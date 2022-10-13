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Новак дал совет главе ЕК, что делать со счетами за свет и газ - РИА Новости, 13.10.2022
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Новак дал совет главе ЕК, что делать со счетами за свет и газ
Новак дал совет главе ЕК, что делать со счетами за свет и газ - РИА Новости, 13.10.2022
Новак дал совет главе ЕК, что делать со счетами за свет и газ
Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен стоит отправить возросшие счета потребителей за газ и свет тем политикам, которые выступали против российских... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T21:38
2022-10-13T22:26
экономика
цены на нефть
урсула фон дер ляйен
александр новак
россия
еврокомиссия
москва
европа
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен стоит отправить возросшие счета потребителей за газ и свет тем политикам, которые выступали против российских энергоресурсов, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1".По его словам, речь идет о тех людях, которые поддержали переход на закупку газа по спотовым ценам и решили отказаться от долгосрочных контрактов с Москвой, а также от каких-либо соглашений по энергоресурсам в целом.В сентябре фон дер Ляйен, которую некоторые депутаты раскритиковали за ситуацию с ростом цен на электроэнергию и газ в странах Евросоюза, предложила недовольному французскому парламентарию Манон Обри отправить счета за электричество в Россию.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. В США и европейских государствах также наблюдается рекордная за десятилетия инфляция.
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экономика, цены на нефть, урсула фон дер ляйен, александр новак, россия, еврокомиссия, москва, европа
Экономика, Цены на нефть, Урсула фон дер Ляйен, Александр Новак, Россия, Еврокомиссия, Москва, Европа
21:38 13.10.2022 (обновлено: 22:26 13.10.2022)
 
Новак дал совет главе ЕК, что делать со счетами за свет и газ

Новак: главе ЕК стоит отправить возросшие счета отказавшимся от российского газа политикам

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Александр Новак
Заместитель председателя правительства России Александр Новак - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель председателя правительства России Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен стоит отправить возросшие счета потребителей за газ и свет тем политикам, которые выступали против российских энергоресурсов, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1".
По его словам, речь идет о тех людях, которые поддержали переход на закупку газа по спотовым ценам и решили отказаться от долгосрочных контрактов с Москвой, а также от каких-либо соглашений по энергоресурсам в целом.

"Поэтому отправляйте себе соответствующие счета, складируйте их на своем столе, как говорится, потому что вы принимали эти решения. И у нас есть поговорка такая: сколько зеркало ни протирай, а от этого краше не станешь", — подчеркнул Новак.

В сентябре фон дер Ляйен, которую некоторые депутаты раскритиковали за ситуацию с ростом цен на электроэнергию и газ в странах Евросоюза, предложила недовольному французскому парламентарию Манон Обри отправить счета за электричество в Россию.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. В США и европейских государствах также наблюдается рекордная за десятилетия инфляция.
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ЭкономикаЦены на нефтьУрсула фон дер ЛяйенАлександр НовакРоссияЕврокомиссияМоскваЕвропа
 
 
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