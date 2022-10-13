https://ria.ru/20221013/rossiya-1823554352.html

В России истекли сроки легализации временного пребывания иностранцев

В России истекли сроки легализации временного пребывания иностранцев - РИА Новости, 13.10.2022

В России истекли сроки легализации временного пребывания иностранцев

Сегодня истекли сроки для легализации временного пребывания и постановки на учет в России иностранцев. РИА Новости, 13.10.2022

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Сегодня истекли сроки для легализации временного пребывания и постановки на учет в России иностранцев.Ранее в России сняли ограничения на транспортное сообщение с иностранными государствами, введенные из-за COVID-19. Поэтому меры, позволявшие мигрантам находиться в стране без разрешительных документов, отменились. При этом иностранцам предоставили время, чтобы легализовать временное пребывание или встать на учет.До 13 октября от иностранных граждан без действительных документов для дальнейшего законного пребывания в стране требовалось обратиться в территориальный орган МВД по месту нахождения для урегулирования своего правового статуса.С 17 августа завершилось действие таких льгот для граждан Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Китая, Монголии и Южной Осетии, с 3 сентября — для граждан Армении и Киргизии. А 13 октября временные меры прекратились для граждан всех остальных стран.Тем не менее, граждане ДНР, ЛНР и Украины вправе оставаться в России без ограничения срока временного пребывания в соответствии с указом президента от 27 августа.

https://ria.ru/20221012/kazakhstan-1823274198.html

https://ria.ru/20220726/migratsiya-1805106727.html

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, общество