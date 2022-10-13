19:12 13.10.2022 (обновлено: 19:34 13.10.2022)
Польский генерал посоветовал Украине напасть на Россию
Польский генерал Ружаньский посоветовал Украине ударить по территории России
© AP Photo / Mosa'ab ElshamyАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Украина должна напасть на Россию, чтобы "защититься", предложил в интервью Radio Zet генерал запаса польской армии Мирослав Ружаньский.
"Лучшая форма защиты — это нападение. <…> Мы должны создать такие условия, чтобы украинцы смогли защищаться, нападая", — сказал военачальник.
Ружаньский призвал ударить по транспортной инфраструктуре, чтобы ей не смогла воспользоваться российская армия. Также генерал посоветовал пользоваться ракетными комплексами HIMARS.
США поставили Украине эти РСЗО с условием, что комплексы не будут использоваться для ударов по территории России. При этом, как заявил в конце сентября госсекретарь Энтони Блинкен, Вашингтон не станет препятствовать применению ВСУ передаваемого ей оружия на территориях, где прошли референдумы о присоединении к России. Киев эти условия принял.
Вашингтон и союзники по НАТО не раз заявляли, что продолжат поддерживать Украину и поставлять ей вооружение. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг утверждал, что организация не является стороной конфликта.
В Москве же указывали, что вооружение Украины Западом следует рассматривать как участие НАТО в конфликте на территории страны. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО неустанно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.