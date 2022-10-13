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Депутат выяснит, в каких регионах нарушают нормы по отсрочкам - РИА Новости, 13.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/otsrochki-1823664059.html
Депутат выяснит, в каких регионах нарушают нормы по отсрочкам
Депутат выяснит, в каких регионах нарушают нормы по отсрочкам - РИА Новости, 13.10.2022
Депутат выяснит, в каких регионах нарушают нормы по отсрочкам
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина призвала своих подписчиков сообщать, в каких регионах по-прежнему не работают указания... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:33
2022-10-13T12:33
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
россия
госдума рф
вооруженные силы рф
общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина призвала своих подписчиков сообщать, в каких регионах по-прежнему не работают указания Генштаба ВС РФ о порядке предоставления отсрочек.В своем Telegram-канале она опубликовала сообщение от петербурженки, которой удалось на горячей линии Минобороны РФ получить подтверждение о праве многодетных отцов на отсрочку от частичной мобилизации."Таких хороших новостей все больше, друзья! Спасибо за обратную связь – это нужно и вам, и мне! Мы должны понимать, в каких регионах пока еще не работает распоряжение Генштаба, чтобы своевременно реагировать на нарушения при частичной мобилизации", - ответила Останина.Читатели ее канала в комментариях к постам продолжают называть регионы, районы и города, где в военкоматах утверждают, что никаких распоряжений по поводу отсрочек не поступало.Накануне Останина объявила, что попросила министра обороны Сергея Шойгу "публично и доходчиво разъяснить военным комиссариатам … наличие указанного Порядка, регламентирующего получение гражданами отсрочек".По словам Останиной, ей поступают многочисленные обращения об отказе военкомов руководствоваться нормами документа.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.рф", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.
https://ria.ru/20221013/mobilizatsiya-1823609788.html
https://ria.ru/20221013/osuzhdennye-1823631433.html
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частичная мобилизация в россии, россия, госдума рф, вооруженные силы рф, общество, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Россия, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ, Общество, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:33 13.10.2022
 
Депутат выяснит, в каких регионах нарушают нормы по отсрочкам

Глава комитета Госдумы Останина выясняет, в каких регионах нарушают нормы по отсрочкам

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкНина Останина
Нина Останина - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Нина Останина. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина призвала своих подписчиков сообщать, в каких регионах по-прежнему не работают указания Генштаба ВС РФ о порядке предоставления отсрочек.
В своем Telegram-канале она опубликовала сообщение от петербурженки, которой удалось на горячей линии Минобороны РФ получить подтверждение о праве многодетных отцов на отсрочку от частичной мобилизации.
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"Таких хороших новостей все больше, друзья! Спасибо за обратную связь – это нужно и вам, и мне! Мы должны понимать, в каких регионах пока еще не работает распоряжение Генштаба, чтобы своевременно реагировать на нарушения при частичной мобилизации", - ответила Останина.
Читатели ее канала в комментариях к постам продолжают называть регионы, районы и города, где в военкоматах утверждают, что никаких распоряжений по поводу отсрочек не поступало.
Накануне Останина объявила, что попросила министра обороны Сергея Шойгу "публично и доходчиво разъяснить военным комиссариатам … наличие указанного Порядка, регламентирующего получение гражданами отсрочек".
По словам Останиной, ей поступают многочисленные обращения об отказе военкомов руководствоваться нормами документа.
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Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.
В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.
После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.рф", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.
 
Специальная военная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в РоссииРоссияГосдума РФВооруженные силы РФОбществоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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