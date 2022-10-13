https://ria.ru/20221013/sledstvie-1823563494.html

Источник сообщил новую информацию о теракте на Крымском мосту

Источник сообщил новую информацию о теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 13.10.2022

Источник сообщил новую информацию о теракте на Крымском мосту

Погибший водитель взорвавшегося на Крымском мосту грузовика, предварительно, не подозревается в причастности к теракту, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T04:01

2022-10-13T04:01

2022-10-13T04:13

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство обороны украины

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости. Погибший водитель взорвавшегося на Крымском мосту грузовика, предварительно, не подозревается в причастности к теракту, сообщил РИА Новости информированный источник.Накануне ФСБ заявила, что теракт на Крымском мосту организовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Уточняется, что как минимум один раз груз просвечивали на таможенном посту. На опубликованном службой снимке видно, что ничего подозрительного внутри рулонов видно не было — они практически не отличались друг от друга.Сейчас по уголовному делу о подрыве моста задержали пятерых россиян и трех граждан Украины и Армении.Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. По последним данным, погибли четыре человека.Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России. Глава государства предупредил, что в случае новых подобных атак ответ будет жестким и соответствующим по масштабу уровню угроз.

https://ria.ru/20221012/most-1823421658.html

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россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту