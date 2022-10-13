https://ria.ru/20221013/prezident-1823818390.html

Парламент Ирака избрал Абдуллатыфа Рашида президентом страны

Парламент Ирака избрал Абдуллатыфа Рашида президентом страны - РИА Новости, 13.10.2022

Парламент Ирака избрал Абдуллатыфа Рашида президентом страны

Депутаты иракского парламента в четверг большинством голосов избрали новым президентом страны 78-летнего Абдуллатыфа Рашида, следует из результатов голосования. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T18:14

2022-10-13T18:14

2022-10-13T18:31

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КАИР, 13 окт - РИА Новости. Депутаты иракского парламента в четверг большинством голосов избрали новым президентом страны 78-летнего Абдуллатыфа Рашида, следует из результатов голосования.Президента удалось выбрать только с четвертой попытки за восемь месяцев.В первом туре выборов на заседании в четверг Рашид набрал 157 голосов депутатов, Салех – 99. В заседании принимали участие 277 парламентариев. Ввиду того, что ни один кандидат не смог получить две трети голосов депутатов, был объявлен второй тур.Ко второму туру в зале присутствовали 269 депутатов из-за бойкота со стороны одного из блоков. "Рашид получил 162 голоса, Салех – 99", - сообщило госагентство INA. Восемь бюллетеней признаны недействительными.Рашиду 78 лет, он был ярым противником режима Саддама Хусейна, с 2003 по 2010 годы возглавлял министерство водных ресурсов, а с 2010 года занимает пост старшего советника президента Ирака. Женат, имеет двух сыновей и дочь, говорит на арабском, курдском и английском языках.Демонстранты в Багдаде ранее решили прекратить акцию протеста в центре города и дать политическим силам срок до 25 октября, чтобы выйти из политического кризиса. Протестующие пригрозили усилением протестов и потребовали формирования переходного правительства под эгидой ООН.Согласно иракскому законодательству, парламент избирает главу государства большинством в две трети голосов. Досрочные парламентские выборы прошли в Ираке 10 октября 2021 года. Парламент нового созыва в феврале и марте из-за отсутствия кворума трижды не смог выбрать нового президента, который должен дать мандат самой крупной коалиции в парламенте на формирование правительства. Последнее заседание парламента по выборам президента, состоявшееся 30 марта, было закончено без определения новой даты голосования.В заседании в четверг не участвовали 73 депутата блока шиитского лидера Муктады ас-Садра, демонстративно отказавшиеся от своих мандатов летом. В июне 64 депутата принесли присягу вместо ушедших из парламента "садристов".В соответствии с практикой, введенной после американского военного вторжения в Ирак в 2003 году, президентом становится представитель курдской общины. Срок президентских полномочий - четыре года, конституция допускает максимум два срока подряд на этом посту. Полномочия главы государства истекают с окончанием срока полномочий парламента. При этом президент продолжает выполнять свои обязанности до избрания нового главы государства, которое должно пройти в течение 30 дней после первого заседания парламента нового созыва.

https://ria.ru/20221013/irak-1823344860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ирак, оон, багдад (город)