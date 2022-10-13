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Путин на встрече с Эрдоганом отметил важность общения на высшем уровне - РИА Новости, 13.10.2022
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Путин на встрече с Эрдоганом отметил важность общения на высшем уровне
Путин на встрече с Эрдоганом отметил важность общения на высшем уровне - РИА Новости, 13.10.2022
Путин на встрече с Эрдоганом отметил важность общения на высшем уровне
Общение России и Турции на высшем уровне дает хорошие результаты, все договоренности, достигнутые в ходе поездки президента Турции Реджепа Эрдогана в Сочи в... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:28
2022-10-13T13:53
в мире
владимир путин
россия
турция
сочи
снг
реджеп тайип эрдоган
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Общение России и Турции на высшем уровне дает хорошие результаты, все договоренности, достигнутые в ходе поездки президента Турции Реджепа Эрдогана в Сочи в августе, исполняются, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с турецким коллегой в Астане в четверг."Мы с вами, несмотря на все сложности, связанные с санитарными ограничениями и с политическими, тем не менее находим возможности регулярно встречаться, общаться. Это даёт хорошие результаты, должен отметить, что все наши договоренности, которые были достигнуты в ходе вашего визита в Сочи в августе этого года, исполняются", сказал Путин.Президент России прилетел в Астану утром 13 октября. Глава государства выступил на шестом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 14 октября Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и в Саммите "Россия–Центральная Азия".
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в мире, владимир путин, россия, турция, сочи, снг, реджеп тайип эрдоган
В мире, Владимир Путин, Россия, Турция, Сочи, СНГ, Реджеп Тайип Эрдоган
13:28 13.10.2022 (обновлено: 13:53 13.10.2022)
 
Путин на встрече с Эрдоганом отметил важность общения на высшем уровне

Путин на встрече с президентом Турции Эрдоганом заявил, что все договоренности исполняются

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Общение России и Турции на высшем уровне дает хорошие результаты, все договоренности, достигнутые в ходе поездки президента Турции Реджепа Эрдогана в Сочи в августе, исполняются, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с турецким коллегой в Астане в четверг.
"Мы с вами, несмотря на все сложности, связанные с санитарными ограничениями и с политическими, тем не менее находим возможности регулярно встречаться, общаться. Это даёт хорошие результаты, должен отметить, что все наши договоренности, которые были достигнуты в ходе вашего визита в Сочи в августе этого года, исполняются", сказал Путин.
Президент России прилетел в Астану утром 13 октября. Глава государства выступил на шестом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 14 октября Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и в Саммите "Россия–Центральная Азия".
Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающих участие в шестом Cаммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13:31
Путин сообщил Эрдогану об идее создания газового хаба в Турции
 
В миреВладимир ПутинРоссияТурцияСочиСНГРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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