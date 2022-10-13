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Путин рассказал Эрдогану о попытке Киева взорвать "Турецкий поток" - РИА Новости, 13.10.2022
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Путин рассказал Эрдогану о попытке Киева взорвать "Турецкий поток"
Путин рассказал Эрдогану о попытке Киева взорвать "Турецкий поток" - РИА Новости, 13.10.2022
Путин рассказал Эрдогану о попытке Киева взорвать "Турецкий поток"
"Турецкий поток" успешно работает, хоть его и пытались взорвать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:34
2022-10-13T13:42
турецкий поток
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. "Турецкий поток" успешно работает, хоть его и пытались взорвать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.На оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник президент РФ сообщил, что Киев пытался совершить подрыв на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток".
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турецкий поток, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире
Турецкий поток, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
13:34 13.10.2022 (обновлено: 13:42 13.10.2022)
 
Путин рассказал Эрдогану о попытке Киева взорвать "Турецкий поток"

Президент Путин на встрече с Эрдоганом рассказал о попытке Киева взорвать "Турецкий поток"

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии во Дворце Независимости в Астане
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии во Дворце Независимости в Астане
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. "Турецкий поток" успешно работает, хоть его и пытались взорвать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
"Его, как вы слышали, тоже пытались взорвать... Но, слава Богу, этого не случилось, он успешно работает", - сказал Путин.
На оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник президент РФ сообщил, что Киев пытался совершить подрыв на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток".
Компрессорная станция Русская - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
12:52
Глава МИД Венгрии заявил о важности работающего "Турецкого потока"
 
Турецкий потокВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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