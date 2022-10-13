21:38 13.10.2022 (обновлено: 22:26 13.10.2022)
Новак дал совет главе ЕК, что делать со счетами за свет и газ
Новак: главе ЕК стоит отправить возросшие счета отказавшимся от российского газа политикам
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Александр Новак
Заместитель председателя правительства России Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен стоит отправить возросшие счета потребителей за газ и свет тем политикам, которые выступали против российских энергоресурсов, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1".
По его словам, речь идет о тех людях, которые поддержали переход на закупку газа по спотовым ценам и решили отказаться от долгосрочных контрактов с Москвой, а также от каких-либо соглашений по энергоресурсам в целом.
"Поэтому отправляйте себе соответствующие счета, складируйте их на своем столе, как говорится, потому что вы принимали эти решения. И у нас есть поговорка такая: сколько зеркало ни протирай, а от этого краше не станешь", — подчеркнул Новак.
В сентябре фон дер Ляйен, которую некоторые депутаты раскритиковали за ситуацию с ростом цен на электроэнергию и газ в странах Евросоюза, предложила недовольному французскому парламентарию Манон Обри отправить счета за электричество в Россию.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. В США и европейских государствах также наблюдается рекордная за десятилетия инфляция.