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Красноярский военком рассказал об условиях жизни мобилизованных - РИА Новости, 13.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/spetsoperatsiya-1823704322.html
Красноярский военком рассказал об условиях жизни мобилизованных
Красноярский военком рассказал об условиях жизни мобилизованных - РИА Новости, 13.10.2022
Красноярский военком рассказал об условиях жизни мобилизованных
Военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко рассказал, в каких условиях живут мобилизованные в воинских частях во время слаживания, и отметил, что в зоне РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:40
2022-10-13T13:43
специальная военная операция на украине
красноярский край
андрей лысенко
россия
сергей шойгу
украина
частичная мобилизация в россии
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КРАСНОЯРСК, 13 окт - РИА Новости. Военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко рассказал, в каких условиях живут мобилизованные в воинских частях во время слаживания, и отметил, что в зоне проведения спецоперации их ждет совсем другой быт.По его словам, в течение трех суток он вместе с мобилизованными красноярцами прожил в одной из воинских частей, где проходит слаживание: бытовые условия хорошие, теплые палатки с электричеством, кровати с полным комплектом белья, столовая с хорошим питанием, рядом есть баня."Хочу заметить, что такие условия не подразумеваются в зоне ведения специальной военной операции. Там личный состав будет жить кто в окопах, кто в каких-то защитных сооружениях. Поэтому надо настраиваться к тому, что вот в таких условиях, в которых сейчас живут, наши военнослужащие в зоне специальной военной операции не размещаются. И специальная военная операция - это не рыбалка, не сафари. Это как любой солдатский труд - тяжелый, изнурительный, требующий максимальной самоотдачи", - сказал Лысенко на видео, размещенном в Telegram-канале краевого оперштаба.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска, сообщил Шойгу 4 октября.
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красноярский край, андрей лысенко, россия, сергей шойгу, украина, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Красноярский край, Андрей Лысенко, Россия, Сергей Шойгу, Украина, Частичная мобилизация в России
13:40 13.10.2022 (обновлено: 13:43 13.10.2022)
 
Красноярский военком рассказал об условиях жизни мобилизованных

Красноярский военком рассказал об условиях жизни мобилизованных в воинских частях

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 13 окт - РИА Новости. Военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко рассказал, в каких условиях живут мобилизованные в воинских частях во время слаживания, и отметил, что в зоне проведения спецоперации их ждет совсем другой быт.
По его словам, в течение трех суток он вместе с мобилизованными красноярцами прожил в одной из воинских частей, где проходит слаживание: бытовые условия хорошие, теплые палатки с электричеством, кровати с полным комплектом белья, столовая с хорошим питанием, рядом есть баня.
"Хочу заметить, что такие условия не подразумеваются в зоне ведения специальной военной операции. Там личный состав будет жить кто в окопах, кто в каких-то защитных сооружениях. Поэтому надо настраиваться к тому, что вот в таких условиях, в которых сейчас живут, наши военнослужащие в зоне специальной военной операции не размещаются. И специальная военная операция - это не рыбалка, не сафари. Это как любой солдатский труд - тяжелый, изнурительный, требующий максимальной самоотдачи", - сказал Лысенко на видео, размещенном в Telegram-канале краевого оперштаба.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска, сообщил Шойгу 4 октября.
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Специальная военная операция на УкраинеКрасноярский крайАндрей ЛысенкоРоссияСергей ШойгуУкраинаЧастичная мобилизация в России
 
 
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