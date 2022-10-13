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В Стамбуле назвали рестораны, получившие звезды Michelin - РИА Новости, 13.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221013/stambul-1823459839.html
В Стамбуле назвали рестораны, получившие звезды Michelin
В Стамбуле назвали рестораны, получившие звезды Michelin - РИА Новости, 13.10.2022
В Стамбуле назвали рестораны, получившие звезды Michelin
В Стамбуле впервые рестораны удостоены звезд Michelin, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T03:01
2022-10-13T05:20
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Стамбуле впервые рестораны удостоены звезд Michelin, сообщает Bloomberg.Turk Fatih Tutak, расположенный в европейской части города, отмечен двумя звездами. Это место получило признание за утонченную интерпретацию типично турецких блюд, которые подаются в изысканном сезонном дегустационном меню, пишет издание. Недавние предложения подчеркивают разнообразие местной кухни: от эгейского детеныша кальмара до ягненка на молоке с бамией и йогуртом из молока буйвола.Четыре других ресторана — Mikla, Araka, Neolokal и Nicole — получили по одной звезде.Ни одно заведение не наградили тремя звездами — высшнй наградой от инспекторов.Еще десять стамбульских закусочных были удостоены Bib Gourmand, которая присуждается "интересным местам с хорошим соотношением цены и качества". Эксперты отметели Karakoy Lokantasi, Pandeli, Alaf, Aheste, Tershane, Giritli, Calipso, Cuma, SADE Bes Denizler Mutfagi и Aman da Bravo.
https://ria.ru/20220117/stambul-1767797165.html
https://ria.ru/20220513/restorany-1788345843.html
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новости - туризм, туризм, стамбул, рестораны, еда
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03:01 13.10.2022 (обновлено: 05:20 13.10.2022)
 
В Стамбуле назвали рестораны, получившие звезды Michelin

В Стамбуле впервые пять ресторанов получили звезды Michelin

© Фото : Анна ШамаховаЯпонский ресторан на одной из улиц Стамбула
Японский ресторан на одной из улиц Стамбула - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Фото : Анна Шамахова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Стамбуле впервые рестораны удостоены звезд Michelin, сообщает Bloomberg.
Turk Fatih Tutak, расположенный в европейской части города, отмечен двумя звездами. Это место получило признание за утонченную интерпретацию типично турецких блюд, которые подаются в изысканном сезонном дегустационном меню, пишет издание. Недавние предложения подчеркивают разнообразие местной кухни: от эгейского детеныша кальмара до ягненка на молоке с бамией и йогуртом из молока буйвола.
Четыре других ресторана — Mikla, Araka, Neolokal и Nicole — получили по одной звезде.
Ни одно заведение не наградили тремя звездами — высшнй наградой от инспекторов.
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Еще десять стамбульских закусочных были удостоены Bib Gourmand, которая присуждается "интересным местам с хорошим соотношением цены и качества". Эксперты отметели Karakoy Lokantasi, Pandeli, Alaf, Aheste, Tershane, Giritli, Calipso, Cuma, SADE Bes Denizler Mutfagi и Aman da Bravo.
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