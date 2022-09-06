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Туры на Сейшелы подешевели, сообщили эксперты - РИА Новости, 06.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220906/seyshely-1814476275.html
Туры на Сейшелы подешевели, сообщили эксперты
Туры на Сейшелы подешевели, сообщили эксперты - РИА Новости, 06.09.2022
Туры на Сейшелы подешевели, сообщили эксперты
Путешествия на Сейшелы стали доступнее, в ассортименте Ethiopian Airlines появились билеты в экзотическую страну с большой скидкой, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T05:20
2022-09-06T05:20
туризм
новости - туризм
москва
аддис-абеба
сейшельские острова
ethiopian airlines
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Путешествия на Сейшелы стали доступнее, в ассортименте Ethiopian Airlines появились билеты в экзотическую страну с большой скидкой, сообщает АТОР.Приобрести авиабилеты из Москвы на острова и обратно с пересадкой в Аддис-Абебе можно за 44 тысячи рублей с человека, уточняют в ассоциации. По словам туроператоров, на данный момент это самый выгодный тариф по направлению: разница в стоимости с другими перевозчиками — Turkish Airlines, Emirates, Qatar Airways — может достигать 20 тысяч рублей."Хорошие цены на перелет у Ethiopian Airlines сделали итоговую цену путевок на Сейшелы на этой перевозке привлекательной, что соответствующим образом отразилось на желании россиян бронировать туры в эту страну", — отмечают в АТОР.Неделя в двухзвездочном отеле с завтраками стоит от 77 тысяч рублей с человека. По мнению экспертов отрасли, сейчас у Сейшельских островов есть все шансы привлечь больше туристов, в том числе и тех, кто до пандемии и не думал об отдыхе здесь из-за высоких цен.
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новости - туризм, москва, аддис-абеба, сейшельские острова, ethiopian airlines, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых, авиабилеты, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Аддис-Абеба, Сейшельские острова, Ethiopian Airlines, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Отдых, Авиабилеты, Туризм, туристы
05:20 06.09.2022
 
Туры на Сейшелы подешевели, сообщили эксперты

В ассортименте авиакомпании Ethiopian Airlines появились недорогие билеты на Сейшелы

© Pixabay / TC85 Сейшелы
Сейшелы - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Pixabay / TC85
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Путешествия на Сейшелы стали доступнее, в ассортименте Ethiopian Airlines появились билеты в экзотическую страну с большой скидкой, сообщает АТОР.
Приобрести авиабилеты из Москвы на острова и обратно с пересадкой в Аддис-Абебе можно за 44 тысячи рублей с человека, уточняют в ассоциации. По словам туроператоров, на данный момент это самый выгодный тариф по направлению: разница в стоимости с другими перевозчиками — Turkish Airlines, Emirates, Qatar Airways — может достигать 20 тысяч рублей.
"Хорошие цены на перелет у Ethiopian Airlines сделали итоговую цену путевок на Сейшелы на этой перевозке привлекательной, что соответствующим образом отразилось на желании россиян бронировать туры в эту страну", — отмечают в АТОР.
Неделя в двухзвездочном отеле с завтраками стоит от 77 тысяч рублей с человека. По мнению экспертов отрасли, сейчас у Сейшельских островов есть все шансы привлечь больше туристов, в том числе и тех, кто до пандемии и не думал об отдыхе здесь из-за высоких цен.
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ТуризмНовости - ТуризмМоскваАддис-АбебаСейшельские островаEthiopian AirlinesАссоциация туроператоров России (АТОР)ОтдыхАвиабилетыТуризмтуристы
 
 
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