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Соцвыплаты жителям четырех новых регионов начнут рассчитывать с 30 сентября - РИА Новости, 13.10.2022
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Соцвыплаты жителям четырех новых регионов начнут рассчитывать с 30 сентября
Соцвыплаты жителям четырех новых регионов начнут рассчитывать с 30 сентября - РИА Новости, 13.10.2022
Соцвыплаты жителям четырех новых регионов начнут рассчитывать с 30 сентября
Социальные выплаты жителям четырех новых субъектов начнут рассчитываться начиная с 30 сентября, они будут равными выплатам в целом по России, заявила РИА... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:46
2022-10-13T17:38
россия
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
общество
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луганская народная республика
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Социальные выплаты жителям четырех новых субъектов начнут рассчитываться начиная с 30 сентября, они будут равными выплатам в целом по России, заявила РИА Новости в четверг первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.В Кремле 30 сентября были подписаны договоры о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России."Социальные и иные выплаты жителям четырем новых субъектов начнут рассчитываться, начиная с 30 сентября", - сказала политик.По ее словам, они должны быть равными выплатам в целом по России.В ходе видеоинтервью в "Парламентской газете" сенатор отметила, что сейчас предстоит работа по гармонизации законодательства России и новых регионов.По ее словам, "у нас должны быть одинаковые пенсии, одинаковые зарплаты, (в новых субъектах) должны быть в равной степени получены все социальные гарантии". Перминова пояснила, что это же касается материнского капитала, пособий по инвалидности.По ее словам, на эти цели требуются значительные средства, они предусмотрены в бюджете полным рублем."Кроме того, мы знаем, в каком состоянии находятся эти субъекты - там нужно восстанавливать экономику, жилье, дороги, всю инфраструктуру. На это также предусмотрены средства в бюджете", - сказала Перминова.Законодатель отметила, что в целом проект федерального бюджета на предстоящие три года социально ориентированный."Все социальные обязательства, все социальные гарантии, которые государство имеет перед нашими гражданами, они в бюджете прописаны полным рублем", - заключила парламентарий.
https://ria.ru/20221013/mobilizatsiya-1823733929.html
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россия, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф
Россия, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Общество, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Совет Федерации РФ
16:46 13.10.2022 (обновлено: 17:38 13.10.2022)
 
Соцвыплаты жителям четырех новых регионов начнут рассчитывать с 30 сентября

Сенатор Перминова: выплаты жителям четырех новых регионов будут рассчитывать с 30 сентября

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкРегистрация избирателей на референдуме в Херсоне
Регистрация избирателей на референдуме в Херсоне - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Регистрация избирателей на референдуме в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Социальные выплаты жителям четырех новых субъектов начнут рассчитываться начиная с 30 сентября, они будут равными выплатам в целом по России, заявила РИА Новости в четверг первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.
В Кремле 30 сентября были подписаны договоры о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
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"Социальные и иные выплаты жителям четырем новых субъектов начнут рассчитываться, начиная с 30 сентября", - сказала политик.
По ее словам, они должны быть равными выплатам в целом по России.
В ходе видеоинтервью в "Парламентской газете" сенатор отметила, что сейчас предстоит работа по гармонизации законодательства России и новых регионов.
По ее словам, "у нас должны быть одинаковые пенсии, одинаковые зарплаты, (в новых субъектах) должны быть в равной степени получены все социальные гарантии". Перминова пояснила, что это же касается материнского капитала, пособий по инвалидности.
По ее словам, на эти цели требуются значительные средства, они предусмотрены в бюджете полным рублем.
"Кроме того, мы знаем, в каком состоянии находятся эти субъекты - там нужно восстанавливать экономику, жилье, дороги, всю инфраструктуру. На это также предусмотрены средства в бюджете", - сказала Перминова.
Законодатель отметила, что в целом проект федерального бюджета на предстоящие три года социально ориентированный.
"Все социальные обязательства, все социальные гарантии, которые государство имеет перед нашими гражданами, они в бюджете прописаны полным рублем", - заключила парламентарий.
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