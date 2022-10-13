https://ria.ru/20221013/usluga-1823728250.html

Более 80 тысяч жителей Ленобласти подключены к услуге "Социальное такси"

Более 80 тысяч жителей Ленобласти подключены к услуге "Социальное такси" - РИА Новости, 13.10.2022

Более 80 тысяч жителей Ленобласти подключены к услуге "Социальное такси"

За девять лет работы в Ленинградской области "Социального такси" к услуге подключились более 80 тысяч жителей, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T14:34

2022-10-13T14:34

2022-10-13T14:34

ленинградская область

александр дрозденко

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. За девять лет работы в Ленинградской области "Социального такси" к услуге подключились более 80 тысяч жителей, сообщил губернатор Александр Дрозденко.По его словам, служба "Социальное такси" работает в Ленинградской области с 2013 года. В 2022 году региональным комитетом по социальной защите населения услуга была трансформирована и с 1 апреля стала работать в обновленном формате. Теперь она охватывает большую территорию перевозок. Так, в новые локации включены вокзалы и аэропорт Санкт-Петербурга, а также расширена группа лиц, которые могут воспользоваться данной услугой — дети-инвалиды с 3 или 2 степенью ограничения способности контролировать свое поведение. Со дня обновления услуги по 1 октября текущего года специальным транспортным обслуживанием воспользовались более 4,4 тысяч жителей региона, совершивших порядка 38 тысяч поездок."Социальное такси" сегодня – одна из лучших социальных практик Ленинградской области. Она удобна не только для для жителей, которые пользуются ею, но также и для водителей и наших комитетов. Все абсолютно прозрачно с момента вызова такси до завершения поездки. При этом все полностью автоматизировано", - сказал глава региона.В настоящее время к системе подключены 1,4 тысячи водителей, добавили, в свою очередь, в пресс-службе областной администрации.

https://ria.ru/20221007/obedinenie-1822291310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, общество