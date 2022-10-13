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Путин инициировал встречу Россия — Киргизия — Таджикистан, заявил Песков - РИА Новости, 13.10.2022
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Путин инициировал встречу Россия — Киргизия — Таджикистан, заявил Песков
Путин инициировал встречу Россия — Киргизия — Таджикистан, заявил Песков - РИА Новости, 13.10.2022
Путин инициировал встречу Россия — Киргизия — Таджикистан, заявил Песков
Инициатором трехсторонней встречи Россия-Киргизия-Таджикистан был российский лидер, ситуация достаточно сложная, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T20:22
2022-10-13T20:34
россия
киргизия
таджикистан
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
в мире
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Инициатором трехсторонней встречи Россия-Киргизия-Таджикистан был российский лидер, ситуация достаточно сложная, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Неопределенные территории между двумя государствами периодически становятся зоной конфликта. В последний раз ситуация на таджикско-киргизской границе обострялась 14-16 сентября. Киргизская сторона сообщила о 63 погибших и 198 пострадавших гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.Двадцать пятого сентября представители Киргизии и Таджикистана подписали протокол об урегулировании ситуации, в котором договорились прекратить конфликты на границе и ускорить процесс делимитации и демаркации. Также, согласно документу, стороны условились законсервировать по четыре пограничных пункта в тех местах, где чаще всего происходили конфликты.
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россия, киргизия, таджикистан, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), в мире
Россия, Киргизия, Таджикистан, Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), В мире
20:22 13.10.2022 (обновлено: 20:34 13.10.2022)
 
Путин инициировал встречу Россия — Киргизия — Таджикистан, заявил Песков

Песков заявил, что Путин инициировал трехстороннюю встречу Россия — Киргизия — Таджикистан

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Инициатором трехсторонней встречи Россия-Киргизия-Таджикистан был российский лидер, ситуация достаточно сложная, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, ее (встречу) инициировал президент Путин. В целом, достаточно сложная ситуация и, конечно, немного стран, как Россия, могут взяться за то, чтобы поспособствовать урегулированию ситуации и снижению напряженности", - сказал он в программе "Москва.Кремль.Путин" в эфире телеканала "Россия1".
Неопределенные территории между двумя государствами периодически становятся зоной конфликта. В последний раз ситуация на таджикско-киргизской границе обострялась 14-16 сентября. Киргизская сторона сообщила о 63 погибших и 198 пострадавших гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.
Двадцать пятого сентября представители Киргизии и Таджикистана подписали протокол об урегулировании ситуации, в котором договорились прекратить конфликты на границе и ускорить процесс делимитации и демаркации. Также, согласно документу, стороны условились законсервировать по четыре пограничных пункта в тех местах, где чаще всего происходили конфликты.
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
09:23
Глава Киргизии призвал страны СВМДА обеспечить безопасность региона
 
РоссияКиргизияТаджикистанВладимир ПутинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)В мире
 
 
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