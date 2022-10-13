Рейтинг@Mail.ru
Российские буддисты собирают средства на помощь военным - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221013/sbor-1823788907.html
Российские буддисты собирают средства на помощь военным
Российские буддисты собирают средства на помощь военным - РИА Новости, 13.10.2022
Российские буддисты собирают средства на помощь военным
В Буддийской традиционной сангхе России (БТСР) проводят сбор средств на гумпомощь и техпомощь для военнослужащих, в том числе на тепловизоры, заявил заместитель РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:59
2022-10-13T17:00
религия
буда бадмаев
санкт-петербург
частичная мобилизация в россии
общество
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823188200_0:194:2948:1852_1920x0_80_0_0_1eccb47c704b7247b89fd96b940775b9.jpg
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. В Буддийской традиционной сангхе России (БТСР) проводят сбор средств на гумпомощь и техпомощь для военнослужащих, в том числе на тепловизоры, заявил заместитель главы БТСР по Северо-Западному федеральному округу, настоятель дацана Санкт-Петербурга "Гунзэчойнэй" лама Буда Бадмаев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Пресс-конференция на тему "Духовная поддержка мобилизованных" проходит в четверг в рамках проекта "Религия и мировоззрение""Регулярно БТСР ламы ездят в район (боевых действий), у нас военные капелланы проводят богослужения. На территории Крыма есть палатка, где бесплатно раздается еда, где наши военнослужащие могут отдохнуть, помолиться. Организована гуманитарная помощь и помощь военнослужащим на передовой: тепловизоры и многие другие вещи. Все это собирается верующими, мы это отправляем", - сказал Бадмаев.Также он рассказал о встрече с ранеными военнослужащими и отметил их высокий боевой дух."Раненым мы тоже помогаем… Хотелось бы, чтобы мы молились не только за военнослужащих, но и за большую победу над этим злом – фашизмом. Решать как эту проблему? Всем вместе", - заключил лама.
https://ria.ru/20221013/mobilizatsiya-1823779827.html
https://ria.ru/20221013/vyplaty-1823721027.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823188200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8ea0a4f4a1480c262a3fecf68262c7b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
буда бадмаев, санкт-петербург, частичная мобилизация в россии, общество, религия
Религия, Буда Бадмаев, Санкт-Петербург, Частичная мобилизация в России, Общество, Религия
16:59 13.10.2022 (обновлено: 17:00 13.10.2022)
 
Российские буддисты собирают средства на помощь военным

Российские буддисты собирают средства на тепловизоры для военных

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Ростовской области
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Ростовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. В Буддийской традиционной сангхе России (БТСР) проводят сбор средств на гумпомощь и техпомощь для военнослужащих, в том числе на тепловизоры, заявил заместитель главы БТСР по Северо-Западному федеральному округу, настоятель дацана Санкт-Петербурга "Гунзэчойнэй" лама Буда Бадмаев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Пресс-конференция на тему "Духовная поддержка мобилизованных" проходит в четверг в рамках проекта "Религия и мировоззрение"
Военная подготовка - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
16:33Волгоградская область
Для семей мобилизованных волгоградцев создали горячие линии поддержки
"Регулярно БТСР ламы ездят в район (боевых действий), у нас военные капелланы проводят богослужения. На территории Крыма есть палатка, где бесплатно раздается еда, где наши военнослужащие могут отдохнуть, помолиться. Организована гуманитарная помощь и помощь военнослужащим на передовой: тепловизоры и многие другие вещи. Все это собирается верующими, мы это отправляем", - сказал Бадмаев.
Также он рассказал о встрече с ранеными военнослужащими и отметил их высокий боевой дух.
"Раненым мы тоже помогаем… Хотелось бы, чтобы мы молились не только за военнослужащих, но и за большую победу над этим злом – фашизмом. Решать как эту проблему? Всем вместе", - заключил лама.
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
14:19
СПЧ собирает информацию о том, как производятся выплаты мобилизованным
 
РелигияБуда БадмаевСанкт-ПетербургЧастичная мобилизация в РоссииОбществоРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала