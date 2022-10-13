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Соцвыплаты жителям четырех новых регионов начнут рассчитывать с 30 сентября

Соцвыплаты жителям четырех новых регионов начнут рассчитывать с 30 сентября - РИА Новости, 13.10.2022

Соцвыплаты жителям четырех новых регионов начнут рассчитывать с 30 сентября

Социальные выплаты жителям четырех новых субъектов начнут рассчитываться начиная с 30 сентября, они будут равными выплатам в целом по России, заявила РИА... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T16:46

2022-10-13T16:46

2022-10-13T17:38

россия

референдум в донбассе

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Социальные выплаты жителям четырех новых субъектов начнут рассчитываться начиная с 30 сентября, они будут равными выплатам в целом по России, заявила РИА Новости в четверг первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.В Кремле 30 сентября были подписаны договоры о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России."Социальные и иные выплаты жителям четырем новых субъектов начнут рассчитываться, начиная с 30 сентября", - сказала политик.По ее словам, они должны быть равными выплатам в целом по России.В ходе видеоинтервью в "Парламентской газете" сенатор отметила, что сейчас предстоит работа по гармонизации законодательства России и новых регионов.По ее словам, "у нас должны быть одинаковые пенсии, одинаковые зарплаты, (в новых субъектах) должны быть в равной степени получены все социальные гарантии". Перминова пояснила, что это же касается материнского капитала, пособий по инвалидности.По ее словам, на эти цели требуются значительные средства, они предусмотрены в бюджете полным рублем."Кроме того, мы знаем, в каком состоянии находятся эти субъекты - там нужно восстанавливать экономику, жилье, дороги, всю инфраструктуру. На это также предусмотрены средства в бюджете", - сказала Перминова.Законодатель отметила, что в целом проект федерального бюджета на предстоящие три года социально ориентированный."Все социальные обязательства, все социальные гарантии, которые государство имеет перед нашими гражданами, они в бюджете прописаны полным рублем", - заключила парламентарий.

https://ria.ru/20221013/mobilizatsiya-1823733929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф