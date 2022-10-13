https://ria.ru/20221013/ukraina-1823612954.html

Контактная группа по Украине договорилась поставлять Киеву больше ПВО

Контактная группа по Украине договорилась поставлять Киеву больше ПВО - РИА Новости, 13.10.2022

Контактная группа по Украине договорилась поставлять Киеву больше ПВО

Участники заседания контактной группы по Украине договорились поставлять Киеву больше систем ПВО, а также продолжить поддерживать Украину, заявил генсек НАТО... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T10:48

2022-10-13T10:48

2022-10-13T10:48

в мире

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Участники заседания контактной группы по Украине договорились поставлять Киеву больше систем ПВО, а также продолжить поддерживать Украину, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг перед началом второго дня заседаний глав минобороны альянса в Брюсселе.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект."Я считаю очень важным, что НАТО, другие партнеры и Украина в рамках контактной группы подтвердили, что мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется, усилим нашу поддержку, в частности, будем поставлять больше систем противовоздушной обороны", - сообщил Столтенберг в совместном коротком заявлении с главой Пентагона.Накануне он заявил, что в военных поставках Украине теперь будет сделан акцент на системах противовоздушной обороны, Украине "нужно больше ПВО разного типа" для защиты гражданских объектов по всей стране на фоне последней "беспрецедентной эскалации". Он также добавил, что все союзники по блоку "решительно настроены поддерживать Украину столько, сколько потребуется".Генсек НАТО пояснил, что Киеву нужны "различные виды систем ПВО дальнего и ближнего действия, системы противоракетной обороны для борьбы с баллистическими ракетами, дронов, разные системы для реализации разных задач".

https://ria.ru/20221012/konflikt-1823547003.html

https://ria.ru/20221013/ukraina-1823600901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, йенс столтенберг, сергей лавров, украина, россия, киев, министерство обороны сша, нато