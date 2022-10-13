https://ria.ru/20221013/sotsvyplaty-1823784337.html
Соцвыплаты жителям четырех новых регионов начнут рассчитывать с 30 сентября
Соцвыплаты жителям четырех новых регионов начнут рассчитывать с 30 сентября - РИА Новости, 13.10.2022
Соцвыплаты жителям четырех новых регионов начнут рассчитывать с 30 сентября
Социальные выплаты жителям четырех новых субъектов начнут рассчитываться начиная с 30 сентября, они будут равными выплатам в целом по России, заявила РИА... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:46
2022-10-13T16:46
2022-10-13T17:38
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Социальные выплаты жителям четырех новых субъектов начнут рассчитываться начиная с 30 сентября, они будут равными выплатам в целом по России, заявила РИА Новости в четверг первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.В Кремле 30 сентября были подписаны договоры о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России."Социальные и иные выплаты жителям четырем новых субъектов начнут рассчитываться, начиная с 30 сентября", - сказала политик.По ее словам, они должны быть равными выплатам в целом по России.В ходе видеоинтервью в "Парламентской газете" сенатор отметила, что сейчас предстоит работа по гармонизации законодательства России и новых регионов.По ее словам, "у нас должны быть одинаковые пенсии, одинаковые зарплаты, (в новых субъектах) должны быть в равной степени получены все социальные гарантии". Перминова пояснила, что это же касается материнского капитала, пособий по инвалидности.По ее словам, на эти цели требуются значительные средства, они предусмотрены в бюджете полным рублем."Кроме того, мы знаем, в каком состоянии находятся эти субъекты - там нужно восстанавливать экономику, жилье, дороги, всю инфраструктуру. На это также предусмотрены средства в бюджете", - сказала Перминова.Законодатель отметила, что в целом проект федерального бюджета на предстоящие три года социально ориентированный."Все социальные обязательства, все социальные гарантии, которые государство имеет перед нашими гражданами, они в бюджете прописаны полным рублем", - заключила парламентарий.
https://ria.ru/20221013/mobilizatsiya-1823733929.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф
Россия, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Общество, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Совет Федерации РФ
16:46 13.10.2022 (обновлено: 17:38 13.10.2022)
Соцвыплаты жителям четырех новых регионов начнут рассчитывать с 30 сентября
Сенатор Перминова: выплаты жителям четырех новых регионов будут рассчитывать с 30 сентября
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.
Социальные выплаты жителям четырех новых субъектов начнут рассчитываться начиная с 30 сентября, они будут равными выплатам в целом по России, заявила
РИА Новости в четверг первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.
В Кремле 30 сентября были подписаны договоры о принятии ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областей
в состав России.
"Социальные и иные выплаты жителям четырем новых субъектов начнут рассчитываться, начиная с 30 сентября", - сказала политик.
По ее словам, они должны быть равными выплатам в целом по России.
В ходе видеоинтервью в "Парламентской газете" сенатор отметила, что сейчас предстоит работа по гармонизации законодательства России и новых регионов.
По ее словам, "у нас должны быть одинаковые пенсии, одинаковые зарплаты, (в новых субъектах) должны быть в равной степени получены все социальные гарантии". Перминова пояснила, что это же касается материнского капитала, пособий по инвалидности.
По ее словам, на эти цели требуются значительные средства, они предусмотрены в бюджете полным рублем.
"Кроме того, мы знаем, в каком состоянии находятся эти субъекты - там нужно восстанавливать экономику, жилье, дороги, всю инфраструктуру. На это также предусмотрены средства в бюджете", - сказала Перминова.
Законодатель отметила, что в целом проект федерального бюджета на предстоящие три года социально ориентированный.
"Все социальные обязательства, все социальные гарантии, которые государство имеет перед нашими гражданами, они в бюджете прописаны полным рублем", - заключила парламентарий.