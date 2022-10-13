https://ria.ru/20221013/sbor-1823788907.html
Российские буддисты собирают средства на помощь военным
Российские буддисты собирают средства на помощь военным - РИА Новости, 13.10.2022
Российские буддисты собирают средства на помощь военным
В Буддийской традиционной сангхе России (БТСР) проводят сбор средств на гумпомощь и техпомощь для военнослужащих, в том числе на тепловизоры, заявил заместитель РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:59
2022-10-13T16:59
2022-10-13T17:00
религия
буда бадмаев
санкт-петербург
частичная мобилизация в россии
общество
религия
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. В Буддийской традиционной сангхе России (БТСР) проводят сбор средств на гумпомощь и техпомощь для военнослужащих, в том числе на тепловизоры, заявил заместитель главы БТСР по Северо-Западному федеральному округу, настоятель дацана Санкт-Петербурга "Гунзэчойнэй" лама Буда Бадмаев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Пресс-конференция на тему "Духовная поддержка мобилизованных" проходит в четверг в рамках проекта "Религия и мировоззрение""Регулярно БТСР ламы ездят в район (боевых действий), у нас военные капелланы проводят богослужения. На территории Крыма есть палатка, где бесплатно раздается еда, где наши военнослужащие могут отдохнуть, помолиться. Организована гуманитарная помощь и помощь военнослужащим на передовой: тепловизоры и многие другие вещи. Все это собирается верующими, мы это отправляем", - сказал Бадмаев.Также он рассказал о встрече с ранеными военнослужащими и отметил их высокий боевой дух."Раненым мы тоже помогаем… Хотелось бы, чтобы мы молились не только за военнослужащих, но и за большую победу над этим злом – фашизмом. Решать как эту проблему? Всем вместе", - заключил лама.
https://ria.ru/20221013/mobilizatsiya-1823779827.html
https://ria.ru/20221013/vyplaty-1823721027.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
буда бадмаев, санкт-петербург, частичная мобилизация в россии, общество, религия
Религия, Буда Бадмаев, Санкт-Петербург, Частичная мобилизация в России, Общество, Религия
16:59 13.10.2022 (обновлено: 17:00 13.10.2022)
Российские буддисты собирают средства на помощь военным
Российские буддисты собирают средства на тепловизоры для военных
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. В Буддийской традиционной сангхе России (БТСР) проводят сбор средств на гумпомощь и техпомощь для военнослужащих, в том числе на тепловизоры, заявил заместитель главы БТСР по Северо-Западному федеральному округу, настоятель дацана Санкт-Петербурга "Гунзэчойнэй" лама Буда Бадмаев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Пресс-конференция на тему "Духовная поддержка мобилизованных" проходит в четверг в рамках проекта "Религия и мировоззрение"
"Регулярно БТСР ламы ездят в район (боевых действий), у нас военные капелланы проводят богослужения. На территории Крыма есть палатка, где бесплатно раздается еда, где наши военнослужащие могут отдохнуть, помолиться. Организована гуманитарная помощь и помощь военнослужащим на передовой: тепловизоры и многие другие вещи. Все это собирается верующими, мы это отправляем", - сказал Бадмаев.
Также он рассказал о встрече с ранеными военнослужащими и отметил их высокий боевой дух.
"Раненым мы тоже помогаем… Хотелось бы, чтобы мы молились не только за военнослужащих, но и за большую победу над этим злом – фашизмом. Решать как эту проблему? Всем вместе", - заключил лама.