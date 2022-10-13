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Контактная группа по Украине договорилась поставлять Киеву больше ПВО - РИА Новости, 13.10.2022
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Контактная группа по Украине договорилась поставлять Киеву больше ПВО
Контактная группа по Украине договорилась поставлять Киеву больше ПВО - РИА Новости, 13.10.2022
Контактная группа по Украине договорилась поставлять Киеву больше ПВО
Участники заседания контактной группы по Украине договорились поставлять Киеву больше систем ПВО, а также продолжить поддерживать Украину, заявил генсек НАТО... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T10:48
2022-10-13T10:48
в мире
йенс столтенберг
сергей лавров
украина
россия
киев
министерство обороны сша
нато
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БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Участники заседания контактной группы по Украине договорились поставлять Киеву больше систем ПВО, а также продолжить поддерживать Украину, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг перед началом второго дня заседаний глав минобороны альянса в Брюсселе.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект."Я считаю очень важным, что НАТО, другие партнеры и Украина в рамках контактной группы подтвердили, что мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется, усилим нашу поддержку, в частности, будем поставлять больше систем противовоздушной обороны", - сообщил Столтенберг в совместном коротком заявлении с главой Пентагона.Накануне он заявил, что в военных поставках Украине теперь будет сделан акцент на системах противовоздушной обороны, Украине "нужно больше ПВО разного типа" для защиты гражданских объектов по всей стране на фоне последней "беспрецедентной эскалации". Он также добавил, что все союзники по блоку "решительно настроены поддерживать Украину столько, сколько потребуется".Генсек НАТО пояснил, что Киеву нужны "различные виды систем ПВО дальнего и ближнего действия, системы противоракетной обороны для борьбы с баллистическими ракетами, дронов, разные системы для реализации разных задач".
https://ria.ru/20221012/konflikt-1823547003.html
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в мире, йенс столтенберг, сергей лавров, украина, россия, киев, министерство обороны сша, нато
В мире, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, Украина, Россия, Киев, Министерство обороны США, НАТО
10:48 13.10.2022
 
Контактная группа по Украине договорилась поставлять Киеву больше ПВО

Столтенберг: контактная группа по Украине договорилась поставлять Киеву больше ПВО

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Участники заседания контактной группы по Украине договорились поставлять Киеву больше систем ПВО, а также продолжить поддерживать Украину, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг перед началом второго дня заседаний глав минобороны альянса в Брюсселе.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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"Я считаю очень важным, что НАТО, другие партнеры и Украина в рамках контактной группы подтвердили, что мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется, усилим нашу поддержку, в частности, будем поставлять больше систем противовоздушной обороны", - сообщил Столтенберг в совместном коротком заявлении с главой Пентагона.
Накануне он заявил, что в военных поставках Украине теперь будет сделан акцент на системах противовоздушной обороны, Украине "нужно больше ПВО разного типа" для защиты гражданских объектов по всей стране на фоне последней "беспрецедентной эскалации". Он также добавил, что все союзники по блоку "решительно настроены поддерживать Украину столько, сколько потребуется".
Генсек НАТО пояснил, что Киеву нужны "различные виды систем ПВО дальнего и ближнего действия, системы противоракетной обороны для борьбы с баллистическими ракетами, дронов, разные системы для реализации разных задач".
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