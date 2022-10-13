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Польский генерал посоветовал Украине напасть на Россию

Польский генерал посоветовал Украине напасть на Россию - РИА Новости, 13.10.2022

Польский генерал посоветовал Украине напасть на Россию

Украина должна напасть на Россию, чтобы "защититься", предложил в интервью Radio Zet генерал запаса польской армии Мирослав Ружаньский. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T19:12

2022-10-13T19:12

2022-10-13T19:34

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Украина должна напасть на Россию, чтобы "защититься", предложил в интервью Radio Zet генерал запаса польской армии Мирослав Ружаньский.Ружаньский призвал ударить по транспортной инфраструктуре, чтобы ей не смогла воспользоваться российская армия. Также генерал посоветовал пользоваться ракетными комплексами HIMARS.США поставили Украине эти РСЗО с условием, что комплексы не будут использоваться для ударов по территории России. При этом, как заявил в конце сентября госсекретарь Энтони Блинкен, Вашингтон не станет препятствовать применению ВСУ передаваемого ей оружия на территориях, где прошли референдумы о присоединении к России. Киев эти условия принял.Вашингтон и союзники по НАТО не раз заявляли, что продолжат поддерживать Украину и поставлять ей вооружение. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг утверждал, что организация не является стороной конфликта.В Москве же указывали, что вооружение Украины Западом следует рассматривать как участие НАТО в конфликте на территории страны. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО неустанно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221013/ssha-1823805139.html

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в мире, энтони блинкен, йенс столтенберг, украина, россия, вооруженные силы украины, нато, сша