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Путин и Эрдоган не обсуждали урегулирование на Украине, сообщил Песков - РИА Новости, 13.10.2022
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Путин и Эрдоган не обсуждали урегулирование на Украине, сообщил Песков
Путин и Эрдоган не обсуждали урегулирование на Украине, сообщил Песков - РИА Новости, 13.10.2022
Путин и Эрдоган не обсуждали урегулирование на Украине, сообщил Песков
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Астане не обсуждали тему российско-украинского урегулирования, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:31
2022-10-13T14:42
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
россия
турция
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Астане не обсуждали тему российско-украинского урегулирования, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Переговоры лидеров проходили в Астане, где в эти дни проходят саммиты СВМДА и СНГ. Встреча длилась около полутора часов."Тема российско-украинского урегулирования не обсуждалась", - сказал Песков.
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, россия, турция
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков, Россия, Турция
14:31 13.10.2022 (обновлено: 14:42 13.10.2022)
 
Путин и Эрдоган не обсуждали урегулирование на Украине, сообщил Песков

Песков: Путин и Эрдоган на встрече не обсуждали тему российско-украинского урегулирования

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Астане не обсуждали тему российско-украинского урегулирования, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Переговоры лидеров проходили в Астане, где в эти дни проходят саммиты СВМДА и СНГ. Встреча длилась около полутора часов.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Астане - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Вчера, 14:40
Путин и Эрдоган поручили проработать возможность создания газового хаба
"Тема российско-украинского урегулирования не обсуждалась", - сказал Песков.
 
Владимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий ПесковРоссияТурция
 
 
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