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Глава СПЧ призвал давать отсрочку специалистам с редкими знаниями и опытом
Глава СПЧ призвал давать отсрочку специалистам с редкими знаниями и опытом - РИА Новости, 13.10.2022
Глава СПЧ призвал давать отсрочку специалистам с редкими знаниями и опытом
Отсрочку от частичной мобилизации надо давать специалистам с редкими знаниями и опытом, без которых может остановиться производственный процесс, заявил глава... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:14
2022-10-13T13:14
2022-10-13T13:14
специальная военная операция на украине
общество
валерий фадеев
россия
вооруженные силы рф
совет по правам человека при президенте рф (спч)
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Отсрочку от частичной мобилизации надо давать специалистам с редкими знаниями и опытом, без которых может остановиться производственный процесс, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев."Кому давать отсрочку? Специалистам с редкими знаниями и опытом, тем специалистам, без которых может остановиться производственный процесс или эффективность работы предприятия и организации резко снизится. Здесь нужны точечные решения, а не скопом надо подходить", - сказал Фадеев на пресс-конференции в пресс-центре мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, валерий фадеев, россия, вооруженные силы рф, совет по правам человека при президенте рф (спч), частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Валерий Фадеев, Россия, Вооруженные силы РФ, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Частичная мобилизация в России
Глава СПЧ призвал давать отсрочку специалистам с редкими знаниями и опытом
Глава СПЧ Фадеев считает, что отсрочка нужна специалистам с редкими знаниями и опытом