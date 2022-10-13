https://ria.ru/20221013/pvo-1823596970.html

Пентагон намекнул, что Запад не может быстро передать Киеву средства ПВО

Пентагон намекнул, что Запад не может быстро передать Киеву средства ПВО - РИА Новости, 13.10.2022

Пентагон намекнул, что Запад не может быстро передать Киеву средства ПВО

Глава Пентагона Ллойд Остин намекнул на то, что Запад не может быстро предоставить Украине средства ПВО из-за нехватки запасов. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T10:02

2022-10-13T10:02

2022-10-13T10:17

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин намекнул на то, что Запад не может быстро предоставить Украине средства ПВО из-за нехватки запасов."Конечно, это не вопрос отсутствия воли", - заявил Остин, отвечая на вопрос журналиста британского телеканала Sky News, кроется ли причина в отсутствии политической воли или нехватке необходимого вооружения.Как сообщил телеканалу неназванные высокопоставленный дипломат, нехватка систем ПВО является ключевым фактором, ограничивающим способность союзников Украины реагировать на потребности Киева.Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду перед началом заседаний в Брюсселе глав минобороны альянса заявил, что в военных поставках Украине теперь будет сделан акцент на системах противовоздушной обороны.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221013/plan-1823567548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ллойд остин, сергей лавров, украина, россия, киев, министерство обороны сша, нато