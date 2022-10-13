13:34 13.10.2022 (обновлено: 13:42 13.10.2022)
Путин рассказал Эрдогану о попытке Киева взорвать "Турецкий поток"
Президент Путин на встрече с Эрдоганом рассказал о попытке Киева взорвать "Турецкий поток"
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии во Дворце Независимости в Астане
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии во Дворце Независимости в Астане
АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. "Турецкий поток" успешно работает, хоть его и пытались взорвать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
"Его, как вы слышали, тоже пытались взорвать... Но, слава Богу, этого не случилось, он успешно работает", - сказал Путин.
На оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник президент РФ сообщил, что Киев пытался совершить подрыв на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток".