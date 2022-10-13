Зеленский призвал ПАСЕ поддержать идеи по взысканию компенсации с России
Глава Украины Зеленский призвал ПАСЕ поддержать идеи о взыскании компенсации с России
© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский в обращении к ПАСЕ попросил поддержать предложение Киева о механизме взыскания с России компенсации за ущерб, понесенный Украиной в ходе боевых действий.
"Европа может стать лидером в усилиях по компенсации ущерба, причиненного войной. Мы должны создать соответствующий компенсационный механизм и предлагаем, как его создать. Соответствующий проект уже подготовлен Украиной, прошу поддержать его и в Европе, и на уровне Генассамблеи ООН. Именно в Европе сосредоточена львиная доля активов России", - сказал Зеленский в обращении к ПАСЕ, которое транслировалось в эфире всеукраинского телемарафона.
Он также призвал поддержать демилитаризацию территории Запорожской атомной электростанции и попросил "на всех уровнях отстаивать предоставление Украине современных систем противовоздушной и противоракетной обороны".
"Уже в этом году мы должны защитить наше небо... Если это будет сделано, это будет фундаментальным шагом, что уже в ближайшее время закончит всю войну", - заявил Зеленский.
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
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