Саммит СВМДА в Астане
На саммит в Астану приехали лидеры России, Азербайджана, Белоруссии, Ирана, Катара, Киргизии, Пакистана, Палестины, Таджикистана, Турции и Узбекистана. Китай и Вьетнам представляли заместители глав государств.
На саммит в Астану приехали лидеры России, Азербайджана, Белоруссии, Ирана, Катара, Киргизии, Пакистана, Палестины, Таджикистана, Турции и Узбекистана. Китай и Вьетнам представляли заместители глав государств.
В центре внимания участников — постпандемийное развитие региона и борьба с новыми вызовами.
В центре внимания участников — постпандемийное развитие региона и борьба с новыми вызовами.
Владимир Путин в своем выступлении затронул вопросы экономического сотрудничества в Азии, призвал устранить искусственные барьеры для цепочек поставок жизненно важных товаров и отметил необходимость формирования на континенте системы равной и неделимой безопасности.
Владимир Путин в своем выступлении затронул вопросы экономического сотрудничества в Азии, призвал устранить искусственные барьеры для цепочек поставок жизненно важных товаров и отметил необходимость формирования на континенте системы равной и неделимой безопасности.
Президент России провел в Астане несколько важных встреч.
Президент России провел в Астане несколько важных встреч.
По итогам саммита страны — участницы СВМДА приняли заявление о трансформации форума в международную организацию.
По итогам саммита страны — участницы СВМДА приняли заявление о трансформации форума в международную организацию.
В число итоговых документов вошли также заявление о сотрудничестве в области обеспечения безопасности в сфере использования IT-технологий и план действий по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН.
В число итоговых документов вошли также заявление о сотрудничестве в области обеспечения безопасности в сфере использования IT-технологий и план действий по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН.
Казахстан предложил государствам — участникам СВМДА продлить срок его председательства на 2022-2024 годы.
Казахстан предложил государствам — участникам СВМДА продлить срок его председательства на 2022-2024 годы.
СВМДА — межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году.
СВМДА — межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году.
Форум объединяет 28 государств, которые охватывают около 90% территории и населения Азии. Еще восемь государств и пять международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей.
Форум объединяет 28 государств, которые охватывают около 90% территории и населения Азии. Еще восемь государств и пять международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей.
Деятельность СВМДА направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер по обеспечению безопасности в Азии.
Деятельность СВМДА направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер по обеспечению безопасности в Азии.