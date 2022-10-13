https://ria.ru/20221013/spetsoperatsiya-1823704322.html

Красноярский военком рассказал об условиях жизни мобилизованных

Красноярский военком рассказал об условиях жизни мобилизованных - РИА Новости, 13.10.2022

Красноярский военком рассказал об условиях жизни мобилизованных

Военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко рассказал, в каких условиях живут мобилизованные в воинских частях во время слаживания, и отметил, что в зоне РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:40

2022-10-13T13:40

2022-10-13T13:43

специальная военная операция на украине

красноярский край

андрей лысенко

россия

сергей шойгу

украина

частичная мобилизация в россии

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КРАСНОЯРСК, 13 окт - РИА Новости. Военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко рассказал, в каких условиях живут мобилизованные в воинских частях во время слаживания, и отметил, что в зоне проведения спецоперации их ждет совсем другой быт.По его словам, в течение трех суток он вместе с мобилизованными красноярцами прожил в одной из воинских частей, где проходит слаживание: бытовые условия хорошие, теплые палатки с электричеством, кровати с полным комплектом белья, столовая с хорошим питанием, рядом есть баня."Хочу заметить, что такие условия не подразумеваются в зоне ведения специальной военной операции. Там личный состав будет жить кто в окопах, кто в каких-то защитных сооружениях. Поэтому надо настраиваться к тому, что вот в таких условиях, в которых сейчас живут, наши военнослужащие в зоне специальной военной операции не размещаются. И специальная военная операция - это не рыбалка, не сафари. Это как любой солдатский труд - тяжелый, изнурительный, требующий максимальной самоотдачи", - сказал Лысенко на видео, размещенном в Telegram-канале краевого оперштаба.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска, сообщил Шойгу 4 октября.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красноярский край

россия

украина

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красноярский край, андрей лысенко, россия, сергей шойгу, украина, частичная мобилизация в россии