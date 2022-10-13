https://ria.ru/20221013/putin-1823700734.html

Путин рассказал Эрдогану о попытке Киева взорвать "Турецкий поток"

Путин рассказал Эрдогану о попытке Киева взорвать "Турецкий поток" - РИА Новости, 13.10.2022

Путин рассказал Эрдогану о попытке Киева взорвать "Турецкий поток"

"Турецкий поток" успешно работает, хоть его и пытались взорвать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:34

2022-10-13T13:34

2022-10-13T13:42

турецкий поток

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

в мире

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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. "Турецкий поток" успешно работает, хоть его и пытались взорвать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.На оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник президент РФ сообщил, что Киев пытался совершить подрыв на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток".

https://ria.ru/20221013/potok-1823678003.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турецкий поток, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире