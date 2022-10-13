Красноярский военком попросился в зону проведения спецоперации
Красноярский военком Лысенко попросился у командования в зону проведения спецоперации
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Донецкой народной республике
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Донецкой народной республике. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 13 окт - РИА Новости. Военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко во время прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте" рассказал, что просил командование округа отправить его в зону проведение специальной военной операции.
"Мой старший сын с первого дня находится в зоне специальной военной операции, дважды ранен, сейчас на долечивании. Младший мой сын - участник боевых действий, детский врач, неоднократно участвовал в миссиях Минздрава Российской Федерации по эвакуации детей из Сирии. Тоже готов убывать в зону специальной военной операции. Поэтому я как военный комиссар скажу больше, что мое место не здесь, мое место вместе с красноярцами там. Об этом я высказал просьбу командованию округа, но офицер располагает, а командование предполагает", - сказал Лысенко.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска, сообщил Шойгу 4 октября.