https://ria.ru/20221013/ukraina-1823579447.html
Власти Николаева и Днепропетровской области заявили о ночных взрывах
Власти Николаева и Днепропетровской области заявили о ночных взрывах - РИА Новости, 13.10.2022
Власти Николаева и Днепропетровской области заявили о ночных взрывах
Власти Николаева и Днепропетровской области сообщили о взрывах ночью. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T08:24
2022-10-13T08:24
2022-10-13T08:24
специальная военная операция на украине
в мире
валентин резниченко
николаев (украина)
днепропетровская область
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Власти Николаева и Днепропетровской области сообщили о взрывах ночью.В частности, издание Страна.ua сообщает со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича о взрывах в городе ночью.В то же время глава Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко также заявил о взрывах.
https://ria.ru/20221013/svo-1823568028.html
николаев (украина)
днепропетровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, валентин резниченко, николаев (украина), днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Валентин Резниченко, Николаев (Украина), Днепропетровская область
Власти Николаева и Днепропетровской области заявили о ночных взрывах
Мэр Николаева и глава Днепропетровской обладминистрации заявили о ночных взрывах