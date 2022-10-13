https://ria.ru/20221013/seyshely-1823826857.html

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Сейшелы

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Сейшелы - РИА Новости, 13.10.2022

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Сейшелы

Туроператоры определились с ценами на путевки на Сейшелы на Новый год, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T19:08

2022-10-13T19:08

2022-10-13T19:08

туризм

новости - туризм

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

сейшельские острова

мальдивы

цены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147289/03/1472890346_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_0365b80eefb1524a476702889a100ca1.jpg

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Туроператоры определились с ценами на путевки на Сейшелы на Новый год, сообщает АТОР.В этом году спрос на поездки на эти острова превысил допандемийные показатели, рассказала представитель крупного туроператора.С 8 октября "Аэрофлот" возобновил прямое авиасообщение, лайнеры летают дважды в неделю. Кроме того, есть различные варианты стыковочных рейсов. Наиболее удобные пересадки у Emirates и Ethiopian Airlines, подсказывают эксперты.На Сейшелах гостиниц не так много, как, например, на Мальдивах, потому участники рынка рекомендуют озаботится покупкой тура за пару месяцев до визита.В ноябре отдохнуть неделю в отеле категории четыре звезды можно за 110 тысяч рублей на туриста. Перелет и трансфер включены в стоимость. В новогодние каникулы такой же отпуск обойдется не менее чем в 205 тысяч рублей. Стоимость недели в "пятерке" сейчас — от 142 тысяч рублей, а в начале января — как минимум 228 тысяч рублей.Правила въезда на Сейшелы довольно лояльны: за три дня до визита туристам необходимо заполнить специальную электронную форму Health Travel Authorization (HTA), после чего на почту приходит разрешение на въезд. Его нужно предъявить по прибытии на острова вместе с паспортом. Оформить HTA можно как самостоятельно, так и через туроператора.Также нужна справка о прививке любой двухкомпонентной российской вакциной или бумага с отрицательным результатом ПЦР-теста. Еще спросят ваучер на проживание, билет в обе стороны и медицинскую страховку, покрывающую лечение от COVID-19.

https://ria.ru/20221012/shrilanka-1823031696.html

сейшельские острова

мальдивы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), сейшельские острова, мальдивы, цены