https://ria.ru/20221013/partiya-1823705743.html

В ЛНР приняли проект создания регионального отделения "Единой России"

В ЛНР приняли проект создания регионального отделения "Единой России" - РИА Новости, 13.10.2022

В ЛНР приняли проект создания регионального отделения "Единой России"

Проект создания регионального отделения "Единой России" в ЛНР был принят во время заседания организационного комитета партии, сообщил в четверг врио главы ЛНР... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:45

2022-10-13T13:45

2022-10-13T13:45

леонид пасечник

луганская народная республика

единая россия

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ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Проект создания регионального отделения "Единой России" в ЛНР был принят во время заседания организационного комитета партии, сообщил в четверг врио главы ЛНР Леонид Пасечник."Сегодня с коллегами провел заседание организационного комитета партии "Единая Россия", в ходе которого обсудили вопрос создания на территории Луганской Народной Республики регионального отделения партии... Единогласно приняли проект создания регионального отделения", - написал он в своем Telegram-канале.Пасечник добавил, что на общем собрании вопрос будет решен окончательно. По его словам, это будет исторический и долгожданный момент, ведь "Единая Россия" на протяжении восьми лет оказывала поддержу народу республики.

https://ria.ru/20221013/deputaty-1823652722.html

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

леонид пасечник, луганская народная республика, единая россия