https://ria.ru/20221013/ucheniya-1823706108.html

Учения ОДКБ в Киргизии перенесли на более поздний срок

Учения ОДКБ в Киргизии перенесли на более поздний срок - РИА Новости, 13.10.2022

Учения ОДКБ в Киргизии перенесли на более поздний срок

Учения Организации договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство" в Киргизии перенесены на более поздний срок, сообщил в четверг секретарь Совета... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:46

2022-10-13T13:46

2022-10-13T13:46

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Учения Организации договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство" в Киргизии перенесены на более поздний срок, сообщил в четверг секретарь Совета безопасности республики Марат Иманкулов."Мы их просто перенесли на более поздний срок. Подготовка к ним была закончена на 99%", - приводит слова секретаря Совбеза медиаштаб киргизского кабмина. По словам Иманкулова, перенос учений не означает, что у Киргизии есть какие-то проблемы в отношениях с ОДКБ. "ОДКБ нам нужна, она дает гарантию от террористических угроз. Членство в организации отвечает интересам национальной безопасности Кыргызстана. В соцсетях некоторые силы пытаются столкнуть нас с членами ОДКБ. Ничего у них не выйдет. У нас нет никаких противоречий", - подчеркнул он. Как добавил Иманкулов, руководство ОДКБ с пониманием отнеслось к решению Киргизии перенести октябрьские учения на Иссык-Куле.Минобороны Киргизии ранее отменило военные учения ОДКБ "Нерушимое братство-2022", которые должны были пройти в республике на полигоне "Эдельвейс" в октябре. О причинах отмены в ведомстве не сообщили. Как впоследствии объяснил РИА Новости вице-премьер Эдиль Байсалов, это связано с приграничным конфликтом Киргизии с Таджикистаном в конце сентября. По словам чиновника, общественное мнение республики не приветствовало бы проведение учений, в которых бы киргизские военные участвовали наряду с таджикскими. При этом вице-премьер подчеркнул, что членство Киргизии в ОДКБ "нерушимое" и никаких проблем в отношениях с организацией у официального Бишкека нет.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру. Киргизская сторона сообщила о 63 погибших и 198 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 50 погибших и 200 пострадавших.Двадцать пятого сентября, представители Киргизии и Таджикистана подписали протокол об урегулировании ситуации, в котором договорились прекратить конфликты на границе и ускорить процесс делимитации и демаркации госграницы. Также, согласно документу, стороны условились законсервировать по четыре пограничных пункта с каждой из сторон в тех местах, где чаще всего происходили конфликты.

https://ria.ru/20220916/politika-1817329074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киргизия, одкб