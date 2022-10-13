https://ria.ru/20221013/vstrecha-1823729060.html

Путин и Эрдоган не обсуждали урегулирование на Украине, сообщил Песков

Путин и Эрдоган не обсуждали урегулирование на Украине, сообщил Песков - РИА Новости, 13.10.2022

Путин и Эрдоган не обсуждали урегулирование на Украине, сообщил Песков

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Астане не обсуждали тему российско-украинского урегулирования, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T14:31

2022-10-13T14:31

2022-10-13T14:42

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

дмитрий песков

россия

турция

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Астане не обсуждали тему российско-украинского урегулирования, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Переговоры лидеров проходили в Астане, где в эти дни проходят саммиты СВМДА и СНГ. Встреча длилась около полутора часов."Тема российско-украинского урегулирования не обсуждалась", - сказал Песков.

https://ria.ru/20221013/gaz-1823732356.html

россия

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, россия, турция