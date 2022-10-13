https://ria.ru/20221013/stambul-1823459839.html

В Стамбуле назвали рестораны, получившие звезды Michelin

В Стамбуле назвали рестораны, получившие звезды Michelin - РИА Новости, 13.10.2022

В Стамбуле назвали рестораны, получившие звезды Michelin

В Стамбуле впервые рестораны удостоены звезд Michelin, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T03:01

2022-10-13T03:01

2022-10-13T05:20

туризм

новости - туризм

туризм

стамбул

рестораны

еда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752115203_0:301:1599:1200_1920x0_80_0_0_add74c4ad965fe93c4e370375872a3a7.jpg

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Стамбуле впервые рестораны удостоены звезд Michelin, сообщает Bloomberg.Turk Fatih Tutak, расположенный в европейской части города, отмечен двумя звездами. Это место получило признание за утонченную интерпретацию типично турецких блюд, которые подаются в изысканном сезонном дегустационном меню, пишет издание. Недавние предложения подчеркивают разнообразие местной кухни: от эгейского детеныша кальмара до ягненка на молоке с бамией и йогуртом из молока буйвола.Четыре других ресторана — Mikla, Araka, Neolokal и Nicole — получили по одной звезде.Ни одно заведение не наградили тремя звездами — высшнй наградой от инспекторов.Еще десять стамбульских закусочных были удостоены Bib Gourmand, которая присуждается "интересным местам с хорошим соотношением цены и качества". Эксперты отметели Karakoy Lokantasi, Pandeli, Alaf, Aheste, Tershane, Giritli, Calipso, Cuma, SADE Bes Denizler Mutfagi и Aman da Bravo.

https://ria.ru/20220117/stambul-1767797165.html

https://ria.ru/20220513/restorany-1788345843.html

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, стамбул, рестораны, еда