https://ria.ru/20221013/otsrochka-1823690987.html

Глава СПЧ призвал давать отсрочку специалистам с редкими знаниями и опытом

Глава СПЧ призвал давать отсрочку специалистам с редкими знаниями и опытом - РИА Новости, 13.10.2022

Глава СПЧ призвал давать отсрочку специалистам с редкими знаниями и опытом

Отсрочку от частичной мобилизации надо давать специалистам с редкими знаниями и опытом, без которых может остановиться производственный процесс, заявил глава... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:14

2022-10-13T13:14

2022-10-13T13:14

специальная военная операция на украине

общество

валерий фадеев

россия

вооруженные силы рф

совет по правам человека при президенте рф (спч)

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Отсрочку от частичной мобилизации надо давать специалистам с редкими знаниями и опытом, без которых может остановиться производственный процесс, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев."Кому давать отсрочку? Специалистам с редкими знаниями и опытом, тем специалистам, без которых может остановиться производственный процесс или эффективность работы предприятия и организации резко снизится. Здесь нужны точечные решения, а не скопом надо подходить", - сказал Фадеев на пресс-конференции в пресс-центре мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, валерий фадеев, россия, вооруженные силы рф, совет по правам человека при президенте рф (спч), частичная мобилизация в россии