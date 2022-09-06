https://ria.ru/20220906/seyshely-1814476275.html

Туры на Сейшелы подешевели, сообщили эксперты

Туры на Сейшелы подешевели, сообщили эксперты - РИА Новости, 06.09.2022

Туры на Сейшелы подешевели, сообщили эксперты

Путешествия на Сейшелы стали доступнее, в ассортименте Ethiopian Airlines появились билеты в экзотическую страну с большой скидкой, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T05:20

2022-09-06T05:20

2022-09-06T05:20

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москва

аддис-абеба

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ethiopian airlines

ассоциация туроператоров россии (атор)

отдых

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Путешествия на Сейшелы стали доступнее, в ассортименте Ethiopian Airlines появились билеты в экзотическую страну с большой скидкой, сообщает АТОР.Приобрести авиабилеты из Москвы на острова и обратно с пересадкой в Аддис-Абебе можно за 44 тысячи рублей с человека, уточняют в ассоциации. По словам туроператоров, на данный момент это самый выгодный тариф по направлению: разница в стоимости с другими перевозчиками — Turkish Airlines, Emirates, Qatar Airways — может достигать 20 тысяч рублей."Хорошие цены на перелет у Ethiopian Airlines сделали итоговую цену путевок на Сейшелы на этой перевозке привлекательной, что соответствующим образом отразилось на желании россиян бронировать туры в эту страну", — отмечают в АТОР.Неделя в двухзвездочном отеле с завтраками стоит от 77 тысяч рублей с человека. По мнению экспертов отрасли, сейчас у Сейшельских островов есть все шансы привлечь больше туристов, в том числе и тех, кто до пандемии и не думал об отдыхе здесь из-за высоких цен.

https://ria.ru/20220903/leto-1814114185.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, москва, аддис-абеба, сейшельские острова, ethiopian airlines, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых, авиабилеты, туризм, туристы