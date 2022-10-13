https://ria.ru/20221013/vstrecha-1823729060.html
Путин и Эрдоган не обсуждали урегулирование на Украине, сообщил Песков
Путин и Эрдоган не обсуждали урегулирование на Украине, сообщил Песков - РИА Новости, 13.10.2022
Путин и Эрдоган не обсуждали урегулирование на Украине, сообщил Песков
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Астане не обсуждали тему российско-украинского урегулирования, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:31
2022-10-13T14:31
2022-10-13T14:42
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
россия
турция
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Астане не обсуждали тему российско-украинского урегулирования, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Переговоры лидеров проходили в Астане, где в эти дни проходят саммиты СВМДА и СНГ. Встреча длилась около полутора часов."Тема российско-украинского урегулирования не обсуждалась", - сказал Песков.
https://ria.ru/20221013/gaz-1823732356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, россия, турция
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков, Россия, Турция
14:31 13.10.2022 (обновлено: 14:42 13.10.2022)
Путин и Эрдоган не обсуждали урегулирование на Украине, сообщил Песков
Песков: Путин и Эрдоган на встрече не обсуждали тему российско-украинского урегулирования