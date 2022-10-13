https://ria.ru/20221013/putin-1823580467.html
Ключевую роль в мире начинает играть Азия, заявил Путин
Ключевую роль в мире начинает играть Азия, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2022
Ключевую роль в мире начинает играть Азия, заявил Путин
Ключевую роль в мире, постепенно становящемся многополярным, начинает играть Азия, заявил президент России Владимир Путин на Совещании по взаимодействию и мерам РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T08:34
2022-10-13T08:34
2022-10-13T16:18
азия
владимир путин
в мире
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АСТАНА, 13 окт — РИА Новости. Ключевую роль в мире, постепенно становящемся многополярным, начинает играть Азия, заявил президент России Владимир Путин на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане."Сегодняшняя встреча проходит на фоне серьезных изменений в глобальной политике и экономике. Мир становится по-настоящему многополярным. И весьма заметную, если не ключевую роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы", — сказал он.Путин отметил, что во всех интеграционных процессах активно участвует и Россия."Мы выступаем за развитие и процветание Азии и создание в этих целях широкого открытого пространства взаимовыгодного торгового и инвестиционного сотрудничества, за расширение и углубление кооперационных связей в различных отраслях экономики", — добавил глава государства.Путин прилетел в Астану в ночь с 12 на 13 октября. Помимо саммита СВМДА, он 14 октября также поучаствует в заседании Совета глав государств СНГ и саммите "Россия — Центральная Азия". Также у президента запланировано несколько двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
https://ria.ru/20221013/svmda-1823582302.html
https://ria.ru/20221011/mir-1823170408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азия, владимир путин, в мире
Азия, Владимир Путин, В мире
08:34 13.10.2022 (обновлено: 16:18 13.10.2022)
Ключевую роль в мире начинает играть Азия, заявил Путин
Президент России Путин отметил ключевую политическую роль Азии в многополярном мире
АСТАНА, 13 окт — РИА Новости. Ключевую роль в мире, постепенно становящемся многополярным, начинает играть Азия, заявил президент России Владимир Путин на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
"Сегодняшняя встреча проходит на фоне серьезных изменений в глобальной политике и экономике. Мир становится по-настоящему многополярным. И весьма заметную, если не ключевую роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы", — сказал он.
Путин отметил, что во всех интеграционных процессах активно участвует и Россия.
"Мы выступаем за развитие и процветание Азии и создание в этих целях широкого открытого пространства взаимовыгодного торгового и инвестиционного сотрудничества, за расширение и углубление кооперационных связей в различных отраслях экономики", — добавил глава государства.
Путин прилетел в Астану в ночь с 12 на 13 октября. Помимо саммита СВМДА, он 14 октября также поучаствует в заседании Совета глав государств СНГ
и саммите "Россия — Центральная Азия". Также у президента запланировано несколько двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
.