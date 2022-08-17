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"Аэрофлот" с 8 октября возобновляет полеты на Сейшелы - РИА Новости, 17.08.2022
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Туризм
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"Аэрофлот" с 8 октября возобновляет полеты на Сейшелы
"Аэрофлот" с 8 октября возобновляет полеты на Сейшелы - РИА Новости, 17.08.2022
"Аэрофлот" с 8 октября возобновляет полеты на Сейшелы
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 8 октября возобновляет полеты на Сейшелы, говорится в релизе перевозчика. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T16:30
2022-08-17T16:38
аэрофлот
россия
сейшельские острова
туризм
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 8 октября возобновляет полеты на Сейшелы, говорится в релизе перевозчика."Аэрофлот" открыл продажу билетов на регулярные рейсы в Маэ (Сейшельские острова). Полеты будут выполняться с 8 октября 2022 года дважды в неделю - по понедельникам и субботам", - говорится в сообщении.В зимнем сезонном расписании (начиная с 31 октября) рейсы запланированы по понедельникам и пятницам.Полеты, судя по данным системы бронирования на сайте перевозчика, будут выполняться из Москвы на Airbus A330-300. Стоимость билетов Москва-Маэ на 8 октября начинается от 46 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220817/aeroflot-1810163429.html
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аэрофлот, россия, сейшельские острова, новости - туризм
Аэрофлот, Россия, Сейшельские острова, Туризм, Новости - Туризм
16:30 17.08.2022 (обновлено: 16:38 17.08.2022)
 

"Аэрофлот" с 8 октября возобновляет полеты на Сейшелы

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 8 октября возобновляет полеты на Сейшелы, говорится в релизе перевозчика.
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на регулярные рейсы в Маэ (Сейшельские острова). Полеты будут выполняться с 8 октября 2022 года дважды в неделю - по понедельникам и субботам", - говорится в сообщении.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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В зимнем сезонном расписании (начиная с 31 октября) рейсы запланированы по понедельникам и пятницам.
Полеты, судя по данным системы бронирования на сайте перевозчика, будут выполняться из Москвы на Airbus A330-300. Стоимость билетов Москва-Маэ на 8 октября начинается от 46 тысяч рублей.
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