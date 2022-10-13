https://ria.ru/20221013/proizvodstvo-1823679804.html
Министры обороны НАТО обсуждают наращивание военного производства
Министры обороны НАТО обсуждают наращивание военного производства - РИА Новости, 13.10.2022
Министры обороны НАТО обсуждают наращивание военного производства
Главы минобороны стран НАТО в четверг обсуждают наращивание военного производства для пополнения своих запасов и увеличения поддержки Украины, заявил генсек... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:55
2022-10-13T12:55
2022-10-13T12:55
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брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Главы минобороны стран НАТО в четверг обсуждают наращивание военного производства для пополнения своих запасов и увеличения поддержки Украины, заявил генсек Йенс Столтенберг на открытии заседаний в Брюсселе.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект."Мы обсудим меры по наращиванию производства, укрепление наших производственных мощностей, чтобы Украина имела все, в чем она нуждается, чтобы остаться независимой и суверенной нацией, и чтобы мы имели все, что нам необходимо для защиты наших наций. Мы сохраняем единство как союзники в солидарности с Украиной", - сказал Столтенберг.
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в мире, йенс столтенберг, украина, россия, брюссель, нато
В мире, Йенс Столтенберг, Украина, Россия, Брюссель, НАТО
Министры обороны НАТО обсуждают наращивание военного производства
Генсек НАТО Столтенберг: министры обороны обсуждают наращивание военного производства