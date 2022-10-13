https://ria.ru/20221013/sbor-1823788907.html

Российские буддисты собирают средства на помощь военным

Российские буддисты собирают средства на помощь военным - РИА Новости, 13.10.2022

Российские буддисты собирают средства на помощь военным

В Буддийской традиционной сангхе России (БТСР) проводят сбор средств на гумпомощь и техпомощь для военнослужащих, в том числе на тепловизоры, заявил заместитель РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T16:59

2022-10-13T16:59

2022-10-13T17:00

религия

буда бадмаев

санкт-петербург

частичная мобилизация в россии

общество

религия

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. В Буддийской традиционной сангхе России (БТСР) проводят сбор средств на гумпомощь и техпомощь для военнослужащих, в том числе на тепловизоры, заявил заместитель главы БТСР по Северо-Западному федеральному округу, настоятель дацана Санкт-Петербурга "Гунзэчойнэй" лама Буда Бадмаев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Пресс-конференция на тему "Духовная поддержка мобилизованных" проходит в четверг в рамках проекта "Религия и мировоззрение""Регулярно БТСР ламы ездят в район (боевых действий), у нас военные капелланы проводят богослужения. На территории Крыма есть палатка, где бесплатно раздается еда, где наши военнослужащие могут отдохнуть, помолиться. Организована гуманитарная помощь и помощь военнослужащим на передовой: тепловизоры и многие другие вещи. Все это собирается верующими, мы это отправляем", - сказал Бадмаев.Также он рассказал о встрече с ранеными военнослужащими и отметил их высокий боевой дух."Раненым мы тоже помогаем… Хотелось бы, чтобы мы молились не только за военнослужащих, но и за большую победу над этим злом – фашизмом. Решать как эту проблему? Всем вместе", - заключил лама.

https://ria.ru/20221013/mobilizatsiya-1823779827.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

буда бадмаев, санкт-петербург, частичная мобилизация в россии, общество, религия