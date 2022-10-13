https://ria.ru/20221013/sammit-1823853752.html

Путин инициировал встречу Россия — Киргизия — Таджикистан, заявил Песков

Путин инициировал встречу Россия — Киргизия — Таджикистан, заявил Песков - РИА Новости, 13.10.2022

Путин инициировал встречу Россия — Киргизия — Таджикистан, заявил Песков

Инициатором трехсторонней встречи Россия-Киргизия-Таджикистан был российский лидер, ситуация достаточно сложная, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T20:22

2022-10-13T20:22

2022-10-13T20:34

россия

киргизия

таджикистан

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

в мире

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Инициатором трехсторонней встречи Россия-Киргизия-Таджикистан был российский лидер, ситуация достаточно сложная, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Неопределенные территории между двумя государствами периодически становятся зоной конфликта. В последний раз ситуация на таджикско-киргизской границе обострялась 14-16 сентября. Киргизская сторона сообщила о 63 погибших и 198 пострадавших гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.Двадцать пятого сентября представители Киргизии и Таджикистана подписали протокол об урегулировании ситуации, в котором договорились прекратить конфликты на границе и ускорить процесс делимитации и демаркации. Также, согласно документу, стороны условились законсервировать по четыре пограничных пункта в тех местах, где чаще всего происходили конфликты.

https://ria.ru/20221013/kirgiziya-1823588756.html

россия

киргизия

таджикистан

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россия, киргизия, таджикистан, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), в мире