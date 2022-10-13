https://ria.ru/20221013/ucheniya-1823846955.html

В НАТО продолжат следить за ядерными учениями в России, заявил Столтенберг

В НАТО продолжат следить за ядерными учениями в России, заявил Столтенберг - РИА Новости, 13.10.2022

В НАТО продолжат следить за ядерными учениями в России, заявил Столтенберг

НАТО ведет наблюдение за проходящими в России плановыми учениями ядерных сил много лет, продолжит внимательно наблюдать, особенно на фоне последних "ядерных... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T19:51

2022-10-13T19:51

2022-10-13T19:51

специальная военная операция на украине

йенс столтенберг

владимир путин

жозеп боррель

украина

россия

евросоюз

нато

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БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. НАТО ведет наблюдение за проходящими в России плановыми учениями ядерных сил много лет, продолжит внимательно наблюдать, особенно на фоне последних "ядерных угроз", заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг по итогам заседания глав министерств обороны альянса."У нас хорошо работает сбор информации. Мы ведем наблюдения за ядерным потенциалом России много десятилетий, мы будем за ними внимательно следить и дальше и сохранять бдительность", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, как НАТО планирует отличить ядерные учения в РФ от потенциальной подготовки к применению ядерного оружия.По его словам, российские учения носят ежегодный характер, в ходе которых проверяется готовность ядерных сил. "Мы будем вести мониторинг", - добавил он.Ранее Столтенберг неоднократно заявлял, что в НАТО не видят каких-либо изменений в ядерном потенциале России.Президент РФ Владимир Путин в сентябрьском обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии, пообещал "мощный военный ответ" РФ в случае применения ядерного оружия на Украине.В утвержденном указом президента РФ документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

https://ria.ru/20221006/gegemoniya-1821821438.html

https://ria.ru/20221004/sila-1821267129.html

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йенс столтенберг, владимир путин, жозеп боррель, украина, россия, евросоюз, нато