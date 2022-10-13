04:25 13.10.2022 (обновлено: 14:46 13.10.2022)
В Китае увидели страх в заявлении генсека НАТО о "противостоянии" России
Global Times: генсек НАТО Столтенберг проявил страх, анонсируя ядерные учения альянса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга об учениях сил ядерного сдерживания чувствуется его страх, пишет китайская государственная газета Global Times.
"В заявлениях Столтенберга прослеживается чувство страха — страха показаться слабым, если НАТО не станет бить себя в грудь перед Россией. Когда Столтенберг сказал, что ядерные учения — лучший способ предотвратить эскалацию, он изо всех сил пытался показать, что НАТО в превосходном расположении духа", — говорится в публикации.
Газета отмечает, что НАТО не помогает Украине, а ведет ее к самоуничтожению, толкая конфликт в "бездонную обостряющуюся пропасть".
"Благодаря Столтенбергу и ему подобным в НАТО остается мало места для относительно рациональных и умеренных голосов, когда речь заходит о России. Они сузили свой выбор в конфликте, оставив лишь один путь — дальнейшее нагнетание напряженности", — заключает издание.
В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению оружия массового поражения. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, подчеркивал он.
Глава МИД Сергей Лавров в апреле заявлял о "весьма существенных" рисках подобного сценария, однако подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения ядерных сил.
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