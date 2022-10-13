https://ria.ru/20221013/strakh-1823564495.html

В Китае увидели страх в заявлении генсека НАТО о "противостоянии" России

В Китае увидели страх в заявлении генсека НАТО о "противостоянии" России - РИА Новости, 13.10.2022

В Китае увидели страх в заявлении генсека НАТО о "противостоянии" России

В заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга об учениях сил ядерного сдерживания чувствуется его страх, пишет китайская государственная газета Global Times. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T04:25

2022-10-13T04:25

2022-10-13T14:46

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йенс столтенберг

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга об учениях сил ядерного сдерживания чувствуется его страх, пишет китайская государственная газета Global Times.Газета отмечает, что НАТО не помогает Украине, а ведет ее к самоуничтожению, толкая конфликт в "бездонную обостряющуюся пропасть"."Благодаря Столтенбергу и ему подобным в НАТО остается мало места для относительно рациональных и умеренных голосов, когда речь заходит о России. Они сузили свой выбор в конфликте, оставив лишь один путь — дальнейшее нагнетание напряженности", — заключает издание.В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению оружия массового поражения. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, подчеркивал он.Глава МИД Сергей Лавров в апреле заявлял о "весьма существенных" рисках подобного сценария, однако подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения ядерных сил.

https://ria.ru/20221012/imperializm-1823265947.html

https://ria.ru/20221011/plany-1822986409.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, китай, нато, украина, йенс столтенберг