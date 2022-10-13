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Саммит СВМДА в Астане - РИА Новости, 13.10.2022
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Саммит СВМДА в Астане
Саммит СВМДА в Астане - РИА Новости, 13.10.2022
Саммит СВМДА в Астане
Столица Казахстана принимает VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Встреча на высшем уровне — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 13.10.2022
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астана
политика
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Столица Казахстана принимает VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Встреча на высшем уровне — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, астана, политика, совещание по взаимодействию и мерам доверия в азии (свмда), владимир путин, касым-жомарт токаев, махмуд аббас, ван цишань, александр лукашенко
Фото, Астана, Политика, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Махмуд Аббас, Ван Цишань, Александр Лукашенко
15:10 13.10.2022 (обновлено: 21:50 13.10.2022)
 

Саммит СВМДА в Астане

Читать ria.ru в
Столица Казахстана принимает VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Встреча на высшем уровне — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанк

На саммит в Астану приехали лидеры России, Азербайджана, Белоруссии, Ирана, Катара, Киргизии, Пакистана, Палестины, Таджикистана, Турции и Узбекистана. Китай и Вьетнам представляли заместители глав государств.

Президент России Владимир Путин выступает на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане
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На саммит в Астану приехали лидеры России, Азербайджана, Белоруссии, Ирана, Катара, Киргизии, Пакистана, Палестины, Таджикистана, Турции и Узбекистана. Китай и Вьетнам представляли заместители глав государств.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

В центре внимания участников — постпандемийное развитие региона и борьба с новыми вызовами.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, вице-президентом Вьетнама Во Тхи Ань Суан, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев перед пленарным заседанием VI Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии
2 из 10

В центре внимания участников — постпандемийное развитие региона и борьба с новыми вызовами.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанк

Владимир Путин в своем выступлении затронул вопросы экономического сотрудничества в Азии, призвал устранить искусственные барьеры для цепочек поставок жизненно важных товаров и отметил необходимость формирования на континенте системы равной и неделимой безопасности.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии во Дворце Независимости в Астане
3 из 10

Владимир Путин в своем выступлении затронул вопросы экономического сотрудничества в Азии, призвал устранить искусственные барьеры для цепочек поставок жизненно важных товаров и отметил необходимость формирования на континенте системы равной и неделимой безопасности.

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанк

Президент России провел в Астане несколько важных встреч.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане
4 из 10

Президент России провел в Астане несколько важных встреч.

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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По итогам саммита страны — участницы СВМДА приняли заявление о трансформации форума в международную организацию.

Заместитель председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) во Дворце Независимости в Астане
5 из 10

По итогам саммита страны — участницы СВМДА приняли заявление о трансформации форума в международную организацию.

© Пресс-служба президента Казахстана
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанк

В число итоговых документов вошли также заявление о сотрудничестве в области обеспечения безопасности в сфере использования IT-технологий и план действий по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Белоруссии Александр Лукашенко
6 из 10

В число итоговых документов вошли также заявление о сотрудничестве в области обеспечения безопасности в сфере использования IT-технологий и план действий по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН.

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанк

Казахстан предложил государствам — участникам СВМДА продлить срок его председательства на 2022-2024 годы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии во Дворце Независимости в Астане
7 из 10

Казахстан предложил государствам — участникам СВМДА продлить срок его председательства на 2022-2024 годы.

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанк

СВМДА — межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году.

Президент Палестины Махмуд Аббас на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии во Дворце Независимости в Астане
8 из 10

СВМДА — межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году.

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанк

Форум объединяет 28 государств, которые охватывают около 90% территории и населения Азии. Еще восемь государств и пять международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающих участие в Шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане
9 из 10

Форум объединяет 28 государств, которые охватывают около 90% территории и населения Азии. Еще восемь государств и пять международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанк

Деятельность СВМДА направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер по обеспечению безопасности в Азии.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающих участие в Шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане
10 из 10

Деятельность СВМДА направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер по обеспечению безопасности в Азии.

© РИА Новости / POOL
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