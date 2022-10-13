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Красноярский военком попросился в зону проведения спецоперации - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/spetsoperatsiya-1823603326.html
Красноярский военком попросился в зону проведения спецоперации
Красноярский военком попросился в зону проведения спецоперации - РИА Новости, 13.10.2022
Красноярский военком попросился в зону проведения спецоперации
Военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко во время прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте" рассказал, что просил командование округа отправить его... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T10:29
2022-10-13T10:29
специальная военная операция на украине
андрей лысенко
сергей шойгу
красноярский край
сирия
россия
безопасность
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КРАСНОЯРСК, 13 окт - РИА Новости. Военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко во время прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте" рассказал, что просил командование округа отправить его в зону проведение специальной военной операции."Мой старший сын с первого дня находится в зоне специальной военной операции, дважды ранен, сейчас на долечивании. Младший мой сын - участник боевых действий, детский врач, неоднократно участвовал в миссиях Минздрава Российской Федерации по эвакуации детей из Сирии. Тоже готов убывать в зону специальной военной операции. Поэтому я как военный комиссар скажу больше, что мое место не здесь, мое место вместе с красноярцами там. Об этом я высказал просьбу командованию округа, но офицер располагает, а командование предполагает", - сказал Лысенко.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска, сообщил Шойгу 4 октября.
https://ria.ru/20221011/spetsoperatsiya-1823030367.html
красноярский край
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андрей лысенко, сергей шойгу, красноярский край, сирия, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Андрей Лысенко, Сергей Шойгу, Красноярский край, Сирия, Россия, Безопасность
10:29 13.10.2022
 
Красноярский военком попросился в зону проведения спецоперации

Красноярский военком Лысенко попросился у командования в зону проведения спецоперации

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Донецкой народной республике
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Донецкой народной республике. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 13 окт - РИА Новости. Военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко во время прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте" рассказал, что просил командование округа отправить его в зону проведение специальной военной операции.
"Мой старший сын с первого дня находится в зоне специальной военной операции, дважды ранен, сейчас на долечивании. Младший мой сын - участник боевых действий, детский врач, неоднократно участвовал в миссиях Минздрава Российской Федерации по эвакуации детей из Сирии. Тоже готов убывать в зону специальной военной операции. Поэтому я как военный комиссар скажу больше, что мое место не здесь, мое место вместе с красноярцами там. Об этом я высказал просьбу командованию округа, но офицер располагает, а командование предполагает", - сказал Лысенко.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска, сообщил Шойгу 4 октября.
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 11:28Специальная военная операция на Украине
Добровольцы в Приморье выстраиваются в очередь для участия в спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей ЛысенкоСергей ШойгуКрасноярский крайСирияРоссияБезопасность
 
 
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