https://ria.ru/20221013/volggtu-1823437596.html

В России создали быстродействующие препараты для защиты организма

В России создали быстродействующие препараты для защиты организма - РИА Новости, 13.10.2022

В России создали быстродействующие препараты для защиты организма

Значительно повысить выносливость организма и помочь в борьбе с вирусами могут препараты на основе синтезированных в ВолгГТУ субстанций, предполагают ученые. Об РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T06:19

2022-10-13T06:19

2022-10-13T06:25

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

волгоградский государственный технический университет (волггту)

волгоград

открытия - риа наука

биология

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Значительно повысить выносливость организма и помочь в борьбе с вирусами могут препараты на основе синтезированных в ВолгГТУ субстанций, предполагают ученые. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Ученые Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) создали потенциальные синтетические актопротекторы немедленного действия, то есть вещества, повышающие сопротивляемость организма по отношению к экстремальным факторам внешней среды. Полученные соединения с высокой долей вероятности имеют прямое противовирусное действие, уточнили в пресс-службе.При этом гепатотоксические свойства (способность вызывать лекарственную болезнь печени) у этих веществ менее выражены, чем у известных структурных аналогов, подчеркнули исследователи.Одна из задач специалистов – создать соединения с полезными эффектами известных препаратов-актопротекторов, но с малой острой и хронической токсичностью.Ученый добавил, что синтезированные соединения относятся к классу (гет)ариламинов монотерпеноидных кетонов каркасного строения. В дальнейшем в вузе рассчитывают получить целую "библиотеку" веществ, обладающих ценными свойствами. Соединения-лидеры из их числа имеют хороший шанс стать перспективными активными началами оригинальных отечественных лекарственных средств с актопротектерным и/или противовирусным действием, подметили исследователи."Сейчас для нас важно оценить эффективность полученных целевых веществ в качестве противовирусных агентов, изучить их цитотоксичность и селективность действия. Для определения фактического воздействия на вирусы оспы и гриппа соединения были отправлены в ведущие профильные научные центры России", – добавил заведующий лабораториями кафедры "Органическая химия" ВолгГТУ Андрей Вернигора.Он уточнил, что фармакологические исследования актопротекторных свойств целевых веществ in vivo (внутри живого организма) проводятся в НЦИЛС при ВолгГМУ.Ученый обратил внимание, что сфера применения соединений не ограничивается медициной. Отдельные полупродукты синтеза целевых веществ могут использоваться в качестве новых функциональных добавок для резин, используемых в экстремальных условиях, а также составов для 3D-печати.Работа была поддержана РНФ и Администрацией региона в рамках проекта "Анилы терпеноидных кетонов и продукты их восстановления как перспективные материалы для нужд медицины и промышленности".Направление, в рамках которого проводится исследование, входит в стратегический проект ВолгГТУ в рамках программы "Приоритет-2030".В программе развития вуза заложены четыре стратегических проекта, в том числе "Центр цифровых научно-образовательных проектов и разработок" и "Технологии для промышленного инновационного кластера".

https://ria.ru/20220915/sgu-1816693568.html

https://ria.ru/20220818/vyatgu-1810236781.html

https://ria.ru/20220815/tyumgu-1808914479.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, волгоградский государственный технический университет (волггту), волгоград, открытия - риа наука, биология