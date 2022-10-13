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Иноагенты не смогут претендовать на госпремию имени Тукая в Татарстане - РИА Новости, 13.10.2022
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Иноагенты не смогут претендовать на госпремию имени Тукая в Татарстане
Иноагенты не смогут претендовать на госпремию имени Тукая в Татарстане - РИА Новости, 13.10.2022
Иноагенты не смогут претендовать на госпремию имени Тукая в Татарстане
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому на соискание государственной премии республики имени Габдуллы Тукая не смогут... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:35
2022-10-13T16:35
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 13 окт – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому на соискание государственной премии республики имени Габдуллы Тукая не смогут выдвигаться иноагенты."На соискание Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая не может быть выдвинуто лицо, признанное иностранным агентом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также коллектив авторов, в состав которого входит такое лицо", - говорится в указе о внесении изменений в положение о премии.С 1 декабря этого года при подаче заявки на соискание премии необходимо предоставлять сведения из реестра иностранных агентов, подтверждающие отсутствие у кандидата в соискатели госпремии Тукая статуса иноагента.В случае включения в число иноагентов человека, уже удостоенного премии, но еще не получившего денежное вознаграждение, диплом, удостоверение и почетный знак, он будет исключен из числа лауреатов.Согласно положению, Государственная премия Татарстана имени Габдуллы Тукая присуждается за наиболее выдающиеся, получившие общественное признание, внесшие значительный вклад в развитие отечественной и национальной культуры произведения литературы и искусства (изобразительного, музыкального, театрального, эстрадно-циркового, кино, архитектуры и градостроительства), а также за выдающиеся научные исследования в области искусствоведения и литературоведения. Присуждается ежегодно указом президента республики.
https://ria.ru/20221012/razvitie-1823436649.html
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рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)
Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан)
16:35 13.10.2022
 
Иноагенты не смогут претендовать на госпремию имени Тукая в Татарстане

Указ президента Татарстана: иноагенты не смогут претендовать на госпремию имени Тукая

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 13 окт – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому на соискание государственной премии республики имени Габдуллы Тукая не смогут выдвигаться иноагенты.
"На соискание Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая не может быть выдвинуто лицо, признанное иностранным агентом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также коллектив авторов, в состав которого входит такое лицо", - говорится в указе о внесении изменений в положение о премии.
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С 1 декабря этого года при подаче заявки на соискание премии необходимо предоставлять сведения из реестра иностранных агентов, подтверждающие отсутствие у кандидата в соискатели госпремии Тукая статуса иноагента.
В случае включения в число иноагентов человека, уже удостоенного премии, но еще не получившего денежное вознаграждение, диплом, удостоверение и почетный знак, он будет исключен из числа лауреатов.
Согласно положению, Государственная премия Татарстана имени Габдуллы Тукая присуждается за наиболее выдающиеся, получившие общественное признание, внесшие значительный вклад в развитие отечественной и национальной культуры произведения литературы и искусства (изобразительного, музыкального, театрального, эстрадно-циркового, кино, архитектуры и градостроительства), а также за выдающиеся научные исследования в области искусствоведения и литературоведения. Присуждается ежегодно указом президента республики.
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Рустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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