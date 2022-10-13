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В Китае увидели страх в заявлении генсека НАТО о "противостоянии" России - РИА Новости, 13.10.2022
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В Китае увидели страх в заявлении генсека НАТО о "противостоянии" России
В Китае увидели страх в заявлении генсека НАТО о "противостоянии" России - РИА Новости, 13.10.2022
В Китае увидели страх в заявлении генсека НАТО о "противостоянии" России
В заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга об учениях сил ядерного сдерживания чувствуется его страх, пишет китайская государственная газета Global Times. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T04:25
2022-10-13T14:46
в мире
россия
китай
нато
украина
йенс столтенберг
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга об учениях сил ядерного сдерживания чувствуется его страх, пишет китайская государственная газета Global Times.Газета отмечает, что НАТО не помогает Украине, а ведет ее к самоуничтожению, толкая конфликт в "бездонную обостряющуюся пропасть"."Благодаря Столтенбергу и ему подобным в НАТО остается мало места для относительно рациональных и умеренных голосов, когда речь заходит о России. Они сузили свой выбор в конфликте, оставив лишь один путь — дальнейшее нагнетание напряженности", — заключает издание.В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению оружия массового поражения. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, подчеркивал он.Глава МИД Сергей Лавров в апреле заявлял о "весьма существенных" рисках подобного сценария, однако подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения ядерных сил.
https://ria.ru/20221012/imperializm-1823265947.html
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в мире, россия, китай, нато, украина, йенс столтенберг
В мире, Россия, Китай, НАТО, Украина, Йенс Столтенберг
04:25 13.10.2022 (обновлено: 14:46 13.10.2022)
 
В Китае увидели страх в заявлении генсека НАТО о "противостоянии" России

Global Times: генсек НАТО Столтенберг проявил страх, анонсируя ядерные учения альянса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга об учениях сил ядерного сдерживания чувствуется его страх, пишет китайская государственная газета Global Times.

"В заявлениях Столтенберга прослеживается чувство страха — страха показаться слабым, если НАТО не станет бить себя в грудь перед Россией. Когда Столтенберг сказал, что ядерные учения — лучший способ предотвратить эскалацию, он изо всех сил пытался показать, что НАТО в превосходном расположении духа", — говорится в публикации.

Газета отмечает, что НАТО не помогает Украине, а ведет ее к самоуничтожению, толкая конфликт в "бездонную обостряющуюся пропасть".
"Благодаря Столтенбергу и ему подобным в НАТО остается мало места для относительно рациональных и умеренных голосов, когда речь заходит о России. Они сузили свой выбор в конфликте, оставив лишь один путь — дальнейшее нагнетание напряженности", — заключает издание.
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В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению оружия массового поражения. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, подчеркивал он.
Глава МИД Сергей Лавров в апреле заявлял о "весьма существенных" рисках подобного сценария, однако подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения ядерных сил.
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