https://ria.ru/20221013/pvo-1823855773.html

Испания передаст Украине системы ПВО Hawk

Испания передаст Украине системы ПВО Hawk - РИА Новости, 13.10.2022

Испания передаст Украине системы ПВО Hawk

Испания передаст Украине четыре из своих систем противовоздушной обороны Hawk, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге после заседания... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T20:42

2022-10-13T20:42

2022-10-13T20:42

специальная военная операция на украине

в мире

йенс столтенберг

сергей лавров

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россия

испания

нато

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БРЮССЕЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Испания передаст Украине четыре из своих систем противовоздушной обороны Hawk, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге после заседания министров обороны альянса."Я приветствую заявление Испании об отправке четырех пусковых установок Hawk для усиления ПВО Украины...", — сказал он.Эта помощь является дополнением к артиллерии, средствам ПВО и бронетехнике, переданными членами НАТО Киеву в последние недели.На данный момент Мадрид уже внес более 200 млн евро в Европейский фонд мира для Украины, свидетельствуют данные Минобороны королевства.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221013/nato-1823849944.html

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

украина

россия

испания

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в мире, йенс столтенберг, сергей лавров, украина, россия, испания, нато