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В ЛНР приняли проект создания регионального отделения "Единой России" - РИА Новости, 13.10.2022
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В ЛНР приняли проект создания регионального отделения "Единой России"
В ЛНР приняли проект создания регионального отделения "Единой России" - РИА Новости, 13.10.2022
В ЛНР приняли проект создания регионального отделения "Единой России"
Проект создания регионального отделения "Единой России" в ЛНР был принят во время заседания организационного комитета партии, сообщил в четверг врио главы ЛНР... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:45
2022-10-13T13:45
леонид пасечник
луганская народная республика
единая россия
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ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Проект создания регионального отделения "Единой России" в ЛНР был принят во время заседания организационного комитета партии, сообщил в четверг врио главы ЛНР Леонид Пасечник."Сегодня с коллегами провел заседание организационного комитета партии "Единая Россия", в ходе которого обсудили вопрос создания на территории Луганской Народной Республики регионального отделения партии... Единогласно приняли проект создания регионального отделения", - написал он в своем Telegram-канале.Пасечник добавил, что на общем собрании вопрос будет решен окончательно. По его словам, это будет исторический и долгожданный момент, ведь "Единая Россия" на протяжении восьми лет оказывала поддержу народу республики.
https://ria.ru/20221013/deputaty-1823652722.html
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леонид пасечник, луганская народная республика, единая россия
Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Единая Россия
13:45 13.10.2022
 
В ЛНР приняли проект создания регионального отделения "Единой России"

Врио главы ЛНР Пасечник: в республике приняли проект создания отделения "Единой России"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкСимволика партии "Единая Россия"
Символика партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Символика партии "Единая Россия". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Проект создания регионального отделения "Единой России" в ЛНР был принят во время заседания организационного комитета партии, сообщил в четверг врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
"Сегодня с коллегами провел заседание организационного комитета партии "Единая Россия", в ходе которого обсудили вопрос создания на территории Луганской Народной Республики регионального отделения партии... Единогласно приняли проект создания регионального отделения", - написал он в своем Telegram-канале.
Пасечник добавил, что на общем собрании вопрос будет решен окончательно. По его словам, это будет исторический и долгожданный момент, ведь "Единая Россия" на протяжении восьми лет оказывала поддержу народу республики.
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Леонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаЕдиная Россия
 
 
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