https://ria.ru/20221013/scheta-1823861627.html

Новак дал совет главе ЕК, что делать со счетами за свет и газ

Новак дал совет главе ЕК, что делать со счетами за свет и газ - РИА Новости, 13.10.2022

Новак дал совет главе ЕК, что делать со счетами за свет и газ

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен стоит отправить возросшие счета потребителей за газ и свет тем политикам, которые выступали против российских... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T21:38

2022-10-13T21:38

2022-10-13T22:26

экономика

цены на нефть

урсула фон дер ляйен

александр новак

россия

еврокомиссия

москва

европа

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен стоит отправить возросшие счета потребителей за газ и свет тем политикам, которые выступали против российских энергоресурсов, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1".По его словам, речь идет о тех людях, которые поддержали переход на закупку газа по спотовым ценам и решили отказаться от долгосрочных контрактов с Москвой, а также от каких-либо соглашений по энергоресурсам в целом.В сентябре фон дер Ляйен, которую некоторые депутаты раскритиковали за ситуацию с ростом цен на электроэнергию и газ в странах Евросоюза, предложила недовольному французскому парламентарию Манон Обри отправить счета за электричество в Россию.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. В США и европейских государствах также наблюдается рекордная за десятилетия инфляция.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, урсула фон дер ляйен, александр новак, россия, еврокомиссия, москва, европа