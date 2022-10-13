https://ria.ru/20221013/ukraina-1823579447.html

Власти Николаева и Днепропетровской области заявили о ночных взрывах

Власти Николаева и Днепропетровской области заявили о ночных взрывах - РИА Новости, 13.10.2022

Власти Николаева и Днепропетровской области заявили о ночных взрывах

Власти Николаева и Днепропетровской области сообщили о взрывах ночью. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T08:24

2022-10-13T08:24

2022-10-13T08:24

специальная военная операция на украине

в мире

валентин резниченко

николаев (украина)

днепропетровская область

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Власти Николаева и Днепропетровской области сообщили о взрывах ночью.В частности, издание Страна.ua сообщает со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича о взрывах в городе ночью.В то же время глава Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко также заявил о взрывах.

https://ria.ru/20221013/svo-1823568028.html

николаев (украина)

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, валентин резниченко, николаев (украина), днепропетровская область