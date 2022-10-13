https://ria.ru/20221013/putin-1823580467.html

Ключевую роль в мире начинает играть Азия, заявил Путин

Ключевую роль в мире начинает играть Азия, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2022

Ключевую роль в мире начинает играть Азия, заявил Путин

Ключевую роль в мире, постепенно становящемся многополярным, начинает играть Азия, заявил президент России Владимир Путин на Совещании по взаимодействию и мерам РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T08:34

2022-10-13T08:34

2022-10-13T16:18

азия

владимир путин

в мире

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АСТАНА, 13 окт — РИА Новости. Ключевую роль в мире, постепенно становящемся многополярным, начинает играть Азия, заявил президент России Владимир Путин на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане."Сегодняшняя встреча проходит на фоне серьезных изменений в глобальной политике и экономике. Мир становится по-настоящему многополярным. И весьма заметную, если не ключевую роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы", — сказал он.Путин отметил, что во всех интеграционных процессах активно участвует и Россия."Мы выступаем за развитие и процветание Азии и создание в этих целях широкого открытого пространства взаимовыгодного торгового и инвестиционного сотрудничества, за расширение и углубление кооперационных связей в различных отраслях экономики", — добавил глава государства.Путин прилетел в Астану в ночь с 12 на 13 октября. Помимо саммита СВМДА, он 14 октября также поучаствует в заседании Совета глав государств СНГ и саммите "Россия — Центральная Азия". Также у президента запланировано несколько двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

https://ria.ru/20221013/svmda-1823582302.html

https://ria.ru/20221011/mir-1823170408.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

азия, владимир путин, в мире