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Источник сообщил новую информацию о теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 13.10.2022
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Источник сообщил новую информацию о теракте на Крымском мосту
Источник сообщил новую информацию о теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 13.10.2022
Источник сообщил новую информацию о теракте на Крымском мосту
Погибший водитель взорвавшегося на Крымском мосту грузовика, предварительно, не подозревается в причастности к теракту, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T04:01
2022-10-13T04:13
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости. Погибший водитель взорвавшегося на Крымском мосту грузовика, предварительно, не подозревается в причастности к теракту, сообщил РИА Новости информированный источник.Накануне ФСБ заявила, что теракт на Крымском мосту организовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Уточняется, что как минимум один раз груз просвечивали на таможенном посту. На опубликованном службой снимке видно, что ничего подозрительного внутри рулонов видно не было — они практически не отличались друг от друга.Сейчас по уголовному делу о подрыве моста задержали пятерых россиян и трех граждан Украины и Армении.Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. По последним данным, погибли четыре человека.Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России. Глава государства предупредил, что в случае новых подобных атак ответ будет жестким и соответствующим по масштабу уровню угроз.
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россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту
Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту
04:01 13.10.2022 (обновлено: 04:13 13.10.2022)
 
Источник сообщил новую информацию о теракте на Крымском мосту

Водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика предварительно не подозревают в теракте

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЖелезнодорожный состав с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля
Железнодорожный состав с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Железнодорожный состав с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости. Погибший водитель взорвавшегося на Крымском мосту грузовика, предварительно, не подозревается в причастности к теракту, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Мужчина, который был за рулем грузовика, предварительно, не подозревается силовыми структурами в причастности к совершению теракта. Вероятно, он сам не знал, что исполняет преступный заказ", — отметил собеседник агентства.

Накануне ФСБ заявила, что теракт на Крымском мосту организовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
Уточняется, что как минимум один раз груз просвечивали на таможенном посту. На опубликованном службой снимке видно, что ничего подозрительного внутри рулонов видно не было — они практически не отличались друг от друга.
Железнодорожные составы с цистернами на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 16:07
СК установил 12 человек, причастных к теракту на Крымском мосту
Сейчас по уголовному делу о подрыве моста задержали пятерых россиян и трех граждан Украины и Армении.
Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. По последним данным, погибли четыре человека.
Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России. Глава государства предупредил, что в случае новых подобных атак ответ будет жестким и соответствующим по масштабу уровню угроз.
Взрыв на Крымском мосту
© AP Photo

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля
1 из 8

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

© AP Photo
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.

Тушение пожара на Крымском мосту
2 из 8

В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© AFP 2022

Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

Пожар на Крымском мосту
3 из 8

Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

© AFP 2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.

Автомобили пожарной службы МЧС РФ неподалеку от пункта обогрева для водителей в Тамани
4 из 8

По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля
5 из 8

По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.

Вертолет тушит пожар на Крымском мосту
6 из 8

Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

Пункт обогрева для водителей в Тамани
7 из 8

Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости Крым / Перейти в медиабанк

После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.

Очередь на автомобильной заправке в Симферополе
8 из 8

После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.

© РИА Новости Крым
Перейти в медиабанк
1 из 8

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

© AP Photo
2 из 8

В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 8

Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

© AFP 2022
4 из 8

По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 8

По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8

Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
8 из 8

После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.

© РИА Новости Крым
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РоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)ЧП на Крымском мосту
 
 
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