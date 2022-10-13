https://ria.ru/20221013/putin-1823698716.html

Путин на встрече с Эрдоганом отметил важность общения на высшем уровне

Путин на встрече с Эрдоганом отметил важность общения на высшем уровне - РИА Новости, 13.10.2022

Путин на встрече с Эрдоганом отметил важность общения на высшем уровне

Общение России и Турции на высшем уровне дает хорошие результаты, все договоренности, достигнутые в ходе поездки президента Турции Реджепа Эрдогана в Сочи в... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:28

2022-10-13T13:28

2022-10-13T13:53

в мире

владимир путин

россия

турция

сочи

снг

реджеп тайип эрдоган

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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Общение России и Турции на высшем уровне дает хорошие результаты, все договоренности, достигнутые в ходе поездки президента Турции Реджепа Эрдогана в Сочи в августе, исполняются, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с турецким коллегой в Астане в четверг."Мы с вами, несмотря на все сложности, связанные с санитарными ограничениями и с политическими, тем не менее находим возможности регулярно встречаться, общаться. Это даёт хорошие результаты, должен отметить, что все наши договоренности, которые были достигнуты в ходе вашего визита в Сочи в августе этого года, исполняются", сказал Путин.Президент России прилетел в Астану утром 13 октября. Глава государства выступил на шестом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 14 октября Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и в Саммите "Россия–Центральная Азия".

https://ria.ru/20221013/gaz-1823699855.html

россия

турция

сочи

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Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, турция, сочи, снг, реджеп тайип эрдоган