https://ria.ru/20221013/spetsoperatsiya-1823603326.html

Красноярский военком попросился в зону проведения спецоперации

Красноярский военком попросился в зону проведения спецоперации - РИА Новости, 13.10.2022

Красноярский военком попросился в зону проведения спецоперации

Военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко во время прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте" рассказал, что просил командование округа отправить его... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T10:29

2022-10-13T10:29

2022-10-13T10:29

специальная военная операция на украине

андрей лысенко

сергей шойгу

красноярский край

сирия

россия

безопасность

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КРАСНОЯРСК, 13 окт - РИА Новости. Военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко во время прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте" рассказал, что просил командование округа отправить его в зону проведение специальной военной операции."Мой старший сын с первого дня находится в зоне специальной военной операции, дважды ранен, сейчас на долечивании. Младший мой сын - участник боевых действий, детский врач, неоднократно участвовал в миссиях Минздрава Российской Федерации по эвакуации детей из Сирии. Тоже готов убывать в зону специальной военной операции. Поэтому я как военный комиссар скажу больше, что мое место не здесь, мое место вместе с красноярцами там. Об этом я высказал просьбу командованию округа, но офицер располагает, а командование предполагает", - сказал Лысенко.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска, сообщил Шойгу 4 октября.

https://ria.ru/20221011/spetsoperatsiya-1823030367.html

красноярский край

сирия

россия

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Дарья Буймова

андрей лысенко, сергей шойгу, красноярский край, сирия, россия, безопасность