https://ria.ru/20221013/pase-1823841892.html

Сенатор назвал резолюцию ПАСЕ по России простым "сотрясанием воздуха"

Сенатор назвал резолюцию ПАСЕ по России простым "сотрясанием воздуха" - РИА Новости, 13.10.2022

Сенатор назвал резолюцию ПАСЕ по России простым "сотрясанием воздуха"

Антироссийская резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не имеет юридической силы, это просто "сотрясание воздуха", заявил РИА Новости сенатор от... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T19:18

2022-10-13T19:18

2022-10-13T19:18

в мире

сергей цеков

россия

москва

украина

парламентская ассамблея совета европы

совет европы

европейский суд по правам человека (еспч)

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Антироссийская резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не имеет юридической силы, это просто "сотрясание воздуха", заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее ПАСЕ одобрила резолюцию, в которой российские политические партии обвиняют в "пособничестве терроризму". В документе также предлагается создать специальный международный трибунал для расследования действий России на Украине, а также предоставить Киеву системы ПВО и финансировать восстановление страны."Эта резолюция не имеет юридической силы, просто сотрясание воздуха. В Ассамблее по-прежнему живут русоненавистничеством", - отметил политик.По его словам, европейцы не могут избавиться от мании величия. "Они считают, что только они могут диктовать всем и вся, как жить, всех судить, указывать, что кому делать", - сказал парламентарий.Он посоветовал европейским коллегам спуститься с небес на землю, оглядеться и увидеть, что мир изменился с того времени, когда Россия предложила принять гарантии безопасности. По его словам, в РФ приняли к сведению очередное заявление ПАСЕ.Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.

https://ria.ru/20221011/estoniya-1823102224.html

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в мире, сергей цеков, россия, москва, украина, парламентская ассамблея совета европы, совет европы, европейский суд по правам человека (еспч)