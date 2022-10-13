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Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Сейшелы - РИА Новости, 13.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221013/seyshely-1823826857.html
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Сейшелы
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Сейшелы - РИА Новости, 13.10.2022
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Сейшелы
Туроператоры определились с ценами на путевки на Сейшелы на Новый год, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T19:08
2022-10-13T19:08
туризм
новости - туризм
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
сейшельские острова
мальдивы
цены
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Туроператоры определились с ценами на путевки на Сейшелы на Новый год, сообщает АТОР.В этом году спрос на поездки на эти острова превысил допандемийные показатели, рассказала представитель крупного туроператора.С 8 октября "Аэрофлот" возобновил прямое авиасообщение, лайнеры летают дважды в неделю. Кроме того, есть различные варианты стыковочных рейсов. Наиболее удобные пересадки у Emirates и Ethiopian Airlines, подсказывают эксперты.На Сейшелах гостиниц не так много, как, например, на Мальдивах, потому участники рынка рекомендуют озаботится покупкой тура за пару месяцев до визита.В ноябре отдохнуть неделю в отеле категории четыре звезды можно за 110 тысяч рублей на туриста. Перелет и трансфер включены в стоимость. В новогодние каникулы такой же отпуск обойдется не менее чем в 205 тысяч рублей. Стоимость недели в "пятерке" сейчас — от 142 тысяч рублей, а в начале января — как минимум 228 тысяч рублей.Правила въезда на Сейшелы довольно лояльны: за три дня до визита туристам необходимо заполнить специальную электронную форму Health Travel Authorization (HTA), после чего на почту приходит разрешение на въезд. Его нужно предъявить по прибытии на острова вместе с паспортом. Оформить HTA можно как самостоятельно, так и через туроператора.Также нужна справка о прививке любой двухкомпонентной российской вакциной или бумага с отрицательным результатом ПЦР-теста. Еще спросят ваучер на проживание, билет в обе стороны и медицинскую страховку, покрывающую лечение от COVID-19.
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РИА Новости
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новости - туризм, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), сейшельские острова, мальдивы, цены
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Сейшельские острова, Мальдивы, Цены
19:08 13.10.2022
 
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Сейшелы

АТОР: стоимость путевок на Сейшелы на Новый год начинается от 205 тысяч рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМолодожены в лодке в окрестностях острова Ла Диг
Молодожены в лодке в окрестностях острова Ла Диг - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Туроператоры определились с ценами на путевки на Сейшелы на Новый год, сообщает АТОР.
В этом году спрос на поездки на эти острова превысил допандемийные показатели, рассказала представитель крупного туроператора.
С 8 октября "Аэрофлот" возобновил прямое авиасообщение, лайнеры летают дважды в неделю. Кроме того, есть различные варианты стыковочных рейсов. Наиболее удобные пересадки у Emirates и Ethiopian Airlines, подсказывают эксперты.
На Сейшелах гостиниц не так много, как, например, на Мальдивах, потому участники рынка рекомендуют озаботится покупкой тура за пару месяцев до визита.
В ноябре отдохнуть неделю в отеле категории четыре звезды можно за 110 тысяч рублей на туриста. Перелет и трансфер включены в стоимость. В новогодние каникулы такой же отпуск обойдется не менее чем в 205 тысяч рублей. Стоимость недели в "пятерке" сейчас — от 142 тысяч рублей, а в начале января — как минимум 228 тысяч рублей.
Правила въезда на Сейшелы довольно лояльны: за три дня до визита туристам необходимо заполнить специальную электронную форму Health Travel Authorization (HTA), после чего на почту приходит разрешение на въезд. Его нужно предъявить по прибытии на острова вместе с паспортом. Оформить HTA можно как самостоятельно, так и через туроператора.
Также нужна справка о прививке любой двухкомпонентной российской вакциной или бумага с отрицательным результатом ПЦР-теста. Еще спросят ваучер на проживание, билет в обе стороны и медицинскую страховку, покрывающую лечение от COVID-19.
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