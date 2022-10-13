https://ria.ru/20221013/svmda-1823692875.html

Саммит СВМДА в Астане

Саммит СВМДА в Астане - РИА Новости, 13.10.2022

Саммит СВМДА в Астане

Столица Казахстана принимает VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Встреча на высшем уровне — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:10

2022-10-13T15:10

2022-10-13T21:50

фото

астана

политика

совещание по взаимодействию и мерам доверия в азии (свмда)

владимир путин

касым-жомарт токаев

махмуд аббас

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Столица Казахстана принимает VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Встреча на высшем уровне — в фотоленте Ria.ru.

астана

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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