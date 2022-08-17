https://ria.ru/20220817/aeroflot-1810252069.html

"Аэрофлот" с 8 октября возобновляет полеты на Сейшелы

"Аэрофлот" с 8 октября возобновляет полеты на Сейшелы - РИА Новости, 17.08.2022

"Аэрофлот" с 8 октября возобновляет полеты на Сейшелы

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 8 октября возобновляет полеты на Сейшелы, говорится в релизе перевозчика. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T16:30

2022-08-17T16:30

2022-08-17T16:38

аэрофлот

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 8 октября возобновляет полеты на Сейшелы, говорится в релизе перевозчика."Аэрофлот" открыл продажу билетов на регулярные рейсы в Маэ (Сейшельские острова). Полеты будут выполняться с 8 октября 2022 года дважды в неделю - по понедельникам и субботам", - говорится в сообщении.В зимнем сезонном расписании (начиная с 31 октября) рейсы запланированы по понедельникам и пятницам.Полеты, судя по данным системы бронирования на сайте перевозчика, будут выполняться из Москвы на Airbus A330-300. Стоимость билетов Москва-Маэ на 8 октября начинается от 46 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220817/aeroflot-1810163429.html

https://ria.ru/20220817/puteshestviya-1810160330.html

россия

сейшельские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

аэрофлот, россия, сейшельские острова, новости - туризм