Рейтинг@Mail.ru
Глава СПЧ призвал давать отсрочку специалистам с редкими знаниями и опытом - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/otsrochka-1823690987.html
Глава СПЧ призвал давать отсрочку специалистам с редкими знаниями и опытом
Глава СПЧ призвал давать отсрочку специалистам с редкими знаниями и опытом - РИА Новости, 13.10.2022
Глава СПЧ призвал давать отсрочку специалистам с редкими знаниями и опытом
Отсрочку от частичной мобилизации надо давать специалистам с редкими знаниями и опытом, без которых может остановиться производственный процесс, заявил глава... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:14
2022-10-13T13:14
специальная военная операция на украине
общество
валерий фадеев
россия
вооруженные силы рф
совет по правам человека при президенте рф (спч)
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748028327_0:104:3078:1836_1920x0_80_0_0_ddbc2d05ece675bed4a01ff482c3aa88.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Отсрочку от частичной мобилизации надо давать специалистам с редкими знаниями и опытом, без которых может остановиться производственный процесс, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев."Кому давать отсрочку? Специалистам с редкими знаниями и опытом, тем специалистам, без которых может остановиться производственный процесс или эффективность работы предприятия и организации резко снизится. Здесь нужны точечные решения, а не скопом надо подходить", - сказал Фадеев на пресс-конференции в пресс-центре мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748028327_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_df4ba1df1d623e984aa7662b57996835.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, валерий фадеев, россия, вооруженные силы рф, совет по правам человека при президенте рф (спч), частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Валерий Фадеев, Россия, Вооруженные силы РФ, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Частичная мобилизация в России
13:14 13.10.2022
 
Глава СПЧ призвал давать отсрочку специалистам с редкими знаниями и опытом

Глава СПЧ Фадеев считает, что отсрочка нужна специалистам с редкими знаниями и опытом

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПредседатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Отсрочку от частичной мобилизации надо давать специалистам с редкими знаниями и опытом, без которых может остановиться производственный процесс, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.
"Кому давать отсрочку? Специалистам с редкими знаниями и опытом, тем специалистам, без которых может остановиться производственный процесс или эффективность работы предприятия и организации резко снизится. Здесь нужны точечные решения, а не скопом надо подходить", - сказал Фадеев на пресс-конференции в пресс-центре мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоВалерий ФадеевРоссияВооруженные силы РФСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Частичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала