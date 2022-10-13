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Власти Николаева и Днепропетровской области заявили о ночных взрывах - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/ukraina-1823579447.html
Власти Николаева и Днепропетровской области заявили о ночных взрывах
Власти Николаева и Днепропетровской области заявили о ночных взрывах - РИА Новости, 13.10.2022
Власти Николаева и Днепропетровской области заявили о ночных взрывах
Власти Николаева и Днепропетровской области сообщили о взрывах ночью. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T08:24
2022-10-13T08:24
специальная военная операция на украине
в мире
валентин резниченко
николаев (украина)
днепропетровская область
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Власти Николаева и Днепропетровской области сообщили о взрывах ночью.В частности, издание Страна.ua сообщает со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича о взрывах в городе ночью.В то же время глава Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко также заявил о взрывах.
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в мире, валентин резниченко, николаев (украина), днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Валентин Резниченко, Николаев (Украина), Днепропетровская область
08:24 13.10.2022
 
Власти Николаева и Днепропетровской области заявили о ночных взрывах

Мэр Николаева и глава Днепропетровской обладминистрации заявили о ночных взрывах

© Фото : Евгений ЖилинЗдание Горсовета в городе Днепр
Здание Горсовета в городе Днепр - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Фото : Евгений Жилин
Здание Горсовета в городе Днепр . Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Власти Николаева и Днепропетровской области сообщили о взрывах ночью.
В частности, издание Страна.ua сообщает со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича о взрывах в городе ночью.
В то же время глава Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко также заявил о взрывах.
Пуск ракеты с корабля ВМФ РФ по украинским объектам военного управления и энергетики - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВалентин РезниченкоНиколаев (Украина)Днепропетровская область
 
 
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