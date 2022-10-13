https://ria.ru/20221013/rashid-1823844651.html

Биография Абдуллатыфа Рашида

Биография Абдуллатыфа Рашида - РИА Новости, 13.10.2022

Биография Абдуллатыфа Рашида

Иракский государственный деятель Абдуллатыф Рашид родился 10 августа 1944 года в Сулеймании (Иракский Курдистан, Ирак). РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T19:51

2022-10-13T19:51

2022-10-13T19:51

справки

ирак

политика

манчестерский университет

великобритания

курдистан (иран)

оон

фао

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Иракский государственный деятель Абдуллатыф Рашид родился 10 августа 1944 года в Сулеймании (Иракский Курдистан, Ирак).В 1968 году получил степень бакалавра в области гражданского строительства в Ливерпульском университете (Великобритания), в 1972 году – степень магистра, в 1976 году – докторскую степень в области инженерии в Манчестерском университете (Великобритания).С января 1969 года по январь 1971 года Абдуллатыф Рашид преподавал в Университете Сулеймании.С января 1975 года по февраль 1976 года работал в компании Sir William Halcrow and Partners (Лондон, Великобритания), с февраля 1976 года по май 1979 года занимался научно-исследовательской работой в области проектирования и надзора в проекте по развитию и ирригации в Саудовской Аравии.С мая 1979 года по июнь 1981 года Абдуллатыф Рашид работал в Сомали над проектом развития северных пастбищных угодий.С июня 1981 года по июль 1986 года – менеджер проектов Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН в Йемене и Саудовской Аравии.В 1986-2003 годах был независимым консультантом в области оценки проектов по ирригации, управлению водными ресурсами, а также в области сельского хозяйства, сотрудничал с ФАО, Всемирным банком, Ассоциацией инженеров по ирригации и дренажу (Великобритания) и др.Интересоваться политикой Абдуллатыф Рашид начал в 1960-х годах, когда присоединился к Демократической партии Курдистана и стал активным членом, а затем лидером Курдского союза студентов в Европе. Участвовал в совещаниях по формированию Патриотического союза Курдистана (создан в 1975 году на базе ряда левых организаций), был официальным представителем Патриотического союза Курдистана в Великобритании. В 1992 году Абдуллатыф Рашид был избран вице-президентом и исполнительным членом Иракского национального конгресса (ИНК, оппозиционное объединение, штаб-квартира которого размещалась в Лондоне, ИНК полностью следовал в фарватере политики США). В 1998 году Абдуллатыф Рашид был избран в руководство Иракского национального конгресса.20 марта 2003 года международная коалиция во главе с США начала военную операцию "Иракская свобода". Операция началась под предлогом поиска в Ираке оружия массового поражения (ОМП) и привела к свержению режима Саддама Хусейна (1936-2006, президент Ирака в 1979-2003 годах). С мая 2003 года по июнь 2004 года управление оккупированной территорией Ирака осуществляла временная коалиционная власть, затем властные полномочия были переданы временному правительству Ирака. Политический процесс, направленный на восстановление национальных органов управления, получил развитие в конце 2005 года, когда на референдуме была одобрена постоянная Конституция Ирака. Абдуллатыф Рашид с сентября 2003 года по декабрь 2010 года занимал пост министра водных ресурсов Ирака (в период временного коалиционного управления, временного правительства, а затем в правительстве Нури Аль-Малики).С 2010 года Абдуллатыф Рашид – советник президента Ирака.В 2022 году в Ираке разразился политический кризис. Досрочные парламентские выборы прошли в Ираке 10 октября 2021 года. Попытки избрать президента в феврале и марте 2022 года трижды потерпели неудачу из-за отсутствия кворума, затем вопрос был отложен. Разногласия в итоге вылились в беспорядки. Новое голосование в парламенте по кандидатам в президенты Ирака назначили на 13 октября.Абдуллатыф Рашид заявил себя на выборы как независимого кандидата.13 октября 2022 года депутаты иракского парламента большинством голосов избрали новым президентом Абдуллатыфа Рашида.Рашид говорит на арабском, курдском и английском языках.Женат, у него два сына и дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ирак

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, ирак, политика, манчестерский университет, великобритания, курдистан (иран), оон, фао, саддам хусейн, нури аль-малики, в мире