия, и Таджикистан - близкие союзники России. "Мы работаем в рамках международных организаций очень близко", - добавил президент России.

https://ria.ru/20221013/zhaparov-1823752134.html

https://ria.ru/20221013/ucheniya-1823706108.html

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астана, эмомали рахмон, таджикистан, в мире, киргизия, садыр жапаров